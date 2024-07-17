Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о предпосылках завершения СВО в 2024 году

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вновь заявил, что считает возможным окончание военной операции на Украине до конца 2024 года. До этого он уже несколько раз делал подобные заявления: с мая 2023 года по июнь 2024-го. По словам господина Алаудинова, правительство Украины понимает, что «война проиграна».

«Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь»,— сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС). Он добавил, что в своих умозаключениях он ориентируется на Священное писание, поэтому так уверен в своих прогнозах. Для окончания СВО в текущем году, заявил господин Алаудинов, уже есть все предпосылки.

На приближение окончания спецоперации указывает помимо прочего положение дел на передовой, уточнил командир «Ахмата». Он привел в пример недавние сообщения о расстреле солдатами ВСУ военнопленных. По словам господина Алаудинова, это свидетельствует о том, что украинские власти осознают приближение проигрыша в конфликте.

15 июля в Telegram-канале полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) появилось видео расстрела безоружного российского военного. На видео солдат ВСУ идет по траншее и находит российского солдата — тот в крови и без оружия. После этого украинский военный шесть раз стреляет в российского. В Кремле в ответ на это видео призвали «уничтожать фашистов». СКР сообщил о начале расследования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов