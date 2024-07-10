Госдума в первом чтении одобрила штрафы для самокатчиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов, нарушающих ПДД. Ответственность вводится за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, тротуарам, оставление места ДТП, за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.

При превышении скорости на 5–10 км/ч предлагается штрафовать на сумму от 500 до 800 руб., на 10–15 км/ч — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на 15–20 км/ч — от 3 тыс. до 3,5 тыс. руб., если превышение еще больше — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За перевозку ребенка будет накладываться штраф до 5 тыс. руб., за перевозку грузов и буксировку с нарушениями — 1 тыс. руб.

На автомагистралях электросамокаты приравняют к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним составит 1 тыс. руб. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части приравняют к нарушению ПДД, за что грозит штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. Водителям электросамокатов или велосипедов, нарушивших ПДД, грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб., если это привело к причинению легких травм, если вред средней тяжести — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

За езду на самокатах весом более 35 кг на тротуарах нужно будет заплатить от 3 до 3,5 тыс., а за пересечение дороги на них или на велосипеде, а также за создание помех пешеходам грозит штраф в 2–2,5 тыс. руб. В случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке возможно наложение штрафа от 500 до 800 руб. За отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения могут оштрафовать на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

В мае комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении поправки к КоАП об ответственности для водителей средств индивидуальной мобильности. Сами правила действуют с марта, но штрафы до сих пор установлены не были.

О законопроекте читайте в материале «Ъ» «Самокаты не поедут без hands-free».

Лаура Кеффер