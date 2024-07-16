Автослесарям раскручивают гайки

Предельный срок ремонта автомобилей по ОСАГО может увеличиться в полтора раза — с 30 до 45 дней. Правительство РФ концептуально поддержало соответствующие поправки к законодательству об автогражданке, разработанные сенатором Андреем Кутеповым. Из-за проблем с поставками запчастей автосервисы не успевают ремонтировать машины, поясняет инициативу господин Кутепов, а платить за это приходится страховщикам. Участники рынка просят и других послаблений, в том числе разрешения использовать для ремонта б/у запчасти. Правительство же предлагает доработать поправки, ограничив страховщиков в возможных «злоупотреблениях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы поправок к закону об ОСАГО считают, что срок ремонта автомобиля зависит не только от расторопности автослесаря

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Авторы поправок к закону об ОСАГО считают, что срок ремонта автомобиля зависит не только от расторопности автослесаря

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанные сенатором Андреем Кутеповым («Единая Россия») поправки к закону об ОСАГО. Речь идет об увеличении предельного срока, отпущенного автосервисам на ремонт транспортного средства в рамках ОСАГО, с 30 до 45 дней. Существующий норматив был установлен в 2017 году.

Попавший в ДТП обладатель полиса гражданской ответственности, напомним, вправе (при условии, что не он был виновником аварии) выбрать выплату за причиненный ущерб деньгами от страховщика или в натуральной форме — ремонтом. В последнем случае за каждый день ремонта сверх установленного срока страховщики платят автовладельцу неустойку в размере 0,5% от суммы возмещения, которую компании затем взыскивают с автосервисов. Этот срок отсчитывается со дня предоставления машины в сервис. Любопытно, что эта норма не раз становилась причиной судебных разбирательств. В 2022 году пленум ВС даже сделал специальное разъяснение: если СТО не приступает своевременно к выполнению восстановительного ремонта или выполняет ремонт настолько медленно, что окончание его к сроку становится явно невозможным, потерпевший вправе потребовать возмещения убытков.

Поправки, о которых идет речь, Андрей Кутепов направил в правительство в мае 2023 года. Он обосновал инициативу тем, что станции техобслуживания и страховщики не могут выполнить обязательства в срок из-за проблем с поставками запчастей и разрыва логистических цепочек из-за санкций. Правительство законопроект поддержало концептуально, указав на возможные риски.

Чиновники, в частности, предлагают прописать, что увеличение срока возможно только в случае, когда ремонт в течение месяца невозможен из-за отсутствия запчастей.

Нужно продумать механизм, который обеспечит «документарное» подтверждение этому факту. В заключении говорится, что только так можно противодействовать «потенциальному злоупотреблению страховщиками возможностью продления срока ремонта». В правительстве также считают, что новая норма должна иметь ограниченный срок действия — в расчете на то, что поставки комплектующих со временем наладятся. Замечания будут учтены ко второму чтению, заверил “Ъ” Андрей Кутепов.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев обращает внимание, что доля натуральной формы возмещения по ОСАГО сократилась с 8,8% в 2021 году до 3–4% в 2024-м. «Большинство машин на российских дорогах находятся в длительной эксплуатации, найти на них новые запасные части практически невозможно,— поясняет он.— Средний возраст автомобилей в России — 12 лет. Зачастую даже простые кузовные детали на такие автомобили просто не производят и не продают. В последнее время ситуация усугубилась в связи с уходом многих иностранных производителей». В связи с этим в РСА напомнили о предложении разрешить использовать б/у запчасти при ремонте (инициатива обсуждается уже несколько лет), что позволит сократить сроки на 80–90%.

Страховщики, отметим, предлагают и другие коррективы в действующие правила (соответствующие предложения союз направил в ЦБ в июне).

Например, установлено, что расстояние от места жительства автовладельца до сервиса, где будет ремонтироваться машина, не должно превышать 50 км. РСА считает необходимым увеличить лимит вдвое. Потерпевший в ДТП, считают там, сможет воспользоваться услугами и более отдаленного сервиса, дав соответствующее письменное согласие.

Потерпевший в ДТП, считают там, сможет воспользоваться услугами и более отдаленного сервиса, дав соответствующее письменное согласие. Страховщики также предлагают не учитывать сроки поставки запчастей в общем сроке ремонта. Андрей Кутепов ранее предлагал эту идею правительству. Но там ее не поддержали, причины этого неизвестны.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что в увеличении сроков ремонта по ОСАГО нет необходимости — проблем с поставками б/у запчастей нет, в том числе благодаря налаженному параллельному импорту. Он добавляет, что «внутрироссийская логистика позволяет буквально за пару дней привезти что угодно из любого города». 45 дней без машины, уверен господин Шапарин, это «мощный рычаг» давления на автовладельца, чтобы заставить его взять денежную выплату, которую, впрочем, на ремонт, скорее всего, не хватит.

В Минпромторге “Ъ” заявили, что отечественные предприятия, производящие автокомпоненты для вторичного рынка, сегодня уже получают разные формы господдержки (в частности, субсидирование НИОКР, затрат на реинжиниринг, льготные займы). «Использование отечественных запчастей, в свою очередь, позволяет оптимизировать процессы обслуживания и ремонта автомобилей, сократить сроки поставок необходимых комплектующих»,— заметили в ведомстве.

В Госдуму поправки будут внесены через две-три недели.

Иван Буранов