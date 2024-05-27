Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки к КоАП, усиливающие ответственность для нарушителей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Законопроект группы сенаторов (Андрея Клишаса, Артема Шейкина, Ирины Рукавишниковой) вводит в том числе штраф до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение, а также другие санкции.

Сегодня, напомним, КоАП позволяет наказывать пользователей СИМ максимум на 1,5 тыс. руб., в кодексе они имеют статус «иных участников движения». Поправки, о которых идет речь, приравнивают их, по сути, к автомобилистам. Цель — добиться от пользователей СИМ соблюдения правил на фоне роста аварийности, следует из пояснительной записки.

Поддержав документ, комитет по госстроительству указал на недоработки. Законопроект предусматривает штраф до 5 тыс. руб. за оставление места ДТП и штраф до 30 тыс. руб.— за пьяное вождение: получается, что выгоднее скрыться с места аварии. Правительство в своем заключении просило также сохранить право за полицией пресекать нарушения по новым составам независимо от наличия соглашения МВД с региональными властями. Артем Шейкин ранее говорил, что проект будет дорабатываться после дополнительных обсуждений.

Рассмотрение поправок запланировано на июнь.

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...