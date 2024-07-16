Северный Кавказ подталкивают в гору

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил во вторник Грозный и провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), приуроченное к проходящему там Кавказскому инвестиционному форуму. Задача форума — объединить государство и бизнес в решении вопроса развития инвестиционного потенциала региона. Для этого в том числе необходимо решить вопросы с выводом экономик СКФО из тени и развитием транспортной системы — премьер дал во вторник ряд поручений по этим темам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Мишустин прилетел в Грозный, чтобы погрузиться в детали того, как работает в СКФО новый подход к развитию макрорегиона Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Премьер Михаил Мишустин (слева) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Слева направо: премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время осмотра выставки на территории выставочного центра «Экспо» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Секретарь Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Магомед Даудов перед началом совещания Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Первый заместитель председателя комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Заместитель председателя правительства России Александр Новак Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Михаил Мишустин прилетел в Грозный, чтобы погрузиться в детали того, как работает в СКФО новый подход к развитию макрорегиона Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Премьер Михаил Мишустин (слева) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Слева направо: премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время осмотра выставки на территории выставочного центра «Экспо» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Секретарь Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Магомед Даудов перед началом совещания Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Первый заместитель председателя комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Заместитель председателя правительства России Александр Новак Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Михаил Мишустин во вторник, 16 июля, посетил Грозный, где в рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО. КИФ используется местными властями как площадка, призванная продемонстрировать возможности макрорегиона и добиться от государства и бизнеса решений, которые будут способствовать развитию экономического потенциала Северного Кавказа. Как отдельно отметил глава Минэкономики Максим Решетников, в преддверии запуска новых нацпроектов важно синхронизировать планы регионов, определить их ориентиры и приоритеты.

По словам премьера, макрорегион показывает хорошую динамику в промышленности, прежде всего в обработке и АПК.

Значимую роль для экономического развития играют и так называемые прорывные инвестпроекты, затрагивающие промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт и туризм. «По данным аналитического центра, по состоянию на первый квартал текущего года они уже принесли округу 330 млрд руб. внебюджетных средств и около 20,5 тыс. новых рабочих мест. А к концу 2030 года должны обеспечить занятость для более чем 87 тыс. специалистов»,— рассказал Михаил Мишустин.

Напомним, на аналогичном заседании в 2021 году прежняя госпрограмма развития СКФО была признана неэффективной (см. “Ъ” от 15 июня 2021 года) и была переформатирована (см. “Ъ” от 11 октября 2021 года) — ключевым механизмом стали модели экономического развития, сформированные для каждого субъекта. Особенностью таких моделей стала привязка целевых показателей к конкретным проектам (см. “Ъ” от 3 мая 2023 года).

Вместе с тем развитие экономики СКФО требует решения ряда вопросов, в том числе выведения ее из тени.

Использование безналичных расчетов здесь существенно ниже, чем в других регионах, отметил во вторник Максим Решетников, что в том числе говорит и о теневом обороте денежных средств. Также не решен вопрос с неформальной занятостью населения. По словам полпреда президента в макрорегионе Юрия Чайки, для этого необходимы дополнительные меры. По экспертным оценкам, которые привел чиновник, в субъектах округа неформально трудится более 1 млн человек, или 24% рабочей силы, притом что по РФ этот показатель почти вдвое ниже — 12,5%. Для обеления экономики надо активно создавать новые рабочие места, а также развивать институт самозанятых, полагает Юрий Чайка.

Для Кавказа, региона с традиционно высокой рождаемостью, остается актуальным вопрос кадрового дисбаланса и высокой молодежной безработицы.

Как рассказал Максим Решетников, в последние три года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» из 450 получателей грантов на создание кластеров СПО только 3% пришлось на Северный Кавказ. Михаил Мишустин поручил Минпросвещения совместно с Минэкономики, региональным властям и компании «Кавказ.РФ» подготовить предложения по вовлечению в проект предприятий СКФО.

Кроме того, рост традиционного для региона сектора экономики, туризма, привел к повышению пассажиропотока внутри СКФО. Это, в свою очередь, требует улучшения транспортного сообщения. Начать эту работу планируется, по словам Максима Решетникова, с Минеральных Вод и создаваемого Каспийского прибрежного кластера. Премьер-министр поручил Минтрансу, Минэкономики, Минфину, Минстрою совместно с регионами и РЖД подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Венера Петрова