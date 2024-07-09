Инвесторы прицениваются к «Хомяку»

Первый день торгов «хомяк»-токенами не вызвал ажиотажа. Речь идет о монетах, которые можно получить в игре Hamster Kombat. Приложение, в котором нужно кликать на виртуального хомяка, запустилось в марте 2024-го и всего за три месяца привлекло почти 240 млн игроков по всему миру. 8 июля крупнейшая в России криптобиржа Bybit объявила о старте предварительных торгов Hamster-токенами. Саму монету продать пока нельзя, но на внебиржевых сделках уже формируется ее цена. Какой она будет? И почему эксперты предупреждают, что в итоге игроки могут остаться ни с чем? Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

«Премаркет — это эксклюзивный доступ, который позволяет получать токены HMSTR до их появления на рынке. Монеты на Bybit — это баллы. Мы переведем их в обычные токены, как только команда проекта объявит официальный курс конвертации»,— говорится в пресс-релизе биржи. Альтернатив у инвесторов пока нет: вывести заработанные монеты из игры невозможно технически, а официальный листинг еще не состоялся.

К объявленному премаркету же есть немало вопросов. Например, неясно, что именно Bybit считает за балл и каким будет пересчет, отметил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев: «Сейчас цена примерно 10 центов за один балл, то есть 8-9 млн руб. за 1 млн этих баллов. Если считать, что они рассчитываются от прироста в час, как заявляли разработчики, то это невероятно завышенные цены.

Если распределять токены согласно аудитории бота, выходит что-то около годового бюджета Китая. Нереально, чтобы какая-то частная компания выплатила своим участникам такие большие дропы».

Первой сделкой на Bybit стала продажа 28 тыс. токенов почти за $1,5 тыс., 100 тыс. HMSTR ушли почти за $6 тыс. Максимальная же зафиксированная цена — $238 всего за одну монету. Впрочем, сейчас пользователи торгуют скорее фьючерсами, а не реальными токенами. Их ждут на рынке уже в этом месяце. И курс будет отличаться в разы, уверен аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков: «Никаких торгов этой криптовалюты сейчас нет, потому что она пока технически на бирже не запущена и никак не интегрирована.

Сейчас происходит, по сути, торговля контрактами и ожиданиями, и курс устанавливается исключительно балансом спроса и предложения тех людей, которые на Bybit хотят купить или продать HMSTR.

Цены, которые есть сейчас, могут сильно отличаться от стоимости, которая будет установлена на момент старта торгов. Notcoin тоже в свое время вызвал довольно большое количество скептических взглядов, но тем не менее монета залистилась на бирже, и многие получили по несколько сотен долларов».

После официального листинга Hamster-токена его выпустят на блокчейне TON. Это означает, что пользователи Telegram смогут хранить валюту на своих кошельках. По словам Павла Дурова, грядет новая волна мини-приложений в Telegram, и Hamster Kombat теперь ее возглавляет. Правда, восхищение разделят не все. Превратить миллиардные накопления в реальные деньги смогут лишь первые игроки, считает основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин: «Я рекомендую прекратить истерию на тему Hamster Kombat, потому что чем она масштабнее, тем больше в итоге окажется пострадавших людей с обманутыми ожиданиями, которые почему-то думают, что сейчас они разбогатеют.

Да, действительно, кто-то деньги заработает. Понятно, что и основатели не останутся в стороне, потому что это по-настоящему новый виток развития и крипты, и того, как люди взаимодействуют с разными приложениями, и даже игр в какой-то степени, хотя игрой это не является.

Но уровень хайпа уже говорит о том, что пора на выход».

В соцсетях премаркет Hamster-токена тоже стал мемом. Те, кто активно тапает на хомяка, начали присматривать себе острова, Lamborghini и квартиру без оглядки на отмену льготной ипотеки. Официальные аккаунты торговых сетей предупреждают, что сбережений хватит разве что на бутылку пива. Пользователи также оценили новый неофициальный рейтинг самых богатых россиян. В нем первую строчку занял Андрей из 10 «А» с 12 млрд HMSTR.

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