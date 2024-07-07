Даниил Медведев размялся четвертым кругом

Вторая неделя Wimbledon, продолжающегося в Лондоне, начнется с участием двух игроков из России. Даниил Медведев, чей воскресный соперник Григор Димитров из-за травмы не смог продолжить борьбу в конце первого сета, уже вышел в четвертьфинал, где во вторник встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером, а Анна Калинская в понедельник в 1/8 финала сыграет с чемпионкой 2022 года Еленой Рыбакиной. Тем временем главной сенсацией первой недели стало поражение, которое лидер женского рейтинга Ига Швёнтек потерпела от 35-й ракетки мира Юлии Путинцевой.

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От матча четвертого круга между Даниилом Медведевым и опытнейшим Григором Димитровым, который в свои 33 года замыкает первую десятку, а ровно десять лет назад доходил на Wimbledon до полуфинала, ожидали долгой красивой борьбы с абсолютно непредсказуемым исходом. Однако вышло иначе. Поведя — 3:0, болгарин cначала позволил россиянину отыграть брейк, а затем в шестом гейме неудачно поскользнулся и вскоре, уступая — 3:5, отказался от продолжения борьбы.

Таким образом, Медведев второй год подряд вышел в четвертьфинал Wimbledon.

Тем самым он, возможно, даже выполнил на этом турнире свою программу-минимум, ведь его следующим соперником будет лидер мирового рейтинга Янник Синнер, который, показывая очень качественный теннис, в трех полноценных сетах разобрался с американцем Беном Шелтоном, умеющим отлично играть на траве.

Счет личных встреч в серии с итальянцем по-прежнему в пользу Медведева — 6:5, однако начиная с октября прошлого года Синнер выиграл у него пять матчей подряд. Более того, с учетом июньского турнира в Галле беспроигрышная травяная серия Синнера продолжается уже девять матчей, и для того чтобы справиться с ним, прервав две эти серии, Медведеву придется предпринять что-то экстраординарное, прежде всего идеально подавать.

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На женском одиночном турнире Россия пока сохраняет свое представительство благодаря Анне Калинской, которая после субботней победы над своей соотечественницей Людмилой Самсоновой попала в четвертом круге на чемпионку Wimbledon 2022 года Елену Рыбакину — представительницу Казахстана, шансы которой на выход в финал из верхней половины сетки теперь котируются выше всего.

Дело в том, что первая ракетка мира Ига Швёнтек уже выбыла из борьбы. Произошло это по итогам встречи польской теннисистки с другой москвичкой, представляющей Казахстан,— Юлией Путинцевой.

Перед началом этого Wimbledon Швёнтек входила в первую тройку претенденток на титул. Однако рассуждая о ее шансах добиться победы, конечно, нельзя было не обратить внимания на тот факт, что лондонский мейджор по сравнению с тремя другими исторически является для нее самым проблемным. Лучшим результатом польки там был прошлогодний четвертьфинал, причем для первых ракеток мира это не самая типичная история, ведь из 29 спортсменок, когда-либо возглавлявших рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), лишь четверо — сербка Елена Янкович, датчанка Каролина Возняцки, японка Наоми Осака и сама Швёнтек — не доходили на Wimbledon хотя бы до полуфинала.

Однако на траве нынешнему лидеру женского тенниса сложнее всего использовать свой главный козырь — надежную и агрессивную игру на задней линии, основанную на ударах со сравнительно большим замахом. Да и времени для подготовки к главному травяному чемпионату Швёнтек хронически не хватает. Регулярные триумфы на Roland Garros отнимают у нее слишком много сил, и в этом сезоне, в отличие от предыдущего, она перед Wimbledon не провела на нелюбимом покрытии ни одного матча.

Тем не менее победа Путинцевой, безусловно, стала сенсацией.

Ведь играя свой десятый Wimbledon, вторая ракетка Казахстана раньше ни разу не продвигалась там дальше второго круга, а в четырех предыдущих встречах со своей титулованной соперницей, игравшихся на грунте и харде, не взяла ни одной партии.

Сейчас первый сет тоже не предвещал Швёнтек проблем, однако затем в ее игре все внезапно поломалось, чем и воспользовалась Путинцева. И в некоторой степени это было закономерно. Ведь она-то как раз в июне имела отличную игровую практику на траве и даже взяла титул в Бирмингеме, а четыре года назад на том же турнире побеждала Осаку, которая на тот момент тоже была первой ракеткой мира.

Евгений Федяков