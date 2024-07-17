Украинскому урегулированию не хватило Швейцарии

Полсотни глав государств и правительств в четверг соберутся в британском городе Вудстоке на саммит Европейского политического сообщества, одной из ключевых тем которого станет украинский кризис. Накануне форума один из его участников, президент Украины Владимир Зеленский, анонсировал подготовку ко второму в этом году «саммиту мира», который Киев намерен провести в ноябре с участием России. Москва, которая не была приглашена на первую встречу, в швейцарском Бюргенштоке, категорически отвергает возможность участия и в новом мероприятии, организованном Киевом. При этом в Кремле, как и прежде, подтверждают готовность к мирным переговорам на своих условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (слева), президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Канцлер Германии Олаф Шольц (слева), президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором должны принять участие 45 глав государств и правительств, а также представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы, станет международным дебютом нового британского премьера Кира Стармера. «Необходимо добиться прогресса в решении главных проблем, стоящих перед нашим поколением. Эта работа начнется на саммите Европейского политического сообщества»,— заявил накануне хозяин заседания межправительственной организации, учрежденной в 2022 году для дискуссий о стратегическом будущем Европы. По словам господина Стармера, на саммите он призовет партнеров не быть сторонними наблюдателями и продолжать оказание военной и финансовой помощи Киеву.

Подтверждение тому, что украинский кризис будет одним из приоритетных вопросов на саммите,— включенное в программу форума обращение президента Швейцарии Виолы Амхерд. Она проинформирует собравшихся об итогах конференции по Украине, состоявшейся в ее стране в середине июня. В связи с этим в Берне уже заявили о том, что саммит ЕПС предоставит уникальную «возможность провести неформальные дискуссии на самом высоком уровне».

При этом одним из ключевых событий саммита ЕПС должно стать запланированное на четверг выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Невнятные итоги первого «саммита мира», проводившегося по инициативе украинской стороны, не помешали президенту Зеленскому накануне встречи в Британии анонсировать проведение в этом году уже второй международной конференции по Украине. В понедельник украинский лидер сообщил о трех запланированных подготовительных встречах. Сам «саммит мира» должен пройти в ноябре. Место его проведения пока не определено.

Самым резонансным накануне встречи в Вудстоке стало заявление украинского лидера о том, что Киев рассчитывает увидеть на втором саммите представителей России. Напомним, что до первой встречи украинская сторона выступала категорически против приглашения Москвы к участию в этом формате, который рассматривала как инструмент международного давления на Россию.

Комментируя слова украинского президента, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил: Вашингтон не возражает против участия РФ, однако последнее слово должно остаться за украинскими властями. «Когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим»,— заявил Мэттью Миллер.

Впрочем, российская сторона уже дала понять, что ее участие во втором саммите так же невозможно, как и невозможно было присутствие на встрече в Бюргенштоке.

Как заявил агентству «РИА Новости» заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил телеканалу «Звезда»: швейцарский саммит не был «саммитом мира», и, говоря о возможности участия России в следующем таком мероприятии, нужно понять, что именно имел в виду Владимир Зеленский.

В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу Москвы категорически отвергла.

Корректировка риторики Киева, снявшего возражения против участия России в «саммитах мира», совпала с драматичными событиями в США в связи с покушением на республиканского кандидата, экс-президента Дональда Трампа.

Политик, известный критическим отношением к продолжению поддержки Киева, обещает в случае возвращения в Белый дом (а такой сценарий после покушения стал еще более вероятным) быстро добиться прекращения украинского конфликта.

В связи с этим, как стало известно европейским СМИ от дипломатических источников, в рамках обсуждения украинского кризиса на саммите ЕПС может быть рассмотрен мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который недавно посетил Киев, Москву и Пекин, а потом встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как сообщила немецкая газета Bild, в распоряжении которой оказалось письмо Виктора Орбана председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, венгерский премьер призывает к возобновлению полномасштабных дипломатических контактов Запада с Россией, а также к переговорам с Китаем об организации полноформатной мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. В своем обращении Виктор Орбан предупредил: если срочные дипломатические усилия не будут предприняты, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится».

Сергей Строкань