Мосгоризбирком утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

Сегодня, 4 июля, Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила порядок электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре. Москвичи смогут голосовать электронно — онлайн или на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней. Голосование бумажным бюллетенем становится заявительным: чтобы воспользоваться такой возможностью, избиратель должен заранее подать заявление в территориальный избирком (ТИК). Сделать это можно в том числе и через портал mos.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиратели голосуют на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Избиратели голосуют на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Задача избирательных комиссий предусмотреть правила проведения голосования, продиктованные интересами избирателей,— сказал зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.— Бесспорно, применение в Москве онлайн-голосования, специальных терминалов для голосования и электронного списка избирателей нравится москвичам и становится все более востребованным. Мы видим, что каждый год количество избирателей, выбирающих бумажный формат голосования, снижается».

По словам Дмитрия Реута, на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года электронное голосование предпочли 80% избирателей. «Мы не отказываемся от голосования бумажными бюллетенями, но делаем его заявительным, тем самым экономя средства на его организацию»,— подчеркнул зампред МГИК.

Подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой избиратель. Сделать это можно будет с помощью специальной услуги, которая откроется на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИК — за 30 дней до выборов. Подача заявлений заканчивается за три дня до начала выборов.

«Кроме того, мы предусмотрели возможность для тех избирателей, кто по уважительным причинам не сможет заранее подать заявление. Например, если человек только что сменил паспорт, находился в больнице или где-то на вахте без доступа к интернету. В этом случае он может прямо в дни голосования обратиться к председателю участковой избирательной комиссии, который в рамках своих полномочий сможет решить этот вопрос»,— сказал Дмитрий Реут. Он подчеркнул, что для дистанционного электронного голосования или голосования на участке с помощью терминалов предварительная регистрация не потребуется.

Как ранее сообщал «Ъ», Центризбирком в среду, 3 июля, утвердил порядок электронного голосования, который позволяет регионам самостоятельно определять особенности этой процедуры. Ранее в четверг изменения порядка голосования обсуждалось в комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Общественной палаты Москвы.

Регионы определяются с продолжительностью голосования на сентябрьских выборах, подробнее об этом — в материале «Три, два, один».

Иван Тяжлов