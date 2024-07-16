Шире круг поставщиков услуг

Закон о небанковских поставщиках платежных услуг, работа над которым идет с 2022 года, наконец внесен в Госдуму. К закону изначально предъявляли претензии как банкиры, так и представители торгового бизнеса. Первым не нравились конкуренты с более мягким регулированием, а вторым — дополнительные расходы, которые могут возникнуть у маркетплейсов. Участники рынка надеются внести поправки в документ ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 16 июля, в Госдуму был внесен законопроект, который выводит на финансовый рынок небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы их регулирования. Согласно документу, предполагается три уровня НППУ: первый только инициирует перевод по поручению клиента (капитал от 5 млн руб.), второй сможет выступать агрегатором переводов (капитал от 10 млн руб.), а третий сможет самостоятельно проводить переводы и открывать электронные кошельки (капитал от 50 млн руб.).

Проект закона о НППУ готовился с 2022 года, к концу прошлого года Банк России представил вариант этого документа на обсуждение заинтересованным сторонам, однако получил отрицательную реакцию как со стороны банков, так и со стороны маркетплейсов (см. “Ъ” от 25 октября 2023 года).

Как рассказал “Ъ” президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, банки скептически оценивали необходимость создания института НППУ, поскольку функции, которыми планируется их наделить, выполнялись несколькими видами отдельно лицензируемых финансовых организаций.

«Кредитные организации также не видят подтверждений наличия потенциального спроса со стороны потребителей платежных услуг на сервисы НППУ в предлагаемой законопроектами конструкции»,— заявил он. По его словам, по оценке банков, ведение института НППУ может привести к искусственному сегментированию и повышению уязвимости платежного рынка к рискам кибербезопасности, дистанционного мошенничества, ПОД/ФТ и другим. Как надеется Анатолий Козлачков, в ходе доработки документа ко второму чтению будут учтены «замечания банковского сообщества».

В свою очередь, маркетплейсы были недовольны положением, согласно которому они, как организации, причастные к переводу денег, должны были войти в реестр НППУ.

Но в этом случае они были бы обязаны держать на спецсчете в ЦБ деньги, необходимые для расчетов клиентов. Вместе с тем оборот «Вайлдберриз» за 2023 год составил 2,5 трлн руб., «Озона» — 1,7 трлн руб., что подразумевает «замораживание» на спецсчете миллиардов рублей. Президент АКИТ Артем Соколов, возражавший против прошлой редакции закона, заявил “Ъ”, что «на анализ такого объемного документа и выработку общей позиции отрасли понадобится время». Между тем, как рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, маркетплейсам удалось решить свою проблему, не вдаваясь в подробности. Не исключено, что имелось в виду появление в законопроекте нового вида НППУ, который может выступать агрегатором, поскольку требование о хранении денег на спецсчете к ним уже не относится.

При этом эксперты считают, что у банков, скорее всего, прибавятся проблемы вне зависимости от формулировок закона. По словам независимого эксперта Максима Митусова, НППУ — хорошая форма для целого ряда бизнесов, начиная от торговых сетей, которые с помощью НППУ первого и второго типа могут оптимизировать расходы на эквайринг, выстроив прямые взаимоотношения с НСПК, и заканчивая МФО, которые могут использовать НППУ третьего типа для зачисления займов.

Вместе с тем стоимость лицензии — это меньшая часть из необходимых затрат.

Технологии и соблюдение регуляторных требований потребуют существенно больших денег, поэтому создание НППУ вряд ли станет массовым явлением, указывает господин Митусов.

По мнению председателя комиссии по финансовой и информационной безопасности совета ТПП России Тимура Аитова, появление НППУ мало что изменит на рынке финансовых услуг. «Скорость переводов будет вряд ли быстрее, чем через СБП, размер комиссий, возможно, даже уменьшится, хотя посредников станет и больше, но, что очевидно, риски мошенничества возрастут»,— считает он. По оценке Максима Митусова, от общего объема розничных платежей «на горизонте пяти лет к НППУ может перейти до 5%, но это будут специализированные и тесно интегрированные решения, куда банки пока не очень охотно идут».

ЦБ не ответил на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов