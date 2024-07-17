Politico: власти США опасаются новых покушений на Трампа в ближайшее время

Разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что Иран «активно работает» над подготовкой убийства бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники. Новые нападения могут произойти в ближайшие недели. Власти Ирана планы убить экс-президента США отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Paul Sancya / AP Дональд Трамп

Фото: Paul Sancya / AP

По данным издания, администрация США собрала информацию об угрозах со стороны Тегерана, связанных «с физическими актами насилия» в отношении господина Трампа. Утверждается, что Иран в течение многих лет планировал отомстить Дональду Трампу за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Чиновники США, пишет издание, опасаются, что в ближайшие недели могут произойти новые покушения на жизнь экс-президента, и работают над тем, чтобы предотвратить атаки.

CNN передает, что из-за ожидания нового покушения Секретная служба США в последние недели усилила безопасность Дональда Трампа.

И. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани отверг обвинения в подготовке покушения и заверил, что иранские власти будут прибегать только к «правовым и судебным процедурам» для привлечения виновных в гибели господина Сулеймани.

«Я прямо говорю, что мы прибегнем к правовым и судебным процедурам на национальном и международном уровне, чтобы привлечь к ответственности виновных... Мы делали это все это время, и это наше право, и конечно, мы будем продолжать это делать... Те, кто несет за это вину, должны быть привлечены к ответственности в справедливом суде»,— сказал министр.

3 января 2020 года американский дрон убил командующего иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи тогда пообещал «суровую месть» всем ответственным за убийство.

13 июля 2024-го на господина Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо, других травм он не получил. Один из участников митинга погиб, двое были ранены. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили на месте. CNN уточнял, что указаний на связь между Ираном и покушением нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».