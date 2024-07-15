«Гособлаку» определили очертания

Белый дом завершил правовое оформление перевода государственных и окологосударственных информационных систем на единую облачную платформу. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о «Гособлаке», с созданием которого ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры. В пилотном режиме платформа запущена в 2019 году, а с 1 января 2025 года она вводится в постоянную эксплуатацию. Принятым постановлением обозначены цели, задачи, основные принципы работы платформы, а также состав ее участников и их функции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Принятое постановление правительства (.pdf) утверждает положение о работе государственной единой облачной платформе (ГЕОП). В частности, определены основные принципы функционирования платформы, основные группы предоставляемых облачных услуг, состав участников и их функции.

Поясним, что ГЕОП, или «Гособлако» — это инфраструктурный фундамент, который предоставляет вычислительные ресурсы и обеспечивает безопасность данных. Платформа использует российское оборудование и программное обеспечение (оператором выступает компания «Ростелеком-ЦОД») и является одним из сервисов единой цифровой платформы «Гостех».

Принятое постановление определяет платформу как единый комплекс для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

Поясним, что за счет использования платформы ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры — ранее замглавы Минцифры Евгений Филатов говорил, что экономия составляет более 50% бюджетных средств, предназначенных на государственную IT-инфраструктуру (см. “Ъ” от 30 мая). Власти рассчитывают, что, кроме оптимизации затрат, переход на ГЕОП позволит упростить межведомственное взаимодействие и повысить эффективность оказания госуслуг.

Пилотный проект по переводу информресурсов на платформу начался 30 августа 2019 года и завершится 31 декабря 2024-го — с 1 января 2025 года ГЕОП будет запущена в эксплуатацию. За время «пилота» была проведена апробация работы более 100 информационных систем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств, среди которых Социальный фонд, Минздрав, Минтранс, Минстрой, Минприроды, Рослесхоз, Росреестр, Росмолодежь, ФМБА, отмечают пресс-служба правительства.

Де-факто постановление можно считать завершением работы Белого дома по правовому оформлению функционирования ГЕОП. Согласно документу, участниками платформы являются Минцифры, поставщики и потребители.

Министерство, в числе прочего, обеспечивает работу «Гособлака», для чего разрабатывает и (или) принимает регламенты взаимодействия участников, а также организации защищенного подключения потребителей и управления заказами. В свою очередь поставщики (определяются в соответствии с законодательством о контрактной системе) предоставляют облачные услуги, поддерживают бесперебойное функционирование информационных систем и ресурсов потребителей, обеспечивают безопасность ГЕОП. Среди обязанностей потребителя — обеспечить перевод своих информационных систем и ресурсов в «Гособлако», а также необходимый уровень их информационной безопасности.

Ранее в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечали, что развитие государственных инфраструктурных проектов является одним из основных драйверов «облачного рынка» в целом. Согласно исследованию «Экономика Рунета», подготовленному РАЭК, объем рынка облачной инфраструктуры в 2023 году составлял почти 350 млрд руб., увеличившись за год на 35% (см. “Ъ” от 28 мая).

Венера Петрова