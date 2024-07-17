Кинотеатры поплатились за нарушение майского «моратория»

Два петербургских кинотеатра поплатились за демонстрацию блокбастера «Дюна. Часть вторая» в рамках «предсеансового обслуживания». Фильм так и не получил прокатного удостоверения, что не помешало зрителям по всей стране посмотреть его на больших экранах. Ситуация с «серым» контентом — дело уже привычное, в том числе, по причине остановки проката многими крупными зарубежными студиями из-за военных действий на Украине. На что в целом российские власти закрывают глаза, хотя и осуждают публично. Однако эксперты полагают, что показ научно-фантастической ленты Дени Вильнева нарушил своеобразный «мораторий», который был введен в России, чтобы снизить конкуренцию для отечественного кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, мировые судьи привлекли к ответственности ООО «Юбилей» и ООО «Сезар» (юрлица зарегистрированы в Ленинградской области) за показ без прокатного удостоверения фильма «Дюна. Часть вторая» (ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ), снятого режиссером Дени Вильневом по мотивам романа Фрэнка Герберта. В первом случае лента демонстрировалась в кинотеатре «Кинополис Румба», а во втором — в «Кинополис Прометее». Обе компании получили штрафы по 50 тыс. рублей. Как уточнила «Ъ-СПб» госпожа Лебедева, протоколы по фактам нарушения были составлены 2 мая.

Показ второй части медиафраншизы стартовал в России в начале марта, правда, не совсем легально, а в рамках так называемого предсеансового обслуживания. По такой схеме билеты, как правило, официально продаются на российский короткометражный фильм, перед которым зрителям якобы бесплатно показывается голливудская кинокартина.

В январе такую практику критиковала министр культуры Ольга Любимова, пригрозив кинотеатрам-нарушителям наказанием вплоть до закрытия.

По данным ЕАИС, российские кинотеатры в первом полугодии суммарно собрали около 26,1 млрд рублей — на первый взгляд, неплохие цифры для индустрии, оказавшейся в кризисной ситуации. Но если копнуть чуть глубже, то заметна главная проблема проката: посещаемость кинотеатров неуклонно падает, а спасать кассу приходится не полными залами, а дорожающими билетами.

При этом опрошенные «Ъ-СПб» эксперты из киноиндустрии сходятся во мнении, что дистрибуторы контента для российских кинотеатров, вынужденные в текущей ситуации работать в «серой» зоне авторского права, держатся на плаву исключительно благодаря решению профильных госорганов не судить строго кинозалы, которые демонстрируют ленты без прокатного удостоверения.

«Это было компромиссное решение — может, не слишком правильное с точки зрения закона, но всех устраивающее. Разумеется, официально Минкультуры и другие ведомства осуждали кинотеатры за показ кино "втемную", но санкций за это в большинстве своем не следует»,— высказал точку зрения в беседе с «Ъ-СПб» журналист портала «Кино-Театр.Ру» и автор Telegram-канала Directed by Vasya Rogov Максим Гревцев.

По мнению эксперта, спасти кинотеатры, которые с уходом Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и других мейджоров из-за военных действий на Украине оказались в достаточно сложной ситуации, может либо «серый» импорт, либо поддержка властей.

«С последней не задалось еще летом 2022 года, когда правительство отказалось поддерживать кинопрокат прямыми субсидиями из госбюджета. В итоге сформировалась неординарная ситуация: раз власти не согласились помогать деньгами напрямую, то хотя бы начали закрывать глаза на очевидные нарушения. Фильмы-события случаются, но не так часто, как этого бы хотелось, поэтому многие сети и одиночные кинотеатры вынуждены использовать схемы с "серыми" показами, чтобы сохранить бизнес и привлечь зрителя»,— подчеркнул господин Гревцев.

Авторы профильного Telegram-канала «VODоворOTT» также отмечают, что государство не допускает реального дефицита контента, поддерживая кинотеатры без расходов бюджета.

Максим Гревцев предположил, что текущие штрафы петербургским кинотеатрам — вероятно, следствие нарушения негласного договора, подразумевающего приостановку трансляции пиратского кино в наиболее прибыльный период — майские праздники («мораторий» на показы ввели на месяц с 19 апреля.— «Ъ-СПб»). «Говорить о том, что эти случаи выльются в новый тренд, не приходится: к счастью, все понимают, что борьба с теневым прокатом может нанести больше вреда, чем пользы»,— заключил собеседник.

Андрей Кучеров