Песков призвал «уничтожить фашистов», расстрелявших российского солдата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал видео расстрела российского военнослужащего украинскими военными. Дмитрий Песков назвал украинских военных «фашистами» и призвал уничтожить причастных. Ролик с расстрелом появился в Telegram-канале полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) вчера, 15 июля.

«Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают»,— сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

На ролике, опубликованном украинскими военными, видно, как солдат ВСУ идет по траншее и находит российского солдата. Тот окровавлен, оружия нет. После этого украинский военный стреляет в российского солдата шесть раз. Ролик сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты»

Командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС отмечал, что украинский военный нарушил Женевские конвенции. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что к причастным к расстрелу нельзя проявлять милосердие — «только тотальные казни».

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».