Километрам назвали цену

С запуском Северного обхода Твери, открытием которого занимался во вторник президент Владимир Путин, завершилось многолетнее строительство трассы М-11. Благодаря новому участку теперь можно проехать 1,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани без светофоров и перекрестков, доплатив за это 540 руб. к действовавшим ранее тарифам. Второй объект — стокилометровый платный Обход Тольятти — упростил движение автомобилей и перевозку грузов на восток: из Москвы до Самары, Оренбурга и в сторону Казахстана теперь можно доехать на один-два часа быстрее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия движения по Северному обходу Твери (16 июля 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия движения по Северному обходу Твери (16 июля 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проект Северного обхода Твери, на торжественное открытие которого во вторник прибыл глава государства, разрабатывался еще в 2009–2012 годах, но был заморожен в том числе из-за отсутствия финансирования. Поэтому «Автодор» построил М-11 сначала без обхода. На подъезде к Твери действовала временная схема движения: автомобили съезжали на перегруженную, проходящую через населенные пункты «федералку» М-10. Главным лоббистом строительства обхода выступал губернатор Тверской области Игорь Руденя, попросивший помощи у Владимира Путина в ноябре 2019 года.

В начале 2020 года госкомпания «Автодор» выделила деньги на проектирование, затем началось строительство. В конце 2023 года открыли движение по первой части обхода Твери, во вторник — по оставшейся.

Фактическое движение здесь началось ближе к вечеру. В 14:30 «Яндекс» показывал, что время в пути от МКАД до КАД (670 км) по старому маршруту составляет 6 часов 30 минут; в 17:00 хронометраж уменьшился на 20 минут — уже через обход. За экономию времени придется доплатить 540 руб. для легковых авто и 970 руб.— для грузовиков. Раньше проезд от 58-го километра М-11 до 684-го обходился владельцу легковой машины в 2,75–3 тыс. руб. (в зависимости от дня недели). Теперь, с учетом обхода Твери,— 3,23–3,45 тыс. руб., а если учитывать еще и участок Москва—Солнечногорск (находится в управлении Северо-Западной концессионной компании) — 3,73–4,55 тыс. руб. В перспективе на М-11 появятся дополнительные развязки для съезда к аэропорту Пулково, на региональные дороги в Тверской области, новый подъезд к Валдаю.

С открытием обхода Твери появилась возможность в бессветофорном режиме проехать между Санкт-Петербургом и Казанью (1,5 тыс. км) за скоростью 110–130 км/ч через трассы М-11, ЦКАД и М-12, сказал во вторник глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

В конце 2024 года, после завершения строительства и реконструкции входящих в М-12 участков, можно будет доехать и до Екатеринбурга, в 2025 году — до Тюмени. Северный обход Твери также упростил путь к Рыбинскому водохранилищу, отметил во вторник Игорь Руденя.

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Пользователей бесплатной М-10 (находится в ведении Росавтодора) будет по-прежнему более чем достаточно, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «По бесплатной дороге путь занимает в среднем на три часа дольше. По качеству и характеристикам М-10 с М-11, конечно, никто не сравнивает,— говорит эксперт.— Реконструировать ее тоже будут, хотя и медленно».

Второй объект, который во вторник также открыл Владимир Путин (уж по ВКС),— стокилометровый платный Обход Тольятти в Самарской области.

Он соединяет собой два участка федеральной М-5, уводя поток автомобилей от населенных пунктов и перегруженной дороги, проходящей по плотине Жигулевской ГЭС, где сейчас как раз идет ремонт. Концессионером выступил холдинг «Автобан». Тариф за проезд составляет 270 руб. для легковых авто, в течение месяца трасса будет работать бесплатно.

Дорога будет удобна в том числе для путешествующих из Москвы в Самару, Оренбург и далее в сторону Казахстана, а также для поездок между регионами (например, из Ульяновска в Тольятти). В «Автобане» посчитали, что обход экономит 1–2 часа в дороге, «Яндекс» же во вторник показывал максимум 30–40 минут. Строительство этого объекта не обошлось без скандалов: при проектировании и строительстве входящего в объект моста через Волгу, как ранее сообщал “Ъ”, были использованы фиктивные данные о замерах транспортных потоков. Было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством областного минтранса (ст. 286 УК РФ). В июне 2023 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор гендиректору ООО «Инфракап» (подрядчик регионального министерства транспорта) Олесе Гладковой, она приговорена к трем годам лишения свободы.

Иван Буранов