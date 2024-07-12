Пятая панель

Кепки и бейсболки — незаменимые аксессуары в летний сезон. Отдых на пляже, велосипедная прогулка или насыщенный день на городских улицах — в любом из этих случаев необходимо защищать голову от палящего солнца. Один из самых популярных силуэтов последних лет — пятипанельные кепки. Рассказываем, что это такое и откуда они берут свое начало.

Почему кепка вообще называется пятипанельной? Название отражает процесс создания: такая кепка шьется из пяти отдельных кусков ткани, каждый из которых защищает определенную зону головы — два по бокам, две сверху и одна на передней части. Классические кепки, как правило, состоят из шести кусков ткани, соединенных узлом наверху (реже их называют шестипанельными). Пятипанельные кепки (или просто «пятипанельки») стали одним из самых популярных головных уборов современной уличной культуры. Их носят велосипедисты и бегуны, модники, граффити-художники и в целом все, кто ассоциирует себя со стритстайлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мальчик на велосипеде с собакой по газетному маршруту, 1965 год Фото: Getty Images Мальчишка продавец газет, 1954 год Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Мальчик на велосипеде с собакой по газетному маршруту, 1965 год Фото: Getty Images Мальчишка продавец газет, 1954 год Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images

Доподлинно неизвестно, откуда берет свое начало пятипанельная кепка. Самая популярная версия отсылает этот аксессуар к началу XX века — тогда ее носили курьеры, постоянно передвигающиеся по городу. Особой популярности в начале и середине столетия она не сыскала и снова появилась на улицах в 1980-х — на рассвете культуры скейтбординга и хип-хопа. 1980-е по праву считаются особой эрой для современной культуры. Мода перестала быть исключительно высокой и все больше черпала вдохновение на улицах. Популярность хип-хоп коллективов (например, Run DMC или N. W. A.) поставила рэперов, граффити-райтеров, танцоров и скейтбордистов на модную карту во всем мире. Тогда пятипанельная кепка и стала плотно ассоциироваться с уличной культурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ди-джей Йелла (Антуан Карраби) и Айс Кьюб (О’Ши Джексон) из N.W.A., рэпер Чак Ди (Карлтон Дуглас Райденхоур) из Public Enemy, Eazy-E (Эрик Линн Райт), рэпер и продюсер Доктор Дре (Андре Ромел Янг) и MC Ren (Лоренцо Джеральд Паттерсон) из N.W.A. (сзади) и DJ Train (Кларенс Ларс), рэперы Лейлоу (Ларри Гудман) из Above The Law и D.O.C. (Трейси Линн Карри) (спереди) позируют для фотографий после выступления во время тура «Straight Outta Compton» на Mecca Arena в Милуоки, штат Висконсин, 1989 год Фото: Raymond Boyd / Getty Images Daddy-O (Гленн Болтон) из Stetsasonic (слева) позирует для фотосессии с друзьями на вечеринке, посвященной выходу альбома Run DMC «Tougher Than Leather», 1988 год Фото: Catherine McGann / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Ди-джей Йелла (Антуан Карраби) и Айс Кьюб (О’Ши Джексон) из N.W.A., рэпер Чак Ди (Карлтон Дуглас Райденхоур) из Public Enemy, Eazy-E (Эрик Линн Райт), рэпер и продюсер Доктор Дре (Андре Ромел Янг) и MC Ren (Лоренцо Джеральд Паттерсон) из N.W.A. (сзади) и DJ Train (Кларенс Ларс), рэперы Лейлоу (Ларри Гудман) из Above The Law и D.O.C. (Трейси Линн Карри) (спереди) позируют для фотографий после выступления во время тура «Straight Outta Compton» на Mecca Arena в Милуоки, штат Висконсин, 1989 год Фото: Raymond Boyd / Getty Images Daddy-O (Гленн Болтон) из Stetsasonic (слева) позирует для фотосессии с друзьями на вечеринке, посвященной выходу альбома Run DMC «Tougher Than Leather», 1988 год Фото: Catherine McGann / Getty Images

В 1990-х такие кепки стали носить рейверы, и так она плотно укоренилась в Европе. Тусовщики из Лондона и Берлина отдавали предпочтения панамам, однако и пятипанельным кепкам нашлось место под эйсид-хаус солнцем. В начале 2000-х, а именно в 2004 году, легендарный скейт-бренд Supreme открыл свой первый магазин в Лос-Анджелесе. Дизайнеры бренда обратили внимание на скейтеров Западного побережья, которые часто катались в пятипанельных кепках — тогда они и решили включить аксессуар в свои коллекции. Прелесть таких кепок в их функциональности. Они шьются из легких, быстросохнущих материалов, удобно сидят, а также защищают конкретные зоны на голове (впитывают влагу и позволяют коже дышать). Отдельная прелесть пятипанелек состоит в том, что они подходят практически любой форме головы, что делает их еще и универсальными.

Несмотря на свою популярность, пятипанельные кепки остаются элементом стритстайла. Поэтому сочетать их лучше с джинсами или широкими брюками, оверсайз-футболками и лонгсливами. Ниже мы собрали несколько моделей, отлично подходящих на летний сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Catherine McGann / Getty Images Samurai, 9 600 р., Code7 ATT, 7 900 р., Peak Store Undercover, 29 000 р., Belief Следующая фотография 1 / 4 Catherine McGann / Getty Images Samurai, 9 600 р., Code7 ATT, 7 900 р., Peak Store Undercover, 29 000 р., Belief

Илья Петрук