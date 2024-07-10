Пусто место свято не бывает

Художественным руководителем балета Мариинского театра назначен Андриан Фадеев, бывший премьер Мариинки и нынешний худрук петербургского Театра балета им. Леонида Якобсона. Вроде бы рутинное кадровое событие выглядит в этом случае сенсационным: вплоть до сего дня должность балетного худрука в Мариинском театре оставалась вакантной на протяжении целых 30 лет. Комментируют Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балетную труппу общегосударственного значения Андриан Фадеев возглавит если не с полной властью, то с полным титулом

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Балетную труппу общегосударственного значения Андриан Фадеев возглавит если не с полной властью, то с полным титулом

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Цивилизованным внезапное назначение не назовешь — во всем мире такие перемены объявляются заранее и предполагают хотя бы подобие конкурсной процедуры, когда потенциальные назначенцы представляют свои художественные программы. Но в русских театрах, и, в частности, театрах балетных, все по-прежнему происходит иначе.

Кресло балетного худрука Мариинки фактически оказалось свободным еще в 1994 году, когда главный балетмейстер театра Олег Виноградов объявил о своем отъезде в США на неопределенный срок.

Двумя годами позже был утвержден новый устав театра, согласно которому артистический директор, то есть Валерий Гергиев, получил право назначать художественного руководителя балетной труппы. Этим правом, однако, он так и не воспользовался на протяжении трех десятилетий — до 10 июля 2024 года.

Не то чтобы это обстоятельство театру в удачные для него времена мешало. Конец прошлого века и начало нынешнего по праву считаются золотым временем Мариинского театра, когда появились самые интересные и самые значимые балетные постановки, сыгравшие огромную роль в развитии не только петербургского балета, но балетного театра в масштабе всей страны. Будь то грандиозная «Спящая красавица» в реконструкции Сергея Вихарева, балеты Уильяма Форсайта (которые американский хореограф переносил в Мариинку лично, в непосредственном контакте с петербургской труппой) или оригинальная постановка Джона Ноймайера. Руководил мариинским балетом в это время Махар Вазиев (нынешний балетный худрук Большого театра) — но на правах не худрука, а заведующего балетной труппой: это чисто техническая должность, которую в общемировой практике занимает обычно человек, расписывающий составы спектаклей, но не имеющий ровно никаких идеологических полномочий.

Как раз в то время Андриан Фадеев занимал лидирующие позиции в мариинской труппе — как премьер он был занят практически во всех тогдашних постановках. Он танцевал, в частности, и в «Спящей» Вихарева, и в «Этюдах» Харальда Ландера на музыку Карла Черни — одной из грандиозных работ тогдашнего Мариинского театра, которая позволила представить труппу во всем великолепии. Два солиста этого балета — Андриан Фадеев и Леонид Сарафанов — не просто сравнялись по виртуозности с первыми этуалями парижской труппы, для которой был поставлен этот балет, но добавили в него темперамента и русской удали.

Сольные работы Фадеева-танцовщика пришлись на то время, когда Мариинский театр был открыт для контактов с миром. Сам он танцевал во многих западных балетных труппах, его контакты с мировым балетным театром и с его деятелями были обширными и тесными. Но в 2011 году он получил предложение возглавить Театр им. Якобсона — и неожиданно принял его, прервав карьеру танцовщика в 34 года. И тогда для этого театра началась новая жизнь.

Деятельность Андриана Фадеева как худрука разворачивалась сразу в трех направлениях.

Во-первых, он ставил большую русскую классику — но в Петербурге, где эта классика идет в исполнении грандов вроде Мариинки или Михайловского театра, ему нужно было найти для этого какой-то новый поворот. Поэтому — диковинное дело — русскую классику у него ставили западные хореографы, которые этот репертуар ставили в Европе. И это само по себе привлекало к продукции Театра Якобсона дополнительный интерес.

Кроме того, он подверг ревизии наследие самого Леонида Якобсона — одного из самых изобретательных и новаторских советских хореографов. Его наследие вопреки течению времени в общем-то не устарело и до сих пор продолжает удивлять разными находками — некоторые растиражированы эпигонами, некоторые остаются непревзойденными. Этот-то репертуар Фадеев старательно возобновлял с помощью репетиторов, когда-то работавших с самим Якобсоном. Это было ценное решение: в творчестве Якобсона имеет огромное значение точность исполняемого текста и все нюансы, связанные с манерой исполнения. При Фадееве эта манера стала выглядеть аутентичной — а репертуар Театра им. Якобсона, безусловно, заиграл новыми красками.

Наконец, именно при Андриане Фадееве Театр Якобсона обрел современного хореографа в лице Вячеслава Самодурова, который поставил там два спектакля, очень разных по жанру, стилистике и технике. Труппа, получившая возможность работы с живым хореографом, укрепилась и обрела совершенно новое творческое достоинство.

Разговаривая с обозревателем “Ъ” несколько дней назад, Фадеев охотно рассказывал про будущие планы Театра Якобсона, где собирался поставить еще один балет Самодуров,— и даже договорился уже с хореографом.

Если сам Андриан Фадеев знал тогда о грядущем назначении в Мариинский театр, оставлять заботу о Театре Якобсона он в то время явно не собирался.

Да и балет Мариинского театра к моменту теперешнего назначения беспризорным не был. После ухода Махара Вазиева в 2008 году его возглавлял бывший репетитор Мариинского балета Юрий Фатеев, занявший еще более техническую должность — и. о. заведующего балетной труппой. Он полностью отвечал ожиданиям Валерия Гергиева, который на посту балетного руководителя хотел видеть фигуру несамостоятельную и покорную — но все же нуждался в человеке, способном держать труппу в хорошей форме.

С одной стороны, крупными достижениями главная балетная труппа Петербурга при Фатееве не отметилась. Во многом балет на протяжении последних десятилетий зависел от музыкальных пристрастий Валерия Гергиева. Одним из таких пристрастий была музыка Родиона Щедрина — и балеты на щедринскую музыку появлялись регулярно: ставил в Мариинском, в частности, и Алексей Ратманский. Но по большей части в театре ставили молодые хореографы — выходцы из Вагановского училища исправно плодили однообразные бессюжетные балеты, короткие, не требующие больших вложений и не претендовавшие на самостоятельные творческие высказывания.

И все же, несмотря на консерватизм Юрия Фатеева, прирожденного «классика», появлялись в это время и спектакли резко необычные. Например, «Ярославна» на музыку Бориса Тищенко, поставленная Владимиром Варнавой (балет, правда, оказался малоудачным и просуществовал в репертуаре недолго). Или «12» — смелая в жанровом смысле адаптация поэмы в постановке Александра Сергеева (с музыкой того же Бориса Тищенко). Наконец, весной прошлого года театр представил амбициозную реконструкцию старинной «Дочери фараона» — зрелищную и дорогостоящую постановку, в которой занята чуть ли не вся труппа (см. “Ъ” от 27 марта 2023 года).

Иными словами, блистательным правление Юрия Фатеева не было, но не было и неуспешным.

Почему именно сейчас понадобилось его уволить, почему его заменяют именно на Андриана Фадеева, почему возобновлена наконец должность балетного худрука, какие именно полномочия ему теперь достанутся — все это остается загадкой. Официальные лица Мариинского театра перемену не комментируют: театр продолжает оставаться закрытым учреждением, которое о своих творческих планах предпочитает рассказывать только тогда, когда эти планы уже практически реализованы.