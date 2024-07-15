Автомобили, проверенные спросом

Автомобили с пробегом остаются востребованными, несмотря на летний период. В июне спрос в зависимости от площадки изменился в пределах 6% к маю, а продажи в сегменте сохраняются на уровне 0,5 млн штук ежемесячно. Средние цены автомобилей с пробегом даже вернулись к росту, но пока только в дилерском сегменте.

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Востребованность подержанных машин в июне возросла на 9,6% год к году и на 5,7% к маю, по данным «Авто.ру». «После спада во второй половине прошлого года спрос на автомобили с пробегом восстановился до прежнего уровня и остается стабильным»,— говорит глава группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев. Директор направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов указывает, что спрос на автомобили с пробегом в июне почти не изменился по сравнению с маем. Уровень интереса за прошедший месяц по сравнению с маем сократился примерно на 5%, сообщил со ссылкой на данные аналитики «Яндекса» директор направления автомобилей с пробегом Fresh Максим Солодовник.

Директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков говорит, что по отношению к прошлому году рост спроса на автомобили с пробегом незначителен, а предложение снижается «в отдельных сегментах» год к году. В июле, добавляет дилер, интерес к покупке оживился. В «Борисхофе» говорят, что спрос и предложение в июне незначительно снизились относительно мая. В июне прошлого года, добавляют в компании, результат был значительно выше в том числе из-за меньшей ключевой ставки. Директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский говорит, что наиболее высокий покупательский интерес фиксируется на относительно недорогих моделях стоимостью до 2,7–2,9 млн руб., а также на электромобилях в ценовом диапазоне 3,6–5 млн руб. В июле ситуация по сравнению с маем—июнем не изменилась, отмечает господин Каменский.

По предварительным данным «Автостата», в июне продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 1,2% к прошлому году, до 508 тыс. штук.

Это примерно на 1% меньше, чем в мае, когда было продано 512,9 тыс. штук. Рынок с февраля находится на отметке около 0,5 млн подержанных машин ежемесячно. Новых автомобилей в июне продано 124,4 тыс. штук, и в этом сегменте продажи сокращаются с апреля в месячном выражении (см. “Ъ” от 4 июля).

В «Авито Авто» говорят о росте предложения подержанных машин на 4,8% к маю и на 26,8% год к году. Средняя цена за месяц незначительно снизилась, до 998,98 тыс. руб. против 1 млн в мае. На «Авто.ру» количество машин с пробегом сократилось на 5% по сравнению с маем и выросло на 2% к 2023 году. Средняя стоимость, по данным площадки, снизилась до 2,09 млн руб., что на 8% ниже январских значений.

Дилеры, впрочем, фиксируют рост цен. Андрей Гришаков говорит, что уже в июне стоимость автомобилей с пробегом после незначительного снижения снова перешла в рост.

Он объясняет тенденцию уменьшением числа машин, ввозимых по параллельному импорту, и нарастанием дефицита в отдельных сегментах. В «Борисхофе» также говорят о росте цен. Андрей Каменский допускает умеренный рост цен на вторичном рынке, вслед за рынком новых машин. Сергей Удалов из «Автостата» напоминает, что дилерский сегмент ориентируется на относительно «свежие» предложения, доля которых на общем рынке не такая большая. В январе—мае доля семилетних автомобилей на вторичном рынке впервые с 2017 года снизилась до менее 20% (см. “Ъ” от 21 июня). Средневзвешенная стоимость подержанных машин же продолжает сокращаться, отмечает господин Удалов.

В «Авто.ру Бизнес» также фиксируют снижение маржинальности дилеров в каналах trade-in и trade-up (прием автомобиля с пробегом в обмен на другую машину с пробегом с доплатой). Директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин говорит, что в погоне за сделками дилеры могут немного жертвовать маржой на принимаемом в зачет автомобиле. Но trade-in, по его словам, остается самым маржинальным каналом поступления автомобилей на склады с доходностью в 15,2% в июне против 15,7% в мае. Сергей Удалов полагает, что на фоне замедления темпов рынка новых автомобилей дилеры для завершения сделок trade-in могут быть вынуждены выкупать машины не так эффективно.

Ольга Никитина