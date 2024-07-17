Россия и Венгрия работают над возобновлением поставок нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что энергетические компании Mol и ЛУКОЙЛ ищут решение для возобновления поставок нефти. Он уточнил, что российская нефть не поступает в Венгрию из-за «правовой ситуации» на Украине, через территорию которой проходит нефтепровод «Дружба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время встречи в Кремле в июле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время встречи в Кремле в июле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас на Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой ЛУКОЙЛ в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию. <…> Сейчас мы работаем над правовым решением»,— сказал Петер Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым (цитата по Bloomberg).

В 2019 году ЛУКОЙЛ заключила соглашение с Mol на экспорт 4 млн тонн нефти ежегодно на период до 2024 года. Петер Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Венгерско-китайско-американская грамота».