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Коммерсантъ FM
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России больше не нужна «русофобская» Парламентская ассамблея ОБСЕ

Госдума и Совет федерации в среду единогласно приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Палаты рассмотрели этот вопрос синхронно.

Выступая в Госдуме, председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что сегодня ПА ОБСЕ «не соответствует собственным целям и задачам». «В этой обстановке работать в Парламентской ассамблее и использовать данную площадку для продвижения внешнеполитической линии президента России является на данном этапе нецелесообразным»,— пояснил депутат. Тем более что это позволит сэкономить немалые средства: ежегодный взнос России в ПА ОБСЕ составляет около €256 тыс., добавил господин Слуцкий. Он также напомнил, что ранее РФ уже вышла из Совета Европы. В то же время глава международного комитета пообещал оставаться в контакте со «здравомыслящими членами национальных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ». В итоге депутаты одобрили проект заявления 405 голосами, против и воздержавшихся не было.

В Совете федерации документ представил первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. Он констатировал, что ПА ОБСЕ превратилась в «политизированный инструмент коллективного Запада», который используется для давления на Россию в связи с проведением специальной военной операции. «Продолжается тотальная украинизация повестки дня, построенная на огульных и бездоказательных обвинениях нашей страны. При этом замалчивается правда о чудовищных преступлениях киевского режима»,— подчеркнул сенатор.

По словам господина Джабарова, в ПА ОБСЕ значительно усилилась «атмосфера нетерпимости», в результате чего обсуждение почти каждого вопроса «превращается в русофобский шабаш». В качестве примера «оголтелых русофобских решений, которые намеренно искажают смысл событий на Украине», докладчик привел резолюцию от 29 июня о признании действий России «геноцидом украинского народа». Поскольку российская делегация неоднократно лишалась возможности принимать участие в работе ПА ОБСЕ и ее руководящих органов, «реальные возможности для нормального, конструктивного диалога полностью исчерпаны», резюмировал Владимир Джабаров.

Вопросов к докладчику у сенаторов не было, только Алексей Пушков взял слово, чтобы предложить поаплодировать. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ будет оглашено заявление российского парламента, «если у них остатки хоть какой-то дипломатии остались, совести и еще чего-то». После этого проект был поддержан единогласно.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах

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