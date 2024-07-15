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Коммерсантъ FM
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«Гособлаку» определили очертания

Правительство готово к запуску платформы в эксплуатацию

Белый дом завершил правовое оформление перевода государственных и окологосударственных информационных систем на единую облачную платформу. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о «Гособлаке», с созданием которого ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры. В пилотном режиме платформа запущена в 2019 году, а с 1 января 2025 года она вводится в постоянную эксплуатацию. Принятым постановлением обозначены цели, задачи, основные принципы работы платформы, а также состав ее участников и их функции.

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС России

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Принятое постановление правительства (.pdf) утверждает положение о работе государственной единой облачной платформе (ГЕОП). В частности, определены основные принципы функционирования платформы, основные группы предоставляемых облачных услуг, состав участников и их функции.

Поясним, что ГЕОП, или «Гособлако» — это инфраструктурный фундамент, который предоставляет вычислительные ресурсы и обеспечивает безопасность данных. Платформа использует российское оборудование и программное обеспечение (оператором выступает компания «Ростелеком-ЦОД») и является одним из сервисов единой цифровой платформы «Гостех».

Принятое постановление определяет платформу как единый комплекс для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

Поясним, что за счет использования платформы ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры — ранее замглавы Минцифры Евгений Филатов говорил, что экономия составляет более 50% бюджетных средств, предназначенных на государственную IT-инфраструктуру (см. “Ъ” от 30 мая). Власти рассчитывают, что, кроме оптимизации затрат, переход на ГЕОП позволит упростить межведомственное взаимодействие и повысить эффективность оказания госуслуг.

Пилотный проект по переводу информресурсов на платформу начался 30 августа 2019 года и завершится 31 декабря 2024-го — с 1 января 2025 года ГЕОП будет запущена в эксплуатацию. За время «пилота» была проведена апробация работы более 100 информационных систем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств, среди которых Социальный фонд, Минздрав, Минтранс, Минстрой, Минприроды, Рослесхоз, Росреестр, Росмолодежь, ФМБА, отмечают пресс-служба правительства.

Де-факто постановление можно считать завершением работы Белого дома по правовому оформлению функционирования ГЕОП. Согласно документу, участниками платформы являются Минцифры, поставщики и потребители.

Министерство, в числе прочего, обеспечивает работу «Гособлака», для чего разрабатывает и (или) принимает регламенты взаимодействия участников, а также организации защищенного подключения потребителей и управления заказами. В свою очередь поставщики (определяются в соответствии с законодательством о контрактной системе) предоставляют облачные услуги, поддерживают бесперебойное функционирование информационных систем и ресурсов потребителей, обеспечивают безопасность ГЕОП. Среди обязанностей потребителя — обеспечить перевод своих информационных систем и ресурсов в «Гособлако», а также необходимый уровень их информационной безопасности.

Нацпроект по цифровизации обрастает задачами

Ранее в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечали, что развитие государственных инфраструктурных проектов является одним из основных драйверов «облачного рынка» в целом. Согласно исследованию «Экономика Рунета», подготовленному РАЭК, объем рынка облачной инфраструктуры в 2023 году составлял почти 350 млрд руб., увеличившись за год на 35% (см. “Ъ” от 28 мая).

Венера Петрова

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