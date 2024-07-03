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Первые аптеки на селе

Есть ли в России еще места для точек продажи лекарств

По итогам 2023 года в России насчитывалось почти 80 тыс. аптек. Их количество растет ежегодно с 2009 года, при этом больше всего точек сосредоточено в крупных городах. Там дешевле логистика, выше плотность и платежеспособность населения и, соответственно, лучше выручка. Но локаций для открытия новых точек в крупных городах становится все меньше, поэтому сети начинают активнее осваивать небольшие населенные пункты.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За последние 14 лет число аптек в России увеличилось более чем на 20 тыс. точек. Если в 2009 году их количество, по данным отраслевой аналитической компании DSM Group, составляло около 51 тыс., то по итогам 2023 года показатель достиг 79 тыс. Однако распределяются аптеки в России не всегда равномерно. Значительная часть сосредоточена в крупных городах, где почти на каждый квартал может приходиться сразу по несколько аптек, а кроме того, лекарства можно заказать онлайн с доставкой на дом в течение получаса. В таких условиях конкурировать сетям становится все сложнее.

В то же время в стране остается большое количество населенных пунктов, где на тысячу квадратных километров нет ни одной аптеки. «Ъ-Review» разбирался, могут ли такие места быть интересны сетям.

Где в России открываются аптеки

По данным DSM Group, Россия входит в число мировых лидеров по плотности аптек: 51 точка на 100 тыс. человек. По этому показателю страна занимает четвертое место после Греции, Китая и Ливана (83, 67 и 60 аптек на 100 тыс. человек соответственно). Аналогичный России показатель еще у Мальты и Болгарии, а меньше всего аптек, по данным DSM Group, в Зимбабве, Индии и Дании — 3, 5 и 6 на 100 тыс. человек соответственно.

В России больше всего аптек ожидаемо в крупных городах. Так, среди городов-миллионников первое место по этому показателю занимает Краснодар, где на 100 тыс. населения приходится 87 аптек, далее идут Воронеж, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Омск (73, 66, 63 и 62 точки на 100 тыс. человек). Примечательно, что Москва занимает последнее место в этом списке: в столице всего 35 аптек на 100 тыс. населения. Перед ней идет Санкт-Петербург (40 точек). Это связано с тем, что в городах-миллионниках аптек открывается примерно столько же, сколько и в Москве и Санкт-Петербурге, но за счет того, что населения в них меньше, плотность аптек получается выше, пояснили в DSM Group.

В целом самый высокий показатель плотности аптек — в Сочи (в агломерации живет около 561 тыс. человек): 110 аптек на 100 тыс. человек. Значительно хуже ситуация в городах с населением от 100 тыс. до 250 тыс. жителей — здесь плотность аптек ниже среднего, то есть меньше 51 точки на 100 тыс. человек. В их числе, например, Благовещенск, Нижнекамск, Братск, Находка и другие.

Если говорить о сосредоточении аптек на 1 тыс. кв. км, то в среднем в России на такое расстояние приходится четыре аптеки. Лидируют по показателю Москва и Санкт-Петербург, где на каждой 1 тыс. кв. м работают более 1,7 тыс. и 1,6 тыс. аптек соответственно. Далее с большим отрывом идут Севастополь, Московская область и Республика Северная Осетия — Алания (251, 104 и 49,6 аптеки на 1 тыс. кв. км соответственно). Меньше одной аптеки на таком расстоянии, по данным DSM Group, в 12 регионах: республиках Коми, Алтай, Бурятия, Тыва, Саха, Амурской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском, Красноярском и Камчатском крае, Ненецком автономном округе.

Почему в отдельных регионах аптек меньше

Ситуация в аптечном ритейле сейчас стабильная: рост аптечных сетей продолжается, но в основном только в городах-миллионниках, констатирует директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. Крупные компании в труднодоступные и удаленные регионы не идут, так как работа там подразумевает большое количество тонкостей и трудностей, а рентабельность значительно ниже.

Так, за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке большую роль играет логистика, рассказывает госпожа Преснякова. Если в одних населенных пунктах, как правило расположенных вдоль федеральных трасс, доставка лекарств в аптеки осуществляется раз в два-три дня, то в других, до которых труднее добираться,— раз в неделю и реже. Стоимость доставки товаров при этом в любом случае высока, что, безусловно, отражается и на конечных ценах на препарат, а спрос на медикаменты невысокий из-за низкой плотности населения, отмечает эксперт.

