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Коммерсантъ FM
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У дарксторов нашлась светлая сторона

Как развиваются сервисы экспресс-доставки

Российские сервисы онлайн-торговли регулярно анонсируют запуск новых направлений в попытке масштабировать свой бизнес и нарастить аудиторию. Только в 2024 году «Яндекс.Лавка» подтвердила планы по запуску франшизы на дарксторы в регионах, а Ozon запустил доставку популярных товаров в течение 30 минут. В западных странах ситуация обратная: регуляторные ограничения вынуждают компании сворачивать активность. «Ъ-Review» разбирался, как устроена работа дарксторов и как можно заработать на росте сегмента.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В апреле турецкий сервис по доставке еды Getir заявил об уходе с рынков Великобритании, Европы и США. Хотя еще в 2022 году, на волне постковида, компания называла себя лидером сегмента в Великобритании, создавшим около 4 тыс. новых рабочих мест в нескольких городах страны.

Среди ключевых проблем, с которыми столкнулся Getir на западных рынках,— регуляторные ограничения. Так, во Франции закрывали дарксторы (помещения для хранения и выдачи товаров) в центре города, а в Нидерландах запретили открытие новых. Также на уровне Еврокомиссии обсуждается закон, который обяжет перевести часть курьеров на постоянную занятость и обеспечить им социальные гарантии, в том числе стабильный заработок, оплачиваемый отпуск и страховку. По оценкам комиссии, от новых правил могут выиграть до 5,5 млн нынешних работников платформ.

В России же ситуация обратная: сервисы экспресс-доставки продолжают набирать обороты, расширяя географию присутствия и открывая все новые точки.

Офлайн-инфраструктура для онлайн-сервисов

По данным компании Data Insight, объем рынка интернет-торговли, то есть приобретения товаров через сайты или мобильные приложения, вырос в 2023 году на 48%, до 7,9 трлн руб. Хотя средний чек сократился на 18%, до 1520 руб., количество заказов увеличилось на 80%, до 5,15 млрд.

В компании уточняют, что пик роста был пройден в 2021 году, а ускорение динамики в 2023 году (на 12 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом) носит временный характер и вызвано в первую очередь относительно низкой базой кризисного года и его слабым ростом. Но в любом случае количество онлайн-заказов четвертый год подряд «растет с фантастической скоростью», констатируют аналитики.

Рост интернет-торговли в России стимулирует и спрос на дарксторы. Особенно это заметно в сегменте доставки продуктов. «Стремясь увеличить качество и скорость доставки, сервисы становятся все ближе к конечным потребителям, что, естественно, требует наличия соответствующей инфраструктуры»,— объясняет старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.

Среди основных игроков в сегменте дарксторов — крупные продуктовые сети и онлайн-ритейлеры, активно развивающие экспресс-доставку продуктов, указывает господин Алябьев. Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина выделяет такие компании, как X5 Retail Group, «Вкусвилл», «Азбука вкуса», «Самокат» и Ozon. Эти компании активно развивают свои сети дарксторов, инвестируя в технологии и логистику. «Их перспективы остаются высокими благодаря растущему спросу на доставку продуктов и повышению уровня сервиса»,— добавляет госпожа Козина.

Особенности национальных дарксторов

Как напоминает господин Алябьев, дарксторы — это не универсальный формат помещений. Размеры, расположение, технические требования таких площадей определяются индивидуальной стратегией компании. Даркстор — это не форма объекта, а его функциональное назначение, добавляет региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Например, даркстор может быть организован на традиционных big box складах, а также в помещениях свободного назначения, в том числе полуподвальных, или даже на паркингах. С точки зрения размера это могут быть как крупные здания в 10–30 тыс. кв. м, так и десятки мелких помещений по 100–500 кв. м. Объединяющим фактором для таких площадей в компании называют расположение в черте города, то есть в центре потребления, и назначение — сбор заказов для курьерской доставки конечному потребителю.

Господин Афанасенко также подчеркивает, что для консультанта и владельца площадей нет большой разницы между арендаторами дарксторов и пользователями других категорий, если рассматривать такое помещение как традиционное складское здание формата big box. «Внутри складского бокса организуется хранение и сортировка, ручная или автоматизированная. Для продуктов питания требуется холодильный режим и/или кондиционирование, то есть дополнительные мощности по электроэнергии»,— уточняет консультант.

В CORE.XP отметили, что первые дарксторы нередко были достаточно крупными, сопоставимыми по размерам с «классическими» складами (более 10 тыс. кв. м), однако сейчас компании предпочитают обустраивать большее количество помещений, но меньшего размера, опять же для обеспечения близости к потребителю.

В основном дарксторы сегодня располагаются в помещениях свободного назначения, и такое предложение на рынке, конечно, есть, но зачастую арендатор вынужден идти на компромиссные решения в плане качества, добавляет господин Алябьев.

Цены на дарксторы варьируются в зависимости от локации, площади и уровня технологического оснащения, отмечают в NF Group. По данным компании, в Москве стоимость аренды дарксторов обычно варьируется от 5 тыс. до 12 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Учитывая высокие темпы, которыми растет спрос на доставку, и достаточно стабильную маржинальность, сегмент может быть привлекательным для инвесторов, рассуждают аналитики.

Среди же основных рисков, с которыми могут столкнуться владельцы помещений, в NF Group называют высокие капитальные затраты (качественное оснащение дарксторов требует значительных вложений), растущую конкуренцию и высокую зависимость от бесперебойной работы логистических цепочек.

Будущее за технологиями

Для минимизации рисков инвесторам стоит тщательно анализировать рыночные условия, выбирать проверенных партнеров и активно внедрять технологии для повышения операционной эффективности, рекомендуют в NF Group.

В Nikoliers также отмечают важность новых технологических решений: например, трансформация ручной сборки заказов со стеллажей позволит увеличить привлекательность и эффективность даркстора.

Среди ключевых технологий, которые в перспективе способны стать драйвером развития сегмента, в NF Group называют внедрение устройств, помогающих отслеживать состояние товаров в реальном времени; применение искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и оптимизации логистических процессов; технологии блокчейн для обеспечения прозрачности и безопасности трансакций.

«Инвесторы могут воспользоваться этими трендами, вкладываясь в компании, которые активно внедряют инновации, или развивая собственные технологические решения. Это поспособствует повышению конкурентоспособности и модернизации работы дарксторов»,— рассуждает Ирина Козина.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост «темных складов» на 15–20% в год за счет увеличения спроса на онлайн-покупки, расширения ассортимента товаров и улучшения логистических технологий. «Рынок дарксторов — перспективный и динамично развивающийся сегмент, привлекательный ввиду высоких темпов роста и возможностей для внедрения инновационных технологий»,— заключает Ирина Козина.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Наталья Пиунова

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