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Инвестфонд и маленькая тележка

Ultimate Capital купил сервис для рекламирования у блогеров

Фонд Ultimate Capital купил работавший с 2016 года сервис Telega.in, позволяющий компаниям закупать рекламу у блогеров в Telegram. Официальный рынок нативной (не выделяющейся от обычных постов) рекламы в мессенджере, по прогнозам профильной ассоциации, составит 15 млрд руб. в 2024 году, Telega.in рассчитывает проводить 10% всех бюджетов. Для Telegram характерен уход от прямой рекламы, поэтому инвестиции в Telega.in эксперты считают логичными, хоть и наблюдают претензии к сервису — высокие и непрозрачные комиссии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инвестиционная компания Ultimate Capital Евгения Зальцмана и Андрея Кондратюка приобрела платформу по размещению нативной рекламы в Telegram Telega.in, сообщили “Ъ” стороны сделки. В Telega.in ожидают нарастить общий объем рекламных бюджетов по итогам 2024 года до более чем 1,5 млрд руб.; в первом полугодии показатель превысил 650 млн руб., уточнили в компании. Сумма сделки не сообщается.

Нативная реклама — это реклама, размещаемая напрямую у блогеров и соответствующая по стилю основному контенту. По данным Ассоциации блогеров и агентств, рынок маркируемой нативной рекламы в Telegram в 2023 году составил 7,5 млрд руб., а в 2024 году, согласно прогнозам, составит 15 млрд руб.

Telega.in был основан в 2016 году холдингом Mirafox. В числе крупных заказчиков Telega.in — МТС, Restore (входит в Inventive Retail Group), Ozon и т. п. Согласно текущей оферте Telega.in, разработчиком сервиса является ООО «Телекот», зарегистрированное в России в июле 2023 года. С 27 апреля управляющей компанией ООО «Телекот» является АО «Телехолдинг» — оно, как сообщили “Ъ” в фонде, принадлежит Ultimate Partners Holding (в ЕГРЮЛ данных об учредителях нет). Информация о том, что АО «Телехолдинг» принадлежит Ultimate Partners Holding, отражалась в ЕГРЮЛ в марте—апреле 2024 года.

Покупка рекламной платформы — это «стратегический шаг и ставка на продолжающийся кратный рост рынка», сказала “Ъ” управляющий директор фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская.

По словам главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, компанию, работающую на рынке интернет-рекламы, можно оценить исходя из мультипликатора 1,5–2,5 к сумме бюджетов, имеющихся в распоряжении.

Введение маркировки интернет-рекламы «перевело рынок размещения рекламы у блогеров в Telegram в легальное поле, в итоге в него полноценно вышли крупные бренды», отмечает сопредседатель комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы Анна Доскач. В этом свете инвестиции в Telega.in видятся ей закономерными. При этом она отмечает, что сервису, который фокусируется лишь на одном формате рекламы, будет трудно конкурировать с другими инструментами: «"Яндекс" недавно позволил размещать рекламу в Telegram-каналах, используя интерфейс "Яндекс Директ"».

На Telega.in зарегистрировано значительно больше каналов, чем на других подобных сервисах, говорит digital-директор коммуникационного агентства iTrend Ася Шабалина.

Именно это побуждает участников платформы обращаться к сервису «несмотря на претензии — например, непрозрачные комиссии, которые доходят до 50% от стоимости прямого размещения».

Для Telegram как площадки, по словам исполнительного директора «МТС Ads» Татьяны Матвеевой, сейчас характерен «уход от прямой рекламной коммуникации в сторону уникальных авторских текстов». При этом, по ее словам, набирают популярность и другие форматы — посты с вертикальными видео с титрами, размещение логотипа бренда на аватаре канала, а также нативная реклама в чат-ботах и мини-приложениях.

Юрий Литвиненко

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