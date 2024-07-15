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Коммерсантъ FM
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Группа фоновой поддержки

Единороссам поставили задачи по обеспечению выборов

Депутаты «Единой России» (ЕР) получили актуальные методические рекомендации по работе с гражданами в рамках региональной недели. Наряду со ставшими уже постоянными положениями о партийной поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине и ее участников, а также о содержании народной программы депутатам-партийцам рекомендовано принять участие в мероприятиях с участием кандидатов от «Единой России», идущих на выборы, оказать им информационную, методическую и организационную поддержку.

Руководство фракции «Единой России» следит, чтобы депутатам было о чем поговорить как с избирателями, так и с однопартийцами

Руководство фракции «Единой России» следит, чтобы депутатам было о чем поговорить как с избирателями, так и с однопартийцами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководство фракции «Единой России» следит, чтобы депутатам было о чем поговорить как с избирателями, так и с однопартийцами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

До конца июля «Единая Россия» должна официально выдвинуть всех кандидатов на предстоящих выборах в ЕДГ-2024, напоминают авторы рекомендаций. Уже зарегистрированные кандидаты от ЕР начинают активную фазу избирательной кампании — проводят встречи с жителями, собирают предложения в программы и помогают решать проблемы избирателей. Депутатам Госдумы настоятельно рекомендовано включиться в этот процесс. Предлагаемые им форматы — встречи с кандидатами, которые избираются в пределах округа, методическая помощь, советы, подсказки о нюансах избирательной кампании в целом и конкретного округа в частности.

Также приветствуется участие в публичных мероприятиях с участием кандидатов; в акциях, проводимых в округе. «Задача — показать поддержку кандидата от партии на самом высоком уровне, связку депутат Госдумы — депутат в регионе»,— объясняют авторы методички. Также местные кандидаты могут рассчитывать на административную помощь со стороны парламентариев — в коммуникациях с исполнительной властью, с бизнесом и общественностью в подведомственном им округе, а также с доступом к аудитории крупных предприятий. «Особое внимание необходимо уделить поддержке кандидатов—участников специальной военной операции»,— настаивают единороссы. Поддержка партией СВО составляет отдельный и самый пространный раздел рекомендаций: он содержит не только предлагаемые депутатам форматы участия в такой работе, вроде встреч с семьями участников СВО и организации культурной программы для бойцов, но и длинный перечень уже принятых мер.

В методических рекомендациях особо подчеркивается, что любая работа на мероприятиях с участием кандидатов и депутатов Государственной думы должна исключать элементы прямой агитации.

«Задача такой работы — обеспечить фоновую поддержку, обозначить связь и командную работу партийных депутатов разных уровней»,— объясняют авторы рекомендаций. Материалы, размещаемые в СМИ, Telegram-каналах, социальных сетях на официальных страницах депутатов и иных должностных лиц, должны быть исключительно информационными, подчеркивается в документе.

Источник, близкий к руководству ЕР, подтверждает подлинность рекомендаций и обращает внимание, что в этот раз депутатам среди прочего предложено обратить внимание на работу с первичными отделениями партии (ЕР объявила этот год годом «первичек»), а также на разъяснение гражданам законопроекта о налоговых изменениях – в первую очередь прогрессивной шкалы НДФЛ. Как ранее сообщал “Ъ”, из опросов следует, что именно об изменении параметров НДФЛ россияне осведомлены лучше, чем о других составляющих «оптимизации» налоговой системы, и воспринимают его в целом положительно.

По закону депутатам Госдумы как лицам, замещающим госдолжности, агитация на выборах запрещается в силу ограничений по использованию служебного положения.

Но в жаркий период избирательной кампании думские депутаты могут испытывать соблазн поддержать своих коллег по партии, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. На практике эксцессы иногда случались, вспоминает он,— например, свердловский избирком в бытность Сергея Миронова председателем Совфеда признал незаконной листовку регионального отделения партии с его цитатой и указанием должности. И даже наложил административный штраф за незаконную агитацию на региональное отделение партии, которое выпустило листовку. На самих парламентариев вряд ли будут составлять административные протоколы: эксперт напоминает, что их защищает депутатский иммунитет.

Наличие агитационных высказываний действующих членов Госдумы в листовке — это основание для запрета ее распространения.

Однако участие в мероприятиях и другая «методическая помощь» формально действительно не являются агитацией, добавляет Олег Захаров. Хотя это и позволяет донести определенного рода информацию до избирателя — «обозначить связь и командную работу партийных депутатов разных уровней».

В «Единой России» сменится один из кураторов информполитики

В 2018 году КПРФ предлагала дать партиям и депутатам всех уровней возможность агитировать в пользу своего кандидата хотя бы на выборах президента и депутатов Госдумы — по мнению авторов законопроекта, такое нововведение способствовало бы повышению уровня информирования избирателей. Однако инициатива не получила тогда поддержки законодательного собрания.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров

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