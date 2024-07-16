Мой ласковый и нежный Тверь

16 июля президент России Владимир Путин приехал на открытие дорожного обхода Твери на знаменитой трассе М-11 «Нева» на Lada Aura с самарскими номерами. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, что обошлось без неожиданностей — а их-то и хотелось бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин бросил «Ладу» прямо на дороге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин бросил «Ладу» прямо на дороге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За несколько километров от нового дорожного обхода, через Тверь, Владимир Путин вышел из служебного Aurus и пересел за руль Lada Aura.

— Расскажите, Василий Васильевич, как дела,— отчего-то вздохнул президент.— Как дела, как строилось...

— Дела у нас превосходно,— тоже без особой радости, хотя сидел на пассажирском сиденье, произнес инженер Василий Васильев, эталонный, по всей видимости (если судить хотя бы имени), строитель тверского обхода трассы М-11.— Строилось тяжело, но получилось реализовать...

— А почему тяжело? — переспросил президент, справившись, хоть и не сразу, с ремнем безопасности.

— Ну тяжело в плане того, что изменились сроки...— скучновато начал разъяснять Василий Васильев.— С учетом новых сроков объект необходимо было завершить ровно на год ранее... Учитывая, что стройка происходила 24/7... всего работало порядка 2 тыс. сотрудников... 64 км, которые были разделены на два пусковых комплекса...

Что-то у Владимира Путина случилось все же с ремнем безопасности, он отстегнулся, что ли... Щелкнул, по крайней мере, через минуту после начала движения, и президент обратил на это внимание.

— На сколько сократится время движения между Москвой и Петербургом? — интересовался президент.— Минут на 30?

— Да нет,— возражал инженер,— минут на 50...

— И добраться можно будет из Питера до Москвы?.. За шесть с половиной часов?..— спрашивал Владимир Путин.

— Да нет,— опять возражал Василий Васильев,— где-то, наверное, около семи... С половиной... Если соблюдать скоростной режим...

С одной стороны, конечно, чай не в кортеже...

С другой, кто ездил, тот поймет: соблюдать скоростной режим на М-11 человеку, изможденному бесчисленными видеокамерами на дорогах, фактически противопоказано, если он хочет хорошего самочувствия. Дорога без светофоров, камер нет... Это ж единственный в России, можно сказать, автобан, этим и интересен.

Если и есть где отдохнуть душой и сердцем русскому человеку, то ему туда, на М-11 (а теперь и дальше). Там и почувствуете себя наконец птицей-тройкой, если, конечно, захотите и если вам это зачем-нибудь нужно.

И какие семь с половиной часов? Стоило ли бы вообще заводиться из-за них — и ехать? Да, вот спотыкались все у Твери, и там становилось плохо, очень плохо, но вот ведь и это в прошлом.

А Владимир Путин ехал теперь с Василием Васильевым молча. Может, подумал, что чего он-то должен все спрашивать да спрашивать? А инженер сразу, похоже, начинал понимать, что молчание с президентом — это все-таки не то, чего от него требуют история и начальство. Элементарно не простят.

— Здесь 110 (км/ч. — А. К.), но здесь вираж...— сообщил инженер.

— А так, вообще-то?..— уточнил президент.

— А так 130...

Владимир Путин неожиданно надумал застегнуть вторую верхнюю пуговицу рубашки и долго делал это, потому что застегивать пуговицу одной левой было неудобно, как и вести — одной правой.

— Соответственно, можно будет быстрей добраться и дальше до Казани...— промолвил наконец президент после еще одной мучительной паузы.

— Да, это актуальная история,— подтвердил инженер,— что можно, никуда не съезжая, добраться из Петербурга до Казани.

То есть скорее подтвердил, чем опроверг.

— Защита хорошая на разделительной, отбойники...— зафиксировал Владимир Путин.— Освещение тоже трассы, да?..

— Полностью наружное,— не оживился Василий Васильев.— Нету проводов в поле зрения...

Въехали на мост через Волгу.

— Это вот мост? — уточнил президент.

— Да, мост, 738 метров...

— Здорово... Красиво, очень красиво...

Да и с чего бы виду с моста и виду самого моста быть не очень красивыми?

— Мы за ними едем? — поинтересовался вдруг Владимир Путин.

— Да-да,— подтвердил инженер.— Да все, мы уже приехали.

Между тем все тут было не совсем так. Машина, которая шла первой и за которой двигалась Lada Aura, выехала на самом деле на встречную полосу и остановилась, чтобы дать возможность машине президента оказаться на финише первой. А Владимир Путин, уточнив у Василия Васильева, куда ехать, пошел на Lada за ней. Потом понял: тут что-то не так. (Тем более что инженер теперь сам бросился поправлять: «Правей, правей!») В результате Lada Aura, сделав крутой вираж, вернулась в свою полосу. И только если слышать разговор в кабине, можно понять, в чем причина этой странной дуги.

То есть Владимир Путин как будто неожиданно для себя продемонстрировал, как в миниатюре выглядит обход Твери.

Здесь, прямо на дороге, была уже приготовлена церемония. В церемонии приняли участие строители, вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. То есть выступили все, причем не спеша, ибо церемония началась — небывалое дело — еще до 11 утра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Щеголев, Игорь Руденя и Марат Хуснуллин на торжественной церемонии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Щеголев, Игорь Руденя и Марат Хуснуллин на торжественной церемонии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Мы сейчас с вашим коллегой (эталонным инженером Василием Васильевым.— А. К.) разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут! Это уже заметно...— отметил президент.— Также сегодня мы вводим в строй стокилометровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС...

