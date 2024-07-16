Дипломат не выдержал нерва

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сегодня официально подтвердила бегство в страну высокопоставленного сотрудника дипломатической миссии КНДР в Гаване. Сам перебежчик, в свою очередь, рассказал о своих мотивах южнокорейским газетам. Одним из них стал запрет на проведение лечения в Мексике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители южнокорейского курорта Имджингак смотрят в сторону границы с КНДР. Март 2023 года

Фото: Lee Jin-man / AP Посетители южнокорейского курорта Имджингак смотрят в сторону границы с КНДР. Март 2023 года

Фото: Lee Jin-man / AP

Высокопоставленный северокорейский дипломат, работавший в посольстве на Кубе, бежал в Южную Корею вместе с семьей. Это подтвердила сегодня Национальная разведывательная служба Южной Кореи, сообщает агентство AP.

Бежавший в Южную Корею Ри Ир Гю работал советником по политическим вопросам, был третьим секретарем в посольстве Северной Кореи на Кубе. И, таким образом, он является самым высокопоставленным дипломатом, бежавшим с севера на юг Корейского полуострова с 2016 года. Побег был совершен дипломатом и его семьей в ноябре 2023 года.

Как рассказал сам Ри Ир Гю южнокорейскому изданию «Чосон Ильбо», он решил бежать, разочаровавшись в политической системе КНДР, а также из-за несправедливой оценки его труда Министерством иностранных дел и из-за запрета посетить Мексику для лечения: у дипломата был поврежден нерв.

По словам господина Ри, в больницах на Кубе ему помочь не могли, поскольку из-за международных санкций там просто не было необходимого оборудования. Запрет стал, как говорит дипломат, последней каплей, после чего он принял окончательное решение бежать.

Южнокорейская пресса сообщает, что Ри Иль Гю начал работать в МИД Северной Кореи в 1999 году. Он заслужил личную похвалу от северокорейского лидера Ким Чен Ына за успешное проведение переговоров в Панаме, в результате которых было освобождено задержанное там в 2013 году северокорейское судно с запрещенным грузом, включая боевые ракеты и запчасти к истребителям. До своего бегства дипломат участвовал в работе по предотвращению налаживания дипломатических связей между Южной Кореей и Кубой. Но в феврале 2024 года эти страны установили дипломатические отношения.

По данным южнокорейских властей, в последние годы увеличилось число перебежчиков из Северной Кореи из числа высокообразованных людей.

Всего с момента завершения Корейской войны 1950–1953 годов в Южную Корею с севера бежали около 34 тыс. человек. В 2016 году бежал бывший заместитель посла Северной Кореи в Лондоне Дэ Ён Хо. Он прокомментировал сегодняшние сообщения, поприветствовав бежавшего коллегу, с которым, по его словам, они неоднократно играли в настольный теннис в годы работы в МИДе. Он также добавил: «Надеюсь, что все бывшие северокорейские дипломаты соберутся вместе и будут усердно работать в поддержку движения объединения для осуществления мечты северокорейских официальных лиц и народа, которые хотят, чтобы их дети жили свободно в Южной Корее».

Алена Миклашевская