Зарубежные СМИ: Как Евросовет меняет свое отношение к Венгрии?

Депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС, всему виной миротворческая миссия премьер-министра страны Виктора Орбана. Письмо председателям европейских органов власти направили 63 парламентария. В то же время, как сообщает Bild, сам политик призвал ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией. Об этом он сообщил в письме председателю объединения Шарлю Мишелю, которое написал по итогам своих визитов в Киев, Москву, Пекин, Вашингтон, Анкару, а также встречи с Дональдом Трампом. Как сообщает Bild, Орбан предупредил о возможном обострении конфликта на Украине в скором времени и предложил меры, чтобы не допустить этого. Среди них — не только восстановление дипломатических связей с РФ, но и переговоры с Китаем. В то же время «челночная дипломатия» Орбана вызвала критику со стороны европейских партнеров. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

После мирового турне Виктор Орбан направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. На полутора страницах формата А4 венгерский политик перечислил свои умозаключения. По его мнению, в ближайшем будущем интенсивность конфликта на Украине радикально усилится, пишет издание Bild. Премьер-министр настаивает, что дипломатические отношения с Москвой необходимы так же, как и переговоры с Китаем и взаимодействие с Глобальным Югом.

На поездки политика в Китай и РФ, которые он совершил в начале июля, Еврокомиссия смотрит неодобрительно, подчеркивает The Independent. Встречи с главами государств издание называет мошенническими, а самого Виктора Орбана — пророссийским. В частности, членов ЕС разозлило то, что о своих планах венгерский премьер никого не проинформировал. Кроме того, политика Орбана идет вразрез со взглядами большинства стран объединения ввиду отказа поставлять Киеву оружие и угроз блокировки финансовой помощи Украине.

Помимо критики на словах, Евросоюз будет бойкотировать неформальные встречи, организованные Будапештом, добавляет The Guardian. С 1 июля Венгрия председательствует в Евросовете. Так, будет отменен традиционный визит представителей стран ЕС на саммит европейских министров иностранных дел, который должен состояться в конце августа. Об отмене уже отказалась Еврокомиссия, о чем заявила Урсула Фон дер Ляйен. Ранее о намерении бойкотировать встречи ЕС в Венгрии сообщали премьер-министры Финляндии и Швеции.

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