Чаще всего в таких местах аптеки открывают местные жители, которые возвращаются после получения фармацевтического образования, продолжает госпожа Преснякова. В таких случаях собственник работает в одиночку из-за проблем с кадрами: он и первостольник, и заведующий, и медицинский консультант. Можно приглашать специалистов вахтовым методом, но для этого им необходимо предоставить условия для проживания и достойную заработную плату. Открыть аптеку бывает непросто и из-за проблем с лицензированием, поскольку зачастую помещения в дальних районах не соответствуют установленным требованиям. Например, в них нет центрального водоснабжения, канализации, отсутствуют связь и тем более интернет, поясняет эксперт.

Кроме того, в таких регионах, как Якутия, Бурятия, Тыва, Иркутская область, в некоторые населенные пункты доставить лекарства в аптеку можно только в определенное время года и на специальном транспорте. Также в России много закрытых городов, въезд в которые осуществляется по спецпропускам. Поэтому крупным сетям проще открыть аптеки в Центральной России, в областных городах и городах-миллионниках, где нет проблем с логистикой, зато есть клиентский трафик и постоянный спрос, а также проще найти кадры, резюмирует Виктория Преснякова.

Так, например, в Воронеже, одном из лидеров по количеству точек на 100 тыс. населения, есть спальные районы с большой плотностью застройки, где на 500 кв. м работает до 20 аптек. Для сравнения, в Шатурском районе Московской области есть поселок с населением более 3 тыс. человек, но без единой аптеки, отмечает госпожа Преснякова. Облегчить задачу, по ее мнению, могло бы расширение перечня товаров, которые можно продавать в аптеках (сейчас этот аспект строго регламентируется), а также отказ от минимального лекарственного ассортимента, который должен быть в каждой точке.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит разработать и внедрить для отдаленных регионов программу «Сельский фармацевт» наподобие программы «Земской доктор», что помогло бы решить проблему с кадрами.

Прогресс все-таки есть

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание на то, что хоть Россия и занимает четвертое место в мире по плотности аптек, но еще далека от лидера. Поэтому сетям, по мнению эксперта, есть где открываться, в том числе в крупных городах. В то же время господин Шуляк признает, что лучшие локации с точки зрения трафика и выручки уже заняты, поэтому сети начинают активнее открывать аптеки за пределами областных центров. Но и в случае с небольшими населенными пунктами выбор зависит от плотности населения, платежеспособности и спроса, перечисляет Сергей Шуляк. Впрочем, несмотря на более низкие по сравнению с областными центрами оборотами аптек, в таких населенных пунктах меньше и затраты, например на аренду.

Эксперт также обращает внимание, что зачастую выход в такие локации происходит за счет покупок местных точек, которые жители уже хорошо знают и доверяют им. Это требует со стороны сетей меньших затрат, чем открытие аптек с нуля, но количество точек в небольших населенных пунктах в результате все равно не растет или увеличивается невысокими темпами.

В числе крупнейших аптечных сетей страны по обороту — «Ригла», «Апрель» и «Планета здоровья». «Ригла», работающая под брендами «Ригла», «Будь здоров» и «Здравсити», по данным DSM Group, на конец первого квартала 2024 года включала 4,2 тыс. аптек. Согласно данным сайта компании, сеть представлена примерно в 60 регионах страны. При этом, несмотря на то что почти четверть всех аптек компании — около 1 тыс.— сосредоточена в Москве и Московской области, во многих регионах сеть работает не только в областных центрах, но и в небольших городах. Например, она представлена в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе с населением около 40,5 тыс. человек, станице Раевское Краснодарского края (более 30 тыс. человек), поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 5 тыс. человек).

Аналогичная ситуация и с другими крупными сетями, в частности с сетью «Апрель», включавшей, по данным DSM Group за первый квартал 2024 года, 7,8 тыс. аптек. Точки компании, судя по данным сайта сети, работают в селе Агаповка (население около 7 тыс. человек) Челябинской области, селе Малые Дербеты (чуть более 6 тыс. человек) Республики Калмыкия и ряде других небольших населенных пунктов.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Алиса Леонидова

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