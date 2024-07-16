Цены набирают высоту

Авиабилеты в 2024-м дорожают ежемесячно, наибольший рост год к году показали февраль и март — почти 20%. А в июне цены повысились на 9%, об этом рассказали в Минтрансе. В Минэкономразвития считают цены обоснованными. Но в Госдуме в этом году уже звучали призывы к Федеральной антимонопольной службе проверить авиакомпании. Еще до этого ведомство выносило предупреждения нескольким перевозчикам. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала 2024 года цены на перелеты резко выросли. Еще в январе РБК сообщал о 20-процентном подорожании год к году. Росстат называл цифру в 30%, но методология подсчетов у него была другая. Однако аналитики рынка отмечают: сейчас, в туристический сезон, заметный рост цен на авиабилеты может быть вопросом статистики. И не каждый покупатель замечает, что перелеты дорожают, рассказал пиар-директор «Яндекс путешествий» Артур Большаков:

«По каким-то загруженным направлениям может быть довольно сдержанная динамика. При этом мы видим, что есть возможности найти перелеты по хорошей, доступной цене, которая соответствует часто прайсам прошлого года. Даже в моменте цена может изменяться. Например, в мае этого года "Аэрофлот" решил добавить рейсы в Турцию, и одновременно с этим то же сделала турецкая авиакомпания. В итоге стоимость билетов резко снизились на 10%, а иногда даже 20%».

Как сообщал “Ъ”, в профильных комитетах Госдумы обсуждался закон о потолке цен. Авиакомпании этим остались недовольны и заявили, что в таком случае будут вынуждены поднять цены на самые дешевые рейсы. Но спрос на перелеты все еще очень высокий, и перевозчики получают возможность диктовать свои условия рынку, заметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Игроки рынка сталкиваются с существенным ростом собственных издержек. Для того чтобы не уйти в минус, они перекладывают значительную часть своих дополнительных расходов на пассажиров.

Несмотря на то, что сейчас показатели цен на внутренние рейсы зачастую находятся на максимальном уровне, все равно спрос очень высокий. Крупнейшие перевозчики отмечают в этом году рекордную занятость кресел».

В апреле 2024-го депутаты Госдумы призывали ФАС проверить авиакомпании из-за сильного роста цен. В обращении к ведомству было указано мнение аналитиков рынка, согласно которому к концу года перелеты в среднем подорожают еще как минимум на 10%. В марте ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за продажи билетов одного подкласса по разной стоимости. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что в ближайшие годы летать на самолетах станет еще накладнее: «До 2019 года основную прибыль авиакомпании получали от международных перелетов, и поэтому на внутренних рейсах тарифы были относительно низкими. Сейчас ситуация изменилась. Второй фактор — это санкционные режимы, которые, безусловно делают обслуживание самолетов дороже.

Думаю, что в целом в среднесрочном периоде — 2024-2026 годы — рост цен на авиабилеты будет обгонять инфляцию. Российские самолеты в самое ближайшее время точно не появятся».

В конце декабря 2023-го года, в сезон высокого спроса, авиакомпании снизили цены на билеты после рекомендаций ФАС. Претензии у службы были и к аэропортам: в мае служба заявляла о намерении проверить цены на обслуживании и в них.

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Александра Абанькова