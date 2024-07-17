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Врио примеряет роль фаворита

Первый вице-мэр Сергей Петрин выдвинулся на выборы главы Воронежа

Первым кандидатом на пост мэра Воронежа стал врио градоначальника Сергей Петрин, в течение последних шести лет работающий первым замглавы города по городскому хозяйству. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов принимаются до конца июля. Пока публично о намерении принять участие в конкурсе заявил только глава одного из городских отделений ЛДПР Сергей Шикин. Эксперт отмечает, что по закону жанра действующий врио градоначальника является фаворитом на пост мэра, но напоминает, что в выборах могут принять участие другие ресурсные кандидаты.

Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин (слева) может занять кресло своего экс-начальника Вадима Кстенина (справа)

Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин (слева) может занять кресло своего экс-начальника Вадима Кстенина (справа)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин (слева) может занять кресло своего экс-начальника Вадима Кстенина (справа)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городская дума Воронежа сообщила о первом кандидате на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. В комиссию подал документы первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. Он исполняет обязанности градоначальника с середины июня, когда в отставку в связи с переходом на пост гендиректора ООО «РВК-Воронеж» (по концессии управляет почти всеми городскими сетями водоснабжения и водоотведения, а также очистными сооружениями) ушел мэр Вадим Кстенин. Господин Кстенин возглавлял город больше шести лет. В процедуре выборов мэра он одержал победу дважды — в 2018 и 2023 годах.

Сергею Петрину 49 лет. Он родился 11 июня 1975 года в селе Шараповка Новооскольского района Белгородской области. В 1998 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер-строитель». Трудовую деятельность господин Петрин начал на воронежском муниципальном ремонтно-эксплуатационном предприятии №13, позже возглавлял управляющую компанию Центрального района города. В 2011–2017 годах работал заместителем руководителя управы, после чего стал руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. В 2018 году Сергея Петрина назначили на пост первого вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству.

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Воронежа принимаются до 30 июля. Сам конкурс состоится 21 августа. Депутаты гордумы выберут нового мэра из его финалистов.

Их отберет конкурсная комиссия. Гордуму в ней представят вице-спикер Олег Черкасов, депутаты Андрей Соболев, Юрий Яковлев и Сергей Колиух, а также председатель общественной палаты Воронежа Сергей Карпов. От правительства региона в комиссию вошли первый вице-губернатор Сергей Трухачев и политический вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред облправительства Виктор Логвинов, первый замруководителя аппарата губернатора и облправительства Ольга Извекова, депутат облдумы Иван Мошуров.

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Пока о намерении поучаствовать в конкурсе публично объявило только воронежское реготделение ЛДПР. В начале июля в партии сообщили, что в отборе планирует принять участие руководитель Ленинского первичного отделения Сергей Шикин. В марте прошлого года представитель ЛДПР, заместитель гендиректора строительной компании «Аксиома» Александр Овсянников принимал участие в конкурсе и составил конкуренцию Вадиму Кстенину в финале.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметили, что Сергей Петрин был не единственной кандидатурой на пост мэра. В частности, источники называли 44-летнего министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Бажанова, а также 46-летнего вице-премьера облправительства Александра Попова, курирующего контрольно-надзорную деятельность.

Господин Бажанов на недавней пресс-конференции, посвященной работе министерства, заявил, что не комментирует слух о переходе на другую работу: «Я человек системы и занимаю должность в иерархии исполнительной власти региона. Слухи относительно моего перехода на ту или иную должность с разной степенью муссируются. Как только какая-то должность появляется, меня номинируют».

«Не исключено, что кто-то из них тоже может подать документы, чтобы придать конкурсу статусности, но очевидно, что у Сергея Петрина самый серьезный опыт управления именно городом — его кандидатура понятна абсолютно всем»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Политолог Владимир Слатинов напомнил, что в предыдущем конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Воронежа был и третий ресурсный кандидат — заместитель гендиректора крупнейшего в регионе застройщика, Домостроительного комбината, Сергей Крючков, который в 2010–2015 годах работал вице-мэром Воронежа. «Прошлогодние выборы отличались от соответствующих практик в других регионах. Участие в конкурсе двух ресурсных кандидатов добавляло интриги с учетом того, что на тот момент глава региона Александр Гусев еще не выдвинулся на свой второй губернаторский срок»,— отметил эксперт.

Он не стал прогнозировать шансы Сергея Петрина на победу в будущем конкурсе. «По закону жанра и на основе сложившихся практик действующий врио является фаворитом. Но окончательные выводы стоит делать после выдвижения всех кандидатов, тем более что среди них могут оказаться люди, у которых есть ресурсы и компетенции для управления городом»,— сказал Владимир Слатинов.

Сергей Толмачев, Александр Прытков

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