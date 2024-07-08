Анна Калинская потерпела рукотворную неудачу

Вторая неделя Wimbledon началась с фиаско Анны Калинской — 18-й ракетки мира и последней российской теннисистки, продолжавшей борьбу в одиночном разряде. Уверенно начав матч четвертого круга против чемпионки Wimbledon 2022 года Елены Рыбакиной, она получила травму правого предплечья и в середине второй партии отказалась от продолжения борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй раз подряд получив травму в матче против Елены Рыбакиной, 18-я ракетка мира Анна Калинская была вынуждена сняться с Wimbledon

Фото: Paul Childs, Reuters Второй раз подряд получив травму в матче против Елены Рыбакиной, 18-я ракетка мира Анна Калинская была вынуждена сняться с Wimbledon

Фото: Paul Childs, Reuters

Это был уникальный случай для Wimbledon последних двадцати лет. Во всяком случае, со времен романа двух первых ракеток мира австралийца Ллейтона Хьюитта и бельгийки Ким Клейстерс, имевшего место в начале 2000-х, ничего подобного там точно не случалось.

Лидер мужского рейтинга Янник Синнер заглянул на Центральный корт, чтобы поболеть за даму своего сердца — Анну Калинскую, впервые ступившую на газон главной арены самого престижного теннисного турнира.

Тот факт, что самому Синнеру на следующий день на той же самой площадке предстоял четвертьфинал против Даниила Медведева, его не смущал. Как и на трех предыдущих матчах с участием Калинской, он сидел совсем рядом и мысленно посылал ей свои чемпионские флюиды, временами перекидываясь короткими репликами с аргентинкой Патрисией Тарабини, тренером россиянки, которая, в свою очередь, на прошлой неделе вместе со своей подопечной не пропустила ни одной встречи с участием итальянца.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно незадолго до старта Roland Garros, а 16 июня они на радость любителям подобных романтических историй запросто могли почти одновременно взять травяные титулы — мужской в Галле и женский в Берлине. В тот день в финале против американки Джессики Пегулы россиянке не хватило пяти матчболов, но к старту Wimbledon она отошла от горькой неудачи и в трех встречах — с малоизвестной венгеркой Панной Удвардь, умелой чешкой Марией Боузковой, а также опаснейшей соотечественницей Людмилой Самсоновой — не отдала ни одной партии.

Продолжить лучший Wimbledon в своей карьере Калинской предстояло матчем с Еленой Рыбакиной, победительницей лондонского мейджора двухлетней давности. И нельзя сказать, что для россиянки этот вариант выглядел абсолютно безнадежным.

Рыбакина, конечно, считалась фаворитом, но Калинская была готова противопоставить ей и хорошую первую подачу, и очень эффектные плотные удары с задней линии, которыми не раз ставила в тупик своих соперниц в этом году.

И все вроде бы отлично начиналось. Используя ставшие уже традиционными проблемы, которые Рыбакина испытывает в первых геймах на своей подаче, Калинская довольно быстро повела — сначала 2:0, а затем — 3:1. А дальше случилось нечто еще более неприятное, чем в берлинском финале. Российская теннисистка повредила предплечье и в пяти следующих геймах наскребла всего два очка. Врачебные манипуляции и попытки сыграть через легкое онемение кисти, которое, по словам Калинской, наступало у нее после подачи, результатов не дали. Мучения стали бессмысленны, поэтому, уступив еще три гейма во второй партии и надвинув на лоб козырек, она покинула Центральный корт.

«Мне очень обидно и грустно. Пожалуй, Wimbledon — мой любимый турнир, но я не могу полностью контролировать свое тело. Надо принять то, что случилось, выяснить, что именно произошло, восстановиться и постараться избежать подобного в будущем»,— сказала на пресс-конференции неудачница понедельника, которая в мае прошлого года в Риме как раз в матче с Рыбакиной получила серьезную травму ноги, ставшую причиной трехмесячной паузы. Есть надежда, что на сей раз подобного развития событий удастся избежать, ведь нынешний сезон складывается для Калинской очень успешно. Преодолев три круга на Wimbledon, на котором ранее она не выиграла ни одного матча, она закрепилась в первой двадцатке и сохраняет реальные шансы на одну из путевок на итоговый турнир WTA Finals в Эр-Рияд, сравнительно немного уступая по набранным в этом сезоне очкам группе из нескольких теннисисток, в том числе своей соотечественнице Дарье Касаткиной.

Рыбакина же после неожиданных поражений первой и второй ракеток мира — Иги Швёнтек и Коко Гауфф — в минувшие выходные, а теперь и своего легкого попадания в четвертьфинал получила реальную возможность завоевать второй титул на Wimbledon. В четвертьфинале она встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которую недавно уверенно переиграла на менее успешном для себя турнире — Roland Garros.

Евгений Федяков