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Коммерсантъ FM
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Три, два, один

Регионы определяются с продолжительностью голосования на сентябрьских выборах

На минувшей неделе законодательные собрания регионов дали старт избирательной кампании по выборам губернаторов и депутатов. В большинстве субъектов голосование продлится три дня — 6, 7 и 8 сентября. Избиркомы объясняют многодневку сложившейся практикой, удобством и поддержкой со стороны избирателей. Впрочем, есть и исключения: например, жители Челябинской и Мурманской областей будут выбирать губернаторов два дня, а Курганской — только один.

Трехдневное голосование стало ответом на вызовы пандемии коронавируса, но оказалось среди тех ее последствий, которые многих устраивают

Трехдневное голосование стало ответом на вызовы пандемии коронавируса, но оказалось среди тех ее последствий, которые многих устраивают

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Трехдневное голосование стало ответом на вызовы пандемии коронавируса, но оказалось среди тех ее последствий, которые многих устраивают

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение о проведении трехдневного голосования на выборах губернатора уже приняли избирательные комиссии Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Оренбургской, Сахалинской и Тульской областей, а также Санкт-Петербурга, Башкирии, Калмыкии, Забайкальского и Ставропольского краев (в Волгоградской и Тульской областях одновременно в течение трех дней пройдут выборы депутатов). Кроме того, трехдневным будет голосование в Курской области и Республике Алтай, следует из календарных планов кампаний (формальное решение об этом еще не принято).

Напомним, возможность многодневного голосования появилась в законодательстве в разгар пандемии коронавируса и объяснялась соображениями безопасности. В 2020–2021 годах по решению Центризбиркома (ЦИК) все выборы были трехдневными. Когда зараза отступила, ЦИК отдал этот вопрос на усмотрение нижестоящих комиссий (по закону региональные избиркомы должны определиться с продолжительностью голосования в течение десяти дней после назначения выборов). С тех пор большинство сохраняют трехдневку, хотя бывают и исключения. Например, в 2022 году однодневным было голосование на губернаторских выборах в Бурятии и Свердловской области, в 2023-м — в Тюменской области.

Представители региональных избиркомов объясняют многодневку по-разному.

Так, в Башкирии, где еще в прошлом году депутатов Госсобрания (парламента) республики выбирали в течение одного дня, ссылаются на опыт президентских выборов. «По статистике, многие избиратели приходят на участки в пятницу и субботу. Кроме того, такой формат удобен работающим избирателям»,— рассказала “Ъ” секретарь башкирского ЦИКа Марина Долматова, добавив, что в рамках многодневки удобнее проводить надомное голосование в удаленных селах.

В Волгоградской области решение принято «исходя из практики», а также на основании «неоднократных опросов общественного мнения, проводимых не только проправительственными, но и независимыми социологическими центрами», заявила “Ъ” заместитель председателя избирательной комиссии региона Юлия Чернышкова. Она сослалась на данные социологических опросов — согласно одному из них, проведенному в феврале, 76% респондентов назвали трехдневное голосование удобным для избирателей форматом. По словам госпожи Чернышковой, дискуссия вокруг трехдневного голосования была актуальна в 2020–2022 годах, а сейчас это «уже всем избирателям удобно».

Председатель калининградского избиркома Инесса Винярская пояснила “Ъ”, что комиссия стремится применять весь арсенал возможностей, который предусмотрен законодательством: «Это и три дня голосования, то есть выбор дня. Это и выбор удобного избирательного участка — "мобильный избиратель". С 2022 года мы не пропустили ни одной кампании по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ.— “Ъ”), и в этом году тоже подали заявку». Глава сахалинского избиркома Виктория Черкасова заявила, что трехдневное голосование «уже становится традиционным для нашей избирательной системы», а председатель городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Максим Мейксин сослался на «крайне положительный» опыт многодневки.

Впрочем, не везде с коллегами солидарны.

Так, в Челябинской области голосование на выборах губернатора продлится 7 и 8 сентября. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе избиркома, дополнительный день позволит жителям прийти на избирательные участки в комфортное время. Почему бы не дать им сразу два дополнительных дня, там не уточнили. Два дня продлится голосование и в Мурманской области, сообщили “Ъ” в избирательной комиссии заполярного региона. В Курганской области предпочли ограничиться одним днем, 8 сентября. На вопрос “Ъ” о причинах такого решения в областном избиркоме не ответили.

Из глав регионов лишь глава Забайкалья пойдет на выборы не от «Единой России»

Пока не определились с продолжительностью голосования на губернаторских выборах в Липецкой и Самарской областях, а также в Хабаровском крае (там параллельно будут избирать депутатов заксобраний). Глава хабаровского избиркома Денис Кузьменко сказал “Ъ”, что комиссия еще подумает над вопросом о продолжительности ЕДГ-2024, но это «точно будет не один день»: «У нас много кампаний, соответственно, количество бюллетеней большое, и процедура голосования будет удлиняться».

Решение о трехдневке на выборах в заксобрания помимо волгоградской и тульской комиссий уже приняли избиркомы Брянской области, Карачаево-Черкесии, Крыма и Севастополя. Источники “Ъ” на полуострове объясняют многодневное голосование в том числе и вопросами безопасности. Календарный план избирательной кампании в Горном Алтае также предусматривает трехдневное голосование. А вот в Татарстане, где решение еще не принято, выборы депутатов, скорее всего, продлятся один день, говорит осведомленный источник “Ъ”. В Марий Эл тоже «планируется один день», сообщили “Ъ” в пресс-службе республиканского ЦИКа. Такой же срок предусмотрен календарным планом кампании в Туве. Наконец, пока не определились с продолжительностью голосования в Кабардино-Балкарии и Москве.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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