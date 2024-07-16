«Венгрия идет против шерсти»

Партнеры по ЕС предлагают наказать Виктора Орбана. Коллегам не нравится активность венгерского премьера. В Брюсселе отмечают, что он не имеет права действовать от имени Европейского союза. Ранее премьер-министр Венгрии разослал странам-участницам свой мирный план урегулирования вокруг Украины из 10 пунктов. При этом руководству сообщества рекомендовано разблокировать дипломатические отношения с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередным испытанием для единой Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан продолжает бурную деятельность, и это начинает раздражать партнеров по Евросоюзу. Премьер-министр Венгрии разослал коллегам свой собственный мирный план урегулирования вокруг Украины из 10 пунктов.

Его содержание досконально неизвестно, однако, видимо, суть в том, чтобы провести большую конференцию с участием США, России и Китая, а также Турции и многих других, и на этом форуме дать возможность украинским и российским представителям договориться. И, наверное, это произойдет в рамках большого диалога о мировой безопасности. Подобное очень сильно напоминает раздел сфер влияния: мне то, тебе это, красные линии такие-то и так далее. Более того, Европейскому союзу настоятельно рекомендуется разблокировать дипломатические отношения с Москвой. Если же все эти мероприятия не провести, интенсивность боевых действий в ближайшее время существенно возрастет.

Коллеги заявили, что никто Орбана о посредничестве не просил, он сам ни с кем не советовался и в целом его деятельность противоречит позиции абсолютного большинства стран-участниц. Не имеет он права действовать от их имени. И даже звучат призывы наказать союзника и партнера за своеволие. В частности, предполагается бойкотировать созываемую Венгрией как страной-председателем неформальную встречу глав МИД ЕС в августе или лишить Будапешт права голоса на общих заседаниях. Но пока все это выглядит не совсем серьезно. Ничего похожего раньше не наблюдалось, и, как действовать в такой ситуации, нигде не прописано. Бюрократы — и этим все сказано.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что готовит программу второго мирного саммита, который пройдет, как ожидается, в ноябре, и в нем предполагается российское участие. Но переговоры должны вестись не напрямую, а через посредников. Инициатива была фактически поддержана Вашингтоном. В Кремле заявили, что не понимают, о чем идет речь и что имел в виду президент Украины.

Что касается миссии Орбана, так может показаться, что здесь больше прослеживается намерение расколоть Евросоюз, а лучше весь Запад, нежели добиться реального мира. Отчасти это уже происходит.

Та же Венгрия идет против шерсти, причем господин премьер-министр не особенно беспокоится на счет санкций против себя. И это неудивительно, ибо он чувствует за собой поддержку внешних игроков, например, Дональда Трампа или Си Цзиньпина. Судя по всему, новому старому руководству ЕС непросто придется в новом политическом цикле. Но главное заключается в том, что в ближайшее время никаких мирных переговоров ждать не стоит. В лучшем случае осенью — ближе к американским выборам.

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