Списком не значились

В воскресенье в Санкт-Петербурге завершился прием документов для регистрации кандидатов в депутаты почти всех муниципальных образований города. В ряде округов избиркомы массово отказали в регистрации представителям КПРФ со ссылкой на нарушения, допущенные коммунистами во время партийной конференции: на ней кандидатов утвердили списком, а не каждого в отдельности. В КПРФ утверждают, что голосовали по каждой кандидатуре, и планируют обжаловать решения комиссий. Схожие проблемы возникли и у кандидатов «Яблока». Присутствие партийных депутатов в муниципальных собраниях играет ключевую роль при выдвижении кандидатов в губернаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выборы депутатов пройдут в 110 из 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга. Исключением является только округ Автово: там муниципальный совет будет планово переизбираться в 2026 году. Территориальные избирательные комиссии (ТИК) приступили к приему документов от кандидатов 21 июня (в Адмиралтейском округе — 24 июня). На выдвижение и сбор подписей по закону было отведено 20 дней.

За это время документы в ТИК подали 4,6 тыс. человек, из которых 3,4 тыс. выдвинуты политическими партиями и еще 1,2 тыс. баллотировались в порядке самовыдвижения, сообщил глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин. На утро 15 июля ТИК зарегистрировали 1,3 тыс. кандидатов.

Наибольшее число отказов пока получили представители КПРФ. По данным первого секретаря горкома Романа Кононенко, в Калининском, Московском, Приморском, Пушкинском и Центральном районах города их уже больше 80.

Причина везде одна — нарушение правил голосования за кандидатов во время проведения партийной конференции.

«Тайное голосование персонально по каждому из выдвигаемых кандидатов не проводилось, а делегаты имели возможность проголосовать только либо "за" всех включенных в бюллетень кандидатов, либо "против" всех кандидатов»,— говорится в решении комиссии по одному из кандидатов КПРФ, с которым ознакомился “Ъ”. По данным ТИК, городским законом «О выборах депутатов муниципальных советов» такая возможность не предусмотрена.

Роман Кононенко рассказал “Ъ”, что в бюллетене действительно был список кандидатов, однако делегаты конференции голосовали за каждого выдвиженца отдельно, а не списком: «Комиссии не стали вникать в это, а только на основании того, как выглядит бюллетень решили, что у нас голосование либо "за", либо "против" всех». По его словам, сейчас кандидаты подают жалобы в горизбирком. «Но мы считаем, что оптимальный вариант — это суд»,— подчеркнул первый секретарь горкома.

Ранее в партии сообщали, что за мандаты муниципальных депутатов от партии поборются более 400 кандидатов в 88 муниципальных образованиях.

Множественные отказы получили и кандидаты от «Яблока». По данным начальника штаба муниципальной кампании партии Егора Карпенкова, речь идет о 27 отказах (всего для участия в муниципальных выборах партия номинировала 90 человек). В решениях комиссии об отказе в регистрации, с которыми ознакомился “Ъ”, говорится, что партия не провела конференцию по выдвижению кандидатов. В «Яблоке» возражают, что региональная ячейка созвала конференцию еще в 2022 году и с тех пор ее просто не закрывала. Кандидатов в муниципальные советы утверждали на четвертом этапе конференции, который прошел 24 июня. В «Яблоке» решения ТИК считают «политическим заказом», цель которого — не допустить кандидатов партии до участия в выборах.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в этом году также проходят выборы губернатора. Наличие у партии своих муниципальных депутатов — фактически необходимое условие для регистрации партийных кандидатов на пост главы региона из-за так называемого муниципального фильтра. Он предполагает, что кандидат в губернаторы должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов, при этом они должны представлять не менее 75% общего количества муниципалитетов в регионе. Конкретное количество необходимых автографов регулируется законами субъектов. Когда оппозиция жаловалась на недопуск своих кандидатов на выборы из-за муниципального фильтра, представители власти регулярно призывали их активизировать усилия на выборах муниципального уровня.

В Санкт-Петербурге муниципальный фильтр помешал выдвижению Романа Кононенко на выборы губернатора. На муниципальный фильтр при отказе от участия в губернаторских выборах ссылались также представители «Новых людей» и «Справедливой России — За правду».

Адвокат и управляющий партнер компании «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко говорит, что в федеральном законодательстве однозначно указано: при выдвижении кандидатов голосование ведется по каждому из них. «То есть должны быть отдельные бюллетени»,— добавляет она. По мнению юриста, кандидаты от КПРФ даже в случае их регистрации рискуют не попасть в итоговый бюллетень: «Были случаи, когда в судебном порядке регистрацию отменяли». Оценить решение в отношении кандидатов «Яблока» госпожа Проценко не взялась.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург