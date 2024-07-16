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Коммерсантъ FM
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«Вкусно и точка» впервые после ухода McDonald`s открыла рестораны в новом регионе

В Приангарье открылись рестораны «Вкусно и точка»

В Иркутске сегодня, 16 июля, состоялось открытие двух ресторанов «Вкусно и точка». Как сообщил на церемонии открытия генеральный директор компании «Вкусно и точка» Олег Пароев, Иркутская область стала 65-м регионом присутствия и первым, куда предприятие зашло после того, как McDonald`s сменил собственника.

«Наша компания намерена вложить более 1 млрд руб. и построить на эти средства от восьми до десяти ресторанов в крупных городах Иркутской области. Кроме того, отдельные инвестиции планируются в открытие распределительного центра площадью около 1 тыс. кв. м»,— уточнил господин Пароев. До конца 2024 года компания откроет еще по одному ресторану в Иркутске и Ангарске, а также распределительный центр, «рассчитанный на обслуживание 15–20 предприятий питания».

Присутствовавший на церемонии зампред правительства Иркутской области Георгий Кузьмин отметил также, что переговоры о заходе компании в регион «велись еще с прежним собственником в 2021 году». Компания «Вкусно и точка» трудоустроит в регионе около 1 тыс. человек, а также взяла на себя обязательство открыть семейную гостиницу на базе иркутской областной детской больницы, строительство которой будет вестись с 2025 по 2029 год.

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Влад Никифоров, Иркутск

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