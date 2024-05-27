Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки к КоАП, усиливающие ответственность для нарушителей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Законопроект группы сенаторов (Андрея Клишаса, Артема Шейкина, Ирины Рукавишниковой) вводит в том числе штраф до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение, а также другие санкции.

Сегодня, напомним, КоАП позволяет наказывать пользователей СИМ максимум на 1,5 тыс. руб., в кодексе они имеют статус «иных участников движения». Поправки, о которых идет речь, приравнивают их, по сути, к автомобилистам. Цель — добиться от пользователей СИМ соблюдения правил на фоне роста аварийности, следует из пояснительной записки.

Поддержав документ, комитет по госстроительству указал на недоработки. Законопроект предусматривает штраф до 5 тыс. руб. за оставление места ДТП и штраф до 30 тыс. руб.— за пьяное вождение: получается, что выгоднее скрыться с места аварии. Правительство в своем заключении просило также сохранить право за полицией пресекать нарушения по новым составам независимо от наличия соглашения МВД с региональными властями. Артем Шейкин ранее говорил, что проект будет дорабатываться после дополнительных обсуждений.

Рассмотрение поправок запланировано на июнь.

Иван Буранов