Для этого на видеосвязи был новый врио главы Самарской области господин Федорищев.

— Дорога в обход Твери позволит более быстро и комфортно добраться до удивительных по красоте мест в окрестностях Валдая, а также до старинного города Торжка с его уникальными памятниками истории и культуры,— объяснял президент,— а обход Тольятти упростит поездку в национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский природный заповедник (для этого надо быть особенным знатоком тех мест и крайне стремиться туда.— А. К.).

Тут вступил Марат Хуснуллин, и будущее стало еще ближе, и жизнь — ярче, а сам Марат Хуснуллин — еще убедительней, чем даже раньше.

Я думал только о том, насколько раньше срока, как прямо сейчас выяснится — все сделано. Оказалось, намного.

— За последние годы, Владимир Владимирович, мы выполнили проект «Безопасные и качественные дороги» с опережением по региональной сети,— сообщил Марат Хуснуллин,— уже в прошлом году выполнили!..

Но это он только начал.

— Сегодняшние объекты являются важнейшей частью наших как международных коридоров — это Север—Юг, как вы назвали (это обязательно, это не забываем.— А. К.), это коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, это Европа—Западный Китай,— так и в целом это связка со всей опорной сетью! На этих коридорах проживает более 50 процентов населения нашей страны. То есть это не только международные грузы, это в первую очередь развитие нашей страны, наших населенных пунктов. Если говорить об обходе, например, Твери, то он входит во все три транспортных коридора!

Оставалось удивляться лишь тому, что только в три.

— Владимир Владимирович, мы все очень дружно работали: и строители, и компания «Автодор», которая на год раньше, к своему юбилею, закончила! — рассказал Марат Хуснуллин.

Так вот почему инженер Васильев рассказывал, что строилось тяжело, ибо внезапно изменились сроки.

— Почему мы смогли добиться таких результатов? Потому что вы, несмотря на все сложности, всегда поддерживали финансово, у нас всегда были деньги и на текущее строительство, и на опережающее строительство! — неумолимо продолжал Марат Хуснуллин.

Ему удавалось говорить в микрофон (то есть стоял он прямо) и при этом смотреть, повернув голову резко влево, на президента. То есть Марат Хуснуллин был, как всегда, безукоризнен.

— Поэтому хочу сказать вам огромное спасибо! — выходил на коду вице-премьер.— Всему коллективу огромное спасибо! Губернаторы поддерживали — и новый руководитель, исполняющий обязанности Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области.— А. К.) с первого дня включился! С Игорем Михайловичем (господином Руденей, губернатором Тверской области.— А. К.) мы с первого дня занимаемся этими проектами, и у нас благодаря этому получился опережающий ввод!

Игорь Руденя выразил уверенность, что строительство дороги принесет неожиданную отдачу:

— Конечно, наша молодежь, я уверен, ответит нам и демографией, и новыми трудовыми подвигами!

Финализирующий вывод, впрочем, был предсказуемый:

— Поэтому, Владимир Владимирович, вам огромное спасибо, что в 2019 году, в конце года, поддержали наши предложения!.. Большое спасибо от всего нашего тверского народа за такое решение, за такую работу и правительству, Владимир Владимирович, которое вы постоянно поддерживаете, и всем труженикам, которые построили эту прекрасную трассу.

Так появилась на свет новая историческая общность — «тверской народ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если бы служба безопасности знала о том, что фотографы проносили с собой на мероприятие непосредственно на теле, сильно бы удивилась

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Если бы служба безопасности знала о том, что фотографы проносили с собой на мероприятие непосредственно на теле, сильно бы удивилась

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Все ваши поручения мы воспринимаем как закон,— не подвел и глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.— Ни одного объекта мы не просрочили, все время сдаем раньше срока!.. И все наши граждане имеют возможность не только безопасно проехать, но и получить все услуги, которые сегодня требует человек!

А также человек имеет возможность заплатить за них и за эти дороги.

— И к новым высотам мы готовы,— заверил Вячеслав Петушенко.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев был как все и всегда:

— И конечно же, уважаемый Владимир Владимирович, от всех жителей Самарской области хотелось бы сказать слова благодарности Правительству Российской Федерации. Марат Шакирзянович (господин Хуснуллин.— А. К.) лично контролировал создание данного объекта, помогал нам в каждом этапе! Но, Владимир Владимирович, это ваше поручение, это ваша инициатива, ваш контроль и ваше постоянное внимание (а что, далеко пойдет; по крайней мере, на выборы.— А. К.), что позволяет нам сегодня с уверенностью сказать: объект готов к открытию!

По дороге пошли грузовики... Нет, не было никаких неожиданностей. Потом, после отдельной встречи с губернатором Игорем Руденей, господин Путин решил сфотографироваться со строителями... Потом, когда все начали расходиться, подбежал еще один опоздавший строитель... Все снялись еще один раз, уже с ним вместе... Потом подбежал еще и господин Руденя, снялись и с ним тоже все вместе...

Трудно было сказать, кто еще подбежит.

И хотя больше никого уж не было, Владимир Путин еще какое-то время стоял там, на трассе, словно чего-то ждал.

Так он и застрял на ней, где-то между Петербургом и Москвой.

И уж точно не сегодня.

Андрей Колесников, трасса М-11