Ломбард рассчитался

На рынке ломбардов появились игроки, готовые конкурировать по капиталу с банками. Так, «Неоломбард» увеличил уставный капитал до 370 млн руб. Цель такой капитализации — получение разрешения от ЦБ на совмещение ломбардной и расчетной деятельности. Ломбард уже работает платежным агентом и готов выйти на платежный рынок самостоятельно, в том числе на международный уровень. Эксперты, впрочем, не видят синергии в расчетной и ломбардной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, «Неоломбард» увеличил уставный капитал до 370 млн руб. Это подтверждают данные ЕГРЮЛ от 23 октября. В результате докапитализации «Неоломбард» стал лидером отрасли по этому показателю. Более того, на данный момент уровень уставного капитала «Неоломбарда» стал выше, чем ЦБ требует для банков с базовой лицензией (300 млн руб.).

По данным реестра ЦБ, по состоянию на 23 октября в РФ был зарегистрирован 1891 действующий ломбард. На данный момент минимальный размер уставного капитала для ломбарда в 2023 году остался на уровне 10 тыс. руб., хотя вносились законопроекты, предлагающие повысить его до 50 млн руб. Деятельность ломбардов ограничена профильным законом — это выдача займов под залог движимого имущества.

Как пояснила “Ъ” гендиректор «Неоломбарда» Марина Бражникова, в настоящее время компания уже является банковским платежным агентом «Киви». «Наблюдая значительный спрос со стороны наших существующих клиентов на данную услугу, мы пришли к выводу об экономической целесообразности развития международного транзакционного бизнеса в дополнение к основному,— пояснила она,— было принято решение участников об увеличении капитала до уровня базовой лицензии кредитной организации и инициации диалога с ЦБ относительно возможности совмещения ломбардной и платежной деятельностей, возможно, на базе лицензии расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) или небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ)». Ведение последнего института обсуждалось ЦБ с прошлого года, по информации источников “Ъ”, регулятор подготовил изменения законодательства, провел межведомственное согласование и в сентябре выносил на обсуждение данный вопрос, но он не получил поддержки в лице АБР и АКИТ.

По словам госпожи Бражниковой, переговоры с Банком России начались еще летом в отношении легализации приема в залог криптовалют (см. “Ъ” от 19 июня).

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на заседании Госдумы 24 ноября 2021 года: «Мы хотим пустить их (небанковских поставщиков финансовых услуг.— “Ъ”) на финансовый рынок… но… делать это будем очень аккуратно, чтобы было… одинаковое регулирование, не было регуляторного арбитража».

Участники и ломбардного, и расчетно-платежного рынков считают идею сложно реализуемой. «Мы видим развитие в другом направлении: наша экспертиза в ломбардной отрасли позволила нам для себя определить вторичный рынок высоколиквидных товаров как перспективное направление»,— пояснил глава «Мосгорломбарда», председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок отметила, что пока это единичный случай».

Дадут ли ломбарду даже с таким уставным капиталом лицензию ЦБ на РНКО — большой вопрос, так как надо будет полностью менять действующее законодательство для рынка ломбардов, например основные законы о ломбардах, о потребительском займе, по ПОД/ФТ и, наконец, Гражданский кодекс, а это займет не один год, заключает она. «С лицензией ломбарда международные транзакции компания проводить не сможет, НППУ еще нет в природе, так что остается НКО. С капиталом 370 млн руб. можно получить не только лицензию НКО»,— добавляет президент АБР Алексей Войлуков. Совмещать ломбардную деятельность с международными расчетами можно, но смысла в этом не вижу, заключил он.

С капиталом более 300 млн руб. «Неоломбард» мог бы получить банковскую лицензию, но считает это излишним. «Банковская лицензия избыточна как для ломбардного, так и «ломбардно-транзакционного» бизнеса, это как купить самолет для полетов за хлебом. Экономически нерационально,— уточнили там.— Тем более что best-practice говорит о возможности построить успешный розничный транзакционный бизнес без банковской лицензии, Revolut, предоставляющий услуги на территории Великобритании на основании лицензией EMI (Electronic Money Issuer, не банк).

Ксения Дементьева, Максим Буйлов