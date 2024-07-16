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Коммерсантъ FM
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Километрам назвали цену

В России стало на 160 км больше платных дорог

С запуском Северного обхода Твери, открытием которого занимался во вторник президент Владимир Путин, завершилось многолетнее строительство трассы М-11. Благодаря новому участку теперь можно проехать 1,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани без светофоров и перекрестков, доплатив за это 540 руб. к действовавшим ранее тарифам. Второй объект — стокилометровый платный Обход Тольятти — упростил движение автомобилей и перевозку грузов на восток: из Москвы до Самары, Оренбурга и в сторону Казахстана теперь можно доехать на один-два часа быстрее.

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия движения по Северному обходу Твери (16 июля 2024 года)

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия движения по Северному обходу Твери (16 июля 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия движения по Северному обходу Твери (16 июля 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проект Северного обхода Твери, на торжественное открытие которого во вторник прибыл глава государства, разрабатывался еще в 2009–2012 годах, но был заморожен в том числе из-за отсутствия финансирования. Поэтому «Автодор» построил М-11 сначала без обхода. На подъезде к Твери действовала временная схема движения: автомобили съезжали на перегруженную, проходящую через населенные пункты «федералку» М-10. Главным лоббистом строительства обхода выступал губернатор Тверской области Игорь Руденя, попросивший помощи у Владимира Путина в ноябре 2019 года.

В начале 2020 года госкомпания «Автодор» выделила деньги на проектирование, затем началось строительство. В конце 2023 года открыли движение по первой части обхода Твери, во вторник — по оставшейся.

Фактическое движение здесь началось ближе к вечеру. В 14:30 «Яндекс» показывал, что время в пути от МКАД до КАД (670 км) по старому маршруту составляет 6 часов 30 минут; в 17:00 хронометраж уменьшился на 20 минут — уже через обход. За экономию времени придется доплатить 540 руб. для легковых авто и 970 руб.— для грузовиков. Раньше проезд от 58-го километра М-11 до 684-го обходился владельцу легковой машины в 2,75–3 тыс. руб. (в зависимости от дня недели). Теперь, с учетом обхода Твери,— 3,23–3,45 тыс. руб., а если учитывать еще и участок Москва—Солнечногорск (находится в управлении Северо-Западной концессионной компании) — 3,73–4,55 тыс. руб. В перспективе на М-11 появятся дополнительные развязки для съезда к аэропорту Пулково, на региональные дороги в Тверской области, новый подъезд к Валдаю.

С открытием обхода Твери появилась возможность в бессветофорном режиме проехать между Санкт-Петербургом и Казанью (1,5 тыс. км) за скоростью 110–130 км/ч через трассы М-11, ЦКАД и М-12, сказал во вторник глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

В конце 2024 года, после завершения строительства и реконструкции входящих в М-12 участков, можно будет доехать и до Екатеринбурга, в 2025 году — до Тюмени. Северный обход Твери также упростил путь к Рыбинскому водохранилищу, отметил во вторник Игорь Руденя.

Пользователей бесплатной М-10 (находится в ведении Росавтодора) будет по-прежнему более чем достаточно, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «По бесплатной дороге путь занимает в среднем на три часа дольше. По качеству и характеристикам М-10 с М-11, конечно, никто не сравнивает,— говорит эксперт.— Реконструировать ее тоже будут, хотя и медленно».

Второй объект, который во вторник также открыл Владимир Путин (уж по ВКС),— стокилометровый платный Обход Тольятти в Самарской области.

Он соединяет собой два участка федеральной М-5, уводя поток автомобилей от населенных пунктов и перегруженной дороги, проходящей по плотине Жигулевской ГЭС, где сейчас как раз идет ремонт. Концессионером выступил холдинг «Автобан». Тариф за проезд составляет 270 руб. для легковых авто, в течение месяца трасса будет работать бесплатно.

Правительство расставило приоритеты финансирования автотрасс

Дорога будет удобна в том числе для путешествующих из Москвы в Самару, Оренбург и далее в сторону Казахстана, а также для поездок между регионами (например, из Ульяновска в Тольятти). В «Автобане» посчитали, что обход экономит 1–2 часа в дороге, «Яндекс» же во вторник показывал максимум 30–40 минут. Строительство этого объекта не обошлось без скандалов: при проектировании и строительстве входящего в объект моста через Волгу, как ранее сообщал “Ъ”, были использованы фиктивные данные о замерах транспортных потоков. Было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством областного минтранса (ст. 286 УК РФ). В июне 2023 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор гендиректору ООО «Инфракап» (подрядчик регионального министерства транспорта) Олесе Гладковой, она приговорена к трем годам лишения свободы.

Иван Буранов

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