ЦИК отделил электронное от дистанционного

Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил новый порядок электронного голосования. Он позволит регионам самостоятельно определять особенности организации такого волеизъявления на своих выборах. Первой это сделает Москва — как сообщил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, ожидается, что уже в четверг Мосгоризбирком примет соответствующее решение. Ну а у остальных регионов есть возможность перенять передовой опыт столицы. По данным ЦИКа, полного отказа от бумажных бюллетеней при проведении электронного голосования не произойдет, однако экономия на бумаге ожидается существенная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно принятому ЦИКом документу, электронное голосование (ЭГ) осуществляется без использования бумажного бюллетеня. Вместо него применяется комплекс электронного голосования — техническое устройство, формирующее электронный бюллетень, а также обеспечивающее подсчет голосов и установление итогов голосования. Какую именно технику при этом использовать, решает избирком, принимающий решение о проведении ЭГ. Оно может проводиться как на избирательных участках, так и вне их — с использованием переносных технических устройств. Правила для таких случаев установлены те же, что и для обычного надомного голосования: избиратель должен заранее направить в комиссию заявление, а в списке избирателей в этом случае должны быть сделаны специальные пометки. Также предусмотрена возможность досрочного ЭГ, в том числе для групп граждан, находящихся в значительно удаленных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует. Протокол голосования также может быть составлен в электронном виде, и его учитывает вышестоящая комиссия при подведении итогов.

Представляя новый порядок ЭГ (действовавший до этого документ ЦИК отменил в июне), зампред комиссии Николай Булаев напомнил, что за последние годы многие субъекты РФ проводили такое голосование и серьезных жалоб при этом не было зафиксировано. Звучали опасения, что его не воспримут люди старшего возраста, но они, по словам зампреда ЦИКа, не подтвердились. Однако, подчеркнул он, следует разделять дистанционное электронное (ДЭГ) и электронное голосование: если первое позволяет проголосовать в любой точке мира (пусть из-за соображений безопасности сейчас и закрыт доступ к ДЭГ из-за рубежа), то ЭГ подразумевает обязательный визит на избирательный участок.

Наиболее широко комплекс электронного голосования применяется в Москве, но у любого региона есть возможность этот опыт перенять, и в ЦИКе не видят здесь никаких затруднений, кроме финансовых, указал зампред комиссии.

Он напомнил, что в прошлом году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей. Тем не менее Москва продолжает печатать бумажные бюллетени: на прошлых выборах их должно было быть более 8 млн штук, это 35 кубометров бумаги, подсчитал господин Булаев, из них 33 куба утилизируются. «Нужно когда-то сказать себе правду, что в таком объеме нет необходимости»,— настаивал он.

При этом, вопреки опасениям, полного отказа от бумажных бюллетеней не произойдет, заверил Николай Булаев: ЦИК исходит из того, что при проведении ЭГ должна обеспечиваться возможность реализации каждым избирателем своего активного избирательного права. В частности, без бумажных бюллетеней не обойтись на закрытых участках: в воинских частях, следственных изоляторах, где по понятным причинам сложно организовать электронное голосование, могут применяться бумажные бюллетени, чтобы любой избиратель вне зависимости от жизненных обстоятельств мог реализовать свое право голоса.

Также следует учитывать, что остается категория граждан, которые доверяют именно бумаге, добавил господин Булаев. Но в любом случае, по его словам, избирательные комиссии должны иметь возможность прогнозировать количество бюллетеней, которые потребуются на выборах. При этом, отметил зампред ЦИКа, достаточно широкие полномочия делегированы региональным комиссиям, которые могут определять особенности голосования применительно к конкретному субъекту РФ.

Опасения новый порядок вызвал только у члена ЦИКа Евгения Колюшина. Правовые нормы должны иметь конкретное содержание, в противном случае они теряют всякий смысл, рассуждал он.

Буквально на прошлой неделе председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своем выступлении на Петербургском международном юридическом форуме предупреждал об опасности превращения права в подпорку для технических решений, напомнил член ЦИКа, а новый порядок ЭГ и есть такая подпорка. Он также обратил внимание на то, что введение электронного списка избирателей означает полное закрытие доступа к такому списку, что грозит различными искажениями. «Мне трудно поддержать такой проект»,— заключил господин Колюшин.

Однако коллеги его не поддержали. Секретарь ЦИКа Наталья Бударина отметила, что комиссия принимает «глубоко проработанный документ», особенное внимание в котором уделено прозрачности ЭГ. Так, комиссия обязана предъявлять для обозрения сами технические устройства и ежечасно обнародовать данные о количестве избирателей, получивших доступ к электронному бюллетеню. А член ЦИКа Юрий Шутов вспомнил, что недавно был наблюдателем на выборах в ЮАР и выезжал в провинцию Лимпопо. «В палатке был избирательный участок, и там были электронные списки избирателей»,— пристыдил он коллегу Колюшина. В итоге новый порядок ЭГ был одобрен 13 голосами «за» при одном «против».

Анастасия Корня