«Хомяку» прописали массаж

Перкуссионный массажер для спины, шеи, ног и Hamster Kombat. Пользователи популярного криптовалютного кликера придумали новый способ «тапать» монеты в игре, массажные пистолеты позволяют быстро нажимать на изображение хомяка вместо пользователя. Обычно эти массажеры используют для расслабления мышц, например, после физической нагрузки. Сейчас в объявлениях на маркетплейсах продавцы указывают, что с помощью устройства можно «быстро прокачать Hamster Kombat».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Перкуссионные массажеры появились на крупных российских маркетплейсах еще весной. Но на фоне приближающегося листинга спрос на них вырос почти втрое, рассказала руководитель пресс-службы Wildberries Екатерина Санченко: «Данные массажеры впервые появились на Wildberries в марте и выросли в июне на 179% по сравнению с маем. В июне ассортимент связанных с игрой товаров также расширился. Появились футболки, кружки, декоративные подушки, брелки, конфеты и другие товары».

Об увеличении спроса на массажеры рассказал и Ozon. В июне-июле он вырос на треть в штучном и денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Но маркетплейс не связывает это с популярной игрой. В «Яндекс Маркете» значительного увеличения интереса к перкуссионным массажерам не обнаружили.

В июне игроки в Hamster Kombat рассказывали в соцсетях, что создали для кликера специальные майнинговые фермы. К ним можно подключить с десяток смартфонов и одним кликом с компьютера «тапать» сразу по всем хомякам.

Впочем, разработчики, вероятно, смогут отследить все эти ухищрения и наказать умельцев, рассуждает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов: «Я скептически отношусь к новости про массажеры, потому что, очевидно, что на маркетплейсах это не самый ходовой товар, и, грубо говоря, их покупали три в месяц, стали покупать шесть, вот и вырос спрос на 200%.

В целом, конечно, разные методы люди используют. Кто-то привлекает животных, я видел, как кроликов либо хомяков выпускают на экран. То есть эта волна пока не спадает. Похожая по силе такой волны была Pokemon Go, когда все вдруг начали ловить покемонов по абсолютно разным местам. Наверное, люди в какое-то время вовлекаются в такой флешмоб по одновременному участию в каком-то сомнительном или не очень времяпрепровождении. Но, когда действительно все это дойдет до раздачи каких-то токенов, скорее всего, эти бот-фермы и прочее просто попадут в бан.

Разработчики могут отслеживать такие аномальные активности, и, скорее всего, совсем обмануть систему не получится. Я думаю, мы еще услышим относительно разочаровывающие высказывания, мол, я, значит, нажимал-нажимал, массажер применял, а в итоге меня забанили, либо в десять раз снизили причитающуюся монету».

Hamster Kombat появился в конце марта и всего за три месяца привлек почти 240 млн игроков по всему миру. Его разработчики обещают, что после выхода Hamster Kombat на биржу внутриигровые Hamster-койны станут криптовалютой. Согласно дорожной карте проекта, листинг может состояться уже в этом месяце, точная дата пока неизвестна. В понедельник, 8 июля, крупнейшая в России криптобиржа Bybit запустила премаркет Hamster-токена. В первые часы торгов его цена составляла примерно пять-семь руб.

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Екатерина Вихарева