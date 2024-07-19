Все просто, все включено

Главный комедийный сериал лета — «Убойный отпуск», в котором жемчужная свадьба и отпуск по схеме «все включено» становятся своеобразным толчком к обновлению супружеских отношений. В главных ролях — привыкшие играть кризис в семейной жизни Александр Робак и Анна Михалкова, но смешного в этой комедии мало.

Текст: Василий Степанов

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Одышливый, стрессоустойчивый и потому, наверное, тянущийся к бутылке Рома (Александр Робак) и жизнерадостная, надежная и потому, наверное, очень тревожная Люба (Анна Михалкова) отмечают тридцатилетие семейной жизни сладкой ссылкой на турецкий курорт. Поездка организована взрослой беременной дочерью (Любовь Аксенова) и ее мужем-айтишником. Забота несколько избыточна, Роме, например, неудобно брать деньги от зятя, но место козырное: и бассейн «вялая река» с выходом прямо из номера, и синее море в пешей доступности, и «королевский» завтрак, и экскурсия на яхте по бухте, а потом на рынок за коврами — и главное, all inclusive на территории отельного комплекса.

Понятный для русского человека саспенс: игристое за завтраком, а дальше — совершенная эмансипация на тридцатиградусной жаре. Тем более есть от чего запить — еще в самолете раздраженная супруга, не дожидаясь появления из сумки второго мерзавчика, предлагает Роме оформить развод — и теперь она выгуливает бриллианты (подарок дочери) с турецким казановой Эмином, а отставленный муж выговаривается барному другу Вите (Степан Девонин) и требует повторить. И так, пока Эмин не отдает богу душу прямо в Роминой постели. Тут уже начинается совсем другая история — в почтенном жанре «приключения трупа».

Компактная по сериальным мерками комедия, которая выглядит логичным расширением вселенной Look Film (давайте вместе посчитаем, сколько раз сводила экранная судьба Робака и Михалкову), когда-то числилась проектом Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой. Но, как заведено в современном российском кинопроцессе, авторство — понятие если не условное, то растяжимое, так что от репутационного давления дуэта, скрепленного «Аритмией», титры «Убойного отпуска» избавлены. Ответственными за «Убойный отпуск» назначены: в качестве режиссера — Сергей Дьячковский (здоровенный бородач появляется в хичкоковском, ну, или, если угодно, рязановском камео уже в начале фильма), а в качестве сценаристов — Анастасия Касумова, Александр Собичевский, Степан Девонин и Сергей Дьячковский.

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Меняет ли это хоть что-то по сути? Пожалуй, нет. Буквы буквами, а дух веет где хочет. В любовании безыскусными туристическими злоключениями чувствуются все оттенки того безжалостного понимания, которым и прежде одаривали своих героев — от «Аритмии» и «Снегиря» до «Обычной женщины» и «Шторма» — удалившиеся в тень авторы. Полюбить творящих лютую дичь Рому и Любу несложно (родные лица, понятные реакции), но почему же их так хочется придушить? Причем тем сильнее хочется, чем крепче по ходу действия становятся их дышащие по началу фильма на ладан отношения.

Отпуск, конечно, страшное испытание для любой семьи (вспомните хотя бы криминальные перипетии недавнего «Белого лотоса», или лавину в «Форс-мажоре» Рубена Эстлунда, или «Печки-лавочки» Шукшина), но авторы «Убойного отпуска» эффектно переворачивают сюжет, и комфортный курорт из места деградации семейной идиллии превращается в кузню, где заржавевшие скрепы проходят страшное обновление. Мероприятия по избавлению от тела незадачливого турецкого любовника оказываются своего рода спортивной семейной терапией для самых непонятливых. Сплавьте труп по «вялой реке», дотащите его до машины, заказанной зятем, а затем сбросьте с романтического обрыва и попробуйте не оценить после этого преимущества освященных загсом уз и традиционных ценностей.

Да, это комедия, а мог быть и хоррор. В «Убойном отпуске» — предельно аполитичном и вневременном — неожиданно мерещится своего рода комментарий наличной действительности. И дело даже не в Турции, которая превратилась в такое желанное для семейных каникул и не такое уж бюджетное место (контекст понятен). И не в сладкой по-балабановски фразе «я айтишников как-то не очень», сказанной то ли Девониным, то ли Робаком (хотя попробовал бы Данила Багров сказать такое своему товарищу Илье Сетевому в исполнении Кирилла Пирогова). Дело в том, что сам сюжет утопического семейного ретрита на фоне коченеющего в душевой кабине незнакомца не может не напоминать о реальности, данной нам сегодня за пределами экрана. Той самой действительности, где все слишком близко и «все включено» — и никуда не отходящий ужас, скрашенный сиюминутной радостью, и алкоголь, текущий вялой терапевтической рекой, и летний отпуск, который, конечно, по расписанию. «Откройте, полиция!» — юморит дочка, стуча в родительский номер. И осталось только улыбнуться, сделать вид, что все в порядке, а потом поправиться за завтраком.

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