ОП Москвы предложила сделать заявительным голосование бумажным бюллетенем

В Общественной палате (ОП) Москвы прошло обсуждение порядка электронного голосования. Ранее, как сообщал «Ъ», Центризбирком предоставил регионам право самостоятельно определять порядок волеизъявления избирателей в ходе электронного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обсуждались преимущества электронного голосования, как дистанционного, так и при помощи терминалов на участках, и переход к заявительному порядку голосования бумажными бюллетенями. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что желающим голосовать бумажным бюллетенем будет предложено обратиться в территориальную избирательную комиссию (ТИК) с соответствующим заявлением; принимать заявления ТИК начнут за 30 дней до выборов. Подать заявление на портале mos.ru можно будет за 45 дней до выборов. При этом при наличии уважительных причин гражданин сможет заполнить заявление и непосредственно на избирательном участке. Подача заявления о «бумажном голосовании» исключит возможность голосования электронного.

Председатель комиссии ОП по развитию гражданского общества и общественного контроля Вадим Ковалев подчеркнул необходимость обеспечить москвичей всеми инструментами голосования — как онлайн, так и на участке. «Во время первого онлайн-голосования, которое проводилось в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму, в нем приняли участие около 10 тыс. человек, а на выборах мэра Москвы в 2023 году электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 млн человек»,— напомнил он.

«На данный момент более 70% избирателей Москвы имеют возможность проголосовать дистанционно со своего электронного гаджета,— сказал начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.— Электронный список избирателей обеспечил качественный скачок в удобстве голосования и в принципе в популярности выборов в Москве».

«Мы предлагаем, конечно же, дать избирателю возможность выбирать любой удобный именно для него способ голосования,— подчеркнул зампред МГИК Дмитрий Реут.— Когда в Москве прошло первое общегородское онлайн-голосование, а это было на голосовании по поправкам к Конституции (2020.— “Ъ”), порядка 20% голосующих выбрали ДЭГ. Спустя три года на выборах мэра Москвы (2023.— “Ъ”) мы увидели диаметрально противоположную ситуацию: электронно проголосовали уже свыше 80% избирателей. Мы, безусловно, принимаем на себя обязанность по обеспечению бумажным бюллетенем каждого желающего избирателя, но с учетом востребованности онлайн- и электронного голосования предлагаем организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению. Это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется».

Председатель экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Общественной палаты Москвы Александр Асафов также отметил растущий интерес общества к электронному голосованию — как дистанционному, так и с помощью терминалов на участках. «Важно, что защищены будут и избирательные права всех, кто захочет проголосовать бумажным бюллетенем»,— добавил он.

Напомним, в сентябре текущего года будет избран новый состав Мосгордумы, а также муниципальные депутаты в ТиНАО.

Подробнее о форматах голосования читайте в материале «ЦИК отделил электронное от дистанционного»

Иван Тяжлов