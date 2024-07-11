«Что же все-таки делать с демографией?»

В Карелии местные власти будут доплачивать студенткам за рождение ребенка. Единовременное вознаграждение составит 100 тыс. руб. Также в СМИ появились результаты исследования, согласно которым студенческие семьи лидируют по успеваемости и лучше коммуницируют с окружающими. Ранее Совет федерации утвердил кратное повышение пошлины для желающих расторгнуть брак. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решение демографической проблемы в стране тем не менее оставляет желать лучшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Законодательное собрание республики Карелия приняло решение о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. студенткам местных вузов, техникумов и колледжей в возрасте до 25 лет в случае рождения ими ребенка. Неважно какого — хоть первого, хоть второго. Сразу возникает вопрос: почему только студенткам? Чем остальные молодые матери хуже? Впрочем, идем дальше.

В ряде источников появилось некое исследование МГУ, суть которого в том, что для студента российского брак есть благо, а не дополнительное обременение. Указанная социальная группа начинает лучше учиться да и в целом ощущает себя более счастливой в сравнении с теми, кто в отношениях не состоит. И это неудивительно — любовь есть счастье. Но вот если ее нет, и, скажем, брак неудачным оказался, как все это на успеваемости скажется? Об этом в исследовании ничего не говорится.

Все понятно: государство продолжает борьбу за демографию. Работа идет не только со студенчеством. Вот, например, чуть ли не в десять раз увеличили пошлины для желающих развестись. Идея в принципе правильная: с одной стороны, возможность супругам еще раз все взвесить, дабы семью сохранить, а если уж решились окончательно на неконструктивный шаг, тогда пусть хоть бюджет федеральный пополнят. Сложно сказать, насколько эта мера поднимет показатели рождаемости, да и насчет доходов казны также можно высказать сомнения. Хотя, наверное, если даже одну семью таким образом сохранить удастся, значит, есть в этом толк. Другой вопрос, нужно ли ее сохранять. Здесь трудно ответить.

И со студентами тоже не все однозначно. Так кажется, что единовременная выплата молодой семье вряд ли серьезно поможет. Здесь нужен постоянный доход, а где его взять, если учится человек, не работает? А вдруг специалиста ценного страна потеряет таким образом? Видно, не учли сей момент карельские депутаты.

Что же все-таки делать с демографией? И так и эдак пытается чиновник российский положение исправить, но явно не все получается. Идея с налогом на бездетность продолжает витать в воздухе. Можно еще окунуться в историю. Есть такое государство в Южной Америке — Парагвай. Там в XIX веке многоженство разрешили — и помогло. Серьезно вверх пошли показатели рождаемости. У нас, конечно, не Парагвай. Но нечто такое креативное в недрах министерств и ведомств придумать можно, только чтобы ценностям традиционным соответствовало.

Но в целом проблема выглядит труднорешаемой, скажем так. Явно требует она большего креатива, решений нестандартных. Пока с этим что-то негусто. Так что ждем новых интересных предложений, чтобы народ российский наконец-то одумался и браки стал больше заключать, и рожать бы стал, а не о карьере думать без детей.

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