Три, два, один

На минувшей неделе законодательные собрания регионов дали старт избирательной кампании по выборам губернаторов и депутатов. В большинстве субъектов голосование продлится три дня — 6, 7 и 8 сентября. Избиркомы объясняют многодневку сложившейся практикой, удобством и поддержкой со стороны избирателей. Впрочем, есть и исключения: например, жители Челябинской и Мурманской областей будут выбирать губернаторов два дня, а Курганской — только один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трехдневное голосование стало ответом на вызовы пандемии коронавируса, но оказалось среди тех ее последствий, которые многих устраивают

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Трехдневное голосование стало ответом на вызовы пандемии коронавируса, но оказалось среди тех ее последствий, которые многих устраивают

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение о проведении трехдневного голосования на выборах губернатора уже приняли избирательные комиссии Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Оренбургской, Сахалинской и Тульской областей, а также Санкт-Петербурга, Башкирии, Калмыкии, Забайкальского и Ставропольского краев (в Волгоградской и Тульской областях одновременно в течение трех дней пройдут выборы депутатов). Кроме того, трехдневным будет голосование в Курской области и Республике Алтай, следует из календарных планов кампаний (формальное решение об этом еще не принято).

Напомним, возможность многодневного голосования появилась в законодательстве в разгар пандемии коронавируса и объяснялась соображениями безопасности. В 2020–2021 годах по решению Центризбиркома (ЦИК) все выборы были трехдневными. Когда зараза отступила, ЦИК отдал этот вопрос на усмотрение нижестоящих комиссий (по закону региональные избиркомы должны определиться с продолжительностью голосования в течение десяти дней после назначения выборов). С тех пор большинство сохраняют трехдневку, хотя бывают и исключения. Например, в 2022 году однодневным было голосование на губернаторских выборах в Бурятии и Свердловской области, в 2023-м — в Тюменской области.

Представители региональных избиркомов объясняют многодневку по-разному.

Так, в Башкирии, где еще в прошлом году депутатов Госсобрания (парламента) республики выбирали в течение одного дня, ссылаются на опыт президентских выборов. «По статистике, многие избиратели приходят на участки в пятницу и субботу. Кроме того, такой формат удобен работающим избирателям»,— рассказала “Ъ” секретарь башкирского ЦИКа Марина Долматова, добавив, что в рамках многодневки удобнее проводить надомное голосование в удаленных селах.

В Волгоградской области решение принято «исходя из практики», а также на основании «неоднократных опросов общественного мнения, проводимых не только проправительственными, но и независимыми социологическими центрами», заявила “Ъ” заместитель председателя избирательной комиссии региона Юлия Чернышкова. Она сослалась на данные социологических опросов — согласно одному из них, проведенному в феврале, 76% респондентов назвали трехдневное голосование удобным для избирателей форматом. По словам госпожи Чернышковой, дискуссия вокруг трехдневного голосования была актуальна в 2020–2022 годах, а сейчас это «уже всем избирателям удобно».

Председатель калининградского избиркома Инесса Винярская пояснила “Ъ”, что комиссия стремится применять весь арсенал возможностей, который предусмотрен законодательством: «Это и три дня голосования, то есть выбор дня. Это и выбор удобного избирательного участка — "мобильный избиратель". С 2022 года мы не пропустили ни одной кампании по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ.— “Ъ”), и в этом году тоже подали заявку». Глава сахалинского избиркома Виктория Черкасова заявила, что трехдневное голосование «уже становится традиционным для нашей избирательной системы», а председатель городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Максим Мейксин сослался на «крайне положительный» опыт многодневки.

Впрочем, не везде с коллегами солидарны.

Так, в Челябинской области голосование на выборах губернатора продлится 7 и 8 сентября. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе избиркома, дополнительный день позволит жителям прийти на избирательные участки в комфортное время. Почему бы не дать им сразу два дополнительных дня, там не уточнили. Два дня продлится голосование и в Мурманской области, сообщили “Ъ” в избирательной комиссии заполярного региона. В Курганской области предпочли ограничиться одним днем, 8 сентября. На вопрос “Ъ” о причинах такого решения в областном избиркоме не ответили.

Пока не определились с продолжительностью голосования на губернаторских выборах в Липецкой и Самарской областях, а также в Хабаровском крае (там параллельно будут избирать депутатов заксобраний). Глава хабаровского избиркома Денис Кузьменко сказал “Ъ”, что комиссия еще подумает над вопросом о продолжительности ЕДГ-2024, но это «точно будет не один день»: «У нас много кампаний, соответственно, количество бюллетеней большое, и процедура голосования будет удлиняться».

Решение о трехдневке на выборах в заксобрания помимо волгоградской и тульской комиссий уже приняли избиркомы Брянской области, Карачаево-Черкесии, Крыма и Севастополя. Источники “Ъ” на полуострове объясняют многодневное голосование в том числе и вопросами безопасности. Календарный план избирательной кампании в Горном Алтае также предусматривает трехдневное голосование. А вот в Татарстане, где решение еще не принято, выборы депутатов, скорее всего, продлятся один день, говорит осведомленный источник “Ъ”. В Марий Эл тоже «планируется один день», сообщили “Ъ” в пресс-службе республиканского ЦИКа. Такой же срок предусмотрен календарным планом кампании в Туве. Наконец, пока не определились с продолжительностью голосования в Кабардино-Балкарии и Москве.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”