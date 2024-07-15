О сдерживании сдержанно

В Германии продолжается дискуссия по поводу планов США впервые со времен холодной войны разместить на территории страны наземные ракеты средней и меньшей дальности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает, что они нужны для «сдерживания России», и отрицает, что эта мера может привести к эскалации между НАТО и РФ. В то же время оппозиция задается вопросом, почему столь важное решение было принято без предварительных консультаций со всеми политическими силами, а граждане указывают на возросшие риски большой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Канцлер Олаф Шольц вновь высказался по поводу анонсированных на прошлой неделе планов США к 2026 году развернуть на территории ФРГ наземные ракеты средней и меньшей дальности. По его словам, эта мера необходима для «сдерживания России» и «предотвращения войны» между РФ и НАТО. В то, что она может, наоборот, привести к эскалации конфликта между ними, политик не верит.

Между тем в немецких политических и экспертных кругах уже несколько дней идет дискуссия о целесообразности ракетной сделки между США и ФРГ и о ее возможных последствиях. Представители партий левого и правого спектра («Левые», «Союз Сары Вагенкнехт», «Альтернатива для Германии») прокомментировали это решение еще в конце прошлой недели, высказав опасения, что оно приведет к гонке вооружений и дальнейшей деградации отношений с РФ (см. “Ъ” от 12 июля).

Европейские протесты 1980-х годов против размещения американских ракет История вопроса В начале 1980-х годов по Европе прокатилась волна массовых демонстраций против размещения американских ядерных ракет на территории ФРГ, Нидерландов, Бельгии, Италии, Великобритании. Движение за мир началось в Гамбурге 10 июня 1981 года, когда около 120 тыс. граждан вышли на акцию протеста против ядерного оружия и участия своей страны в гонке вооружений. По итогу самого масштабного митинга в октябре 1983 года (он проходил в нескольких городах ФРГ, включая тогдашнюю столицу Бонн, и собрал более 1,3 млн человек) канцлеру Гельмуту Колю пришлось добираться до Бундестага на вертолете, чтобы не попасть в толпу недовольных граждан. Одними из зачинщиков манифестаций были «Зеленые», которые сегодня входят в правящую в ФРГ коалицию и поддерживают ракетную сделку с США. В других странах Европы демонстранты в начале 1980-х также массово выходили на улицы: более 500 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Гааге, по 400 тыс.— в Амстердаме и Брюсселе, по 200 тыс.— в Лиссабоне и Бохуме, 70 тыс.— в Вене. Предотвратить размещение американских ракет европейским протестующим не удалось — власти большинства стран Европы, наоборот, активно поддерживали действия США. Однако многие эксперты считают, что массовые пацифистские демонстрации начала 1980-х внесли свой вклад в создание условий для подписания в 1987 году между США и СССР Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Карине Сепоян

В воскресенье свое мнение о ситуации высказал глава крупнейшей и наиболее влиятельной оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц. Как следует из интервью телеканалу ARD, он и его однопартийцы не имеют принципиальных возражений против размещения в Германии американских ракет «на фоне растущей угрозы со стороны России», однако их возмущает, что об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте Белого дома. По оценке Фридриха Мерца, развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и гиперзвуковых ракет — в неядерном оснащении) приведет к «фундаментальному изменению стратегической и военной ситуации в Европе, а также в Германии». «О таком нельзя сообщать просто пресс-релизом»,— заявил лидер ХДС. Он добавил, что хотел бы знать все нюансы этого решения, включая вопрос, от кого изначально исходила инициатива — от Берлина или Вашингтона.

Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС, входит в блок с ХДС) в Бундестаге Александр Добриндт при этом заявил агентству DPA, что не ожидает сейчас массовых протестов против ракетной сделки, в отличие от того, что было в 1980-х. То есть после того, как стало известно о планах США разместить в ряде стран Европы, включая ФРГ, ракеты средней дальности (баллистические Pershing II и крылатые ракеты BGM-109G, представляющие собой версию Tomahawk наземного базирования).

Новые планы Вашингтона и Берлина получат, по прогнозу политика, «широкую общественную и социальную поддержку» в Германии, поскольку «общество пришло к пониманию, что угрозы возросли».

Между тем опрос, проведенный социологическим институтом Forsa, показал: 47% респондентов в Германии опасаются, что решение разместить на территории страны новые американские крылатые ракеты «приблизит военный конфликт между Россией и странами НАТО». 34% опрошенных не ожидают значимых изменений в связи с ракетной сделкой. 17% полагают, что в результате развертывания американских ракет безопасность Германии укрепится. Больше всего возрастания рисков войны опасаются сторонники «Союза Сары Вагенкнехт» — 90%, за ними следуют сторонники правой «Альтернативы для Германии» — 65%, блока ХДС/ХСС — 37%, социал-демократов — 37%, «Зеленых» — 33% и «свободных демократов» — 17%.

Активно обсуждают эту тему и эксперты в сфере контроля над вооружениями. Так, сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (IFSH) Ульрих Кюн на своей странице в Х задался рядом вопросов. «Почему для размещения ракет была выбрана именно Германия, и не захотела ли более ни одна другая страна НАТО принять у себя эти комплексы? Почему вместе с развертыванием ракет не объявлено о какой-нибудь инициативе по продвижению контроля над вооружениями? Много вопросов, требующих ответа»,— написал он. «Проблема с размещением американских ракет средней дальности в Германии заключается не в самом решении, а в отсутствии публичных дебатов и политических разъяснений некоторых вопросов и компромиссов. Вместо этого нас пичкают банальностями о сдерживании»,— отметил в Х эксперт того же института Александр Греф.

Председатель совета Американской ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон), бывший высокопоставленный дипломат Том Кантримен допускает, что решение США и Германии о размещении ракет средней и меньшей дальности может разочаровать сторонников контроля над вооружениями, но отмечает, что вряд ли оно стало для них сюрпризом. «Это реакция (США и ФРГ.— “Ъ”) на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии, что в свою очередь стало реакцией (Москвы и Минска.— “Ъ”) на шаги НАТО, которые стали реакцией на шаги России, и так до бесконечности,— заявил он “Ъ”.— Мы попали в спираль гонки вооружений, потому что и Москва, и Вашингтон зациклены на одной и той же мифологии о себе: "Мы никогда не были агрессивными. Все наши развертывания наступательных вооружений всегда были оборонительным шагами, предпринятыми в ответ на провокационные действия нашего противника"».

Том Кантримен тем не менее надеется, что стороны смогут разорвать этот круг и предотвратить дальнейшую эскалацию. Но для этого российская сторона, по его словам, должна согласиться на возобновление диалога с США по стратегической стабильности и снижению ядерных рисков. Российские же власти, как ранее неоднократно писал “Ъ”, настаивают на том, чтобы США сначала отказались от планов нанести ей «стратегическое поражение» и были готовы начать работу над устранением причин нынешней острой конфронтации между ними.

Комментируя ракетную сделку между США и Германией, в МИД РФ ранее предупредили, что эти «крайне дестабилизирующие» шаги создадут для России «дополнительные ракетные угрозы» и она не оставит их «без должной реакции». В ведомстве при этом выразили надежду, что «германские политические элиты еще раз взвесят целесообразность такого деструктивного и опасного шага».

Елена Черненко