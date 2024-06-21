Стабильность — признак мастерства

Индекс Московской биржи растерял почти все достижения этого года. За месяц, закончившийся 14 июня, он потерял почти 9% и опустился к уровню 3200 пунктов. В таких условиях растет интерес к защитным активам, среди которых и фонды денежного рынка. Как такие ПИФы защищают сбережения от волатильности на фондовом рынке и помогают заработать не меньше ставки по депозиту — в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Колебания в плюс и минус

«Волатильность — это огромный плюс для настоящего инвестора»,— сказал почти три десятка лет назад, пожалуй, самый известный профессиональный инвестор в мире Уоррен Баффет. Смысл этих слов прост: чем сильнее колебания фондового рынка, тем больше ошибок совершают инвесторы, а значит, растут шансы купить акции перспективной компании по дешевой цене. В последние недели волатильность на российском рынке зашкаливала, и у инвесторов были возможности воспользоваться советом признанного гуру. В частности, в четверг, 13 июня, на фоне новых санкций против России индекс Московской биржи обвалился на 4,4%, но уже по итогам дня отыграл все снижение и вернулся к значениям закрытия предыдущего дня.

Однако немногие инвесторы имеют железную выдержку, чтобы не поддаться общей панике на рынке, а также знания и умения, столь необходимые для поиска фундаментально недооцененных и перспективных бумаг. Основная часть физических лиц, как и прежде, предпочитает переждать период нестабильности в более надежных и понятных для них инструментах — это наличность или банковские депозиты и накопительные счета. Начиная с 2023 года к таковым добавились еще и паевые инвестиционные фонды денежного рынка. С начала года клиенты таких фондов, по оценке «Ъ-Review» на основе данных Investfunds, вложили в них почти 70 млрд руб., или 72% от суммарного объема средств, поступившего во все розничные фонды (открытые и биржевые фонды).

«Тихая гавань»

Во всем мире данная категория фондов считается самой надежной, на стоимость паев или акций не влияют кризисные явления на финансовом рынке. Достигается такая устойчивость за счет наполнения портфелей облигациями высоконадежных эмитентов со сроком обращения от нескольких недель до года, а также инструментами денежного рынка, которые слабо меняются в цене даже в непростых рыночных условиях. В частности, в американские money market funds в зависимости от типа могут входить казначейские облигации США, векселя федерального агентства, сделки репо, депозиты и депозитные сертификаты, корпоративные коммерческие бумаги, долговые обязательства штатов, городов или других типов муниципальных образований.

Поэтому в кризисы или в периоды повышенной неопределенности на рынках международные инвесторы активно переводят деньги в фонды денежного рынка. В частности, в прошлом году на фоне страхов, что мировая экономика скатится в рецессию, а мировые ЦБ будут длительное время удерживать жесткую денежно-кредитную политику, чистые вложения в такие фонды превысили $1,3 трлн. Это даже больше, чем было инвестировано в период пандемии 2020 года (около $1 трлн). Об этом свидетельствовали данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По словам портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, спрос на фонды денежного рынка зависит не только от макроэкономической ситуации и инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, формирует риск-аппетиты, но и процентных ставок в экономике. А они в прошлом году во всем мире поднялись до локальных максимумов, например, ФРС США довела ключевую ставку до 5,25–5,5%, максимума за более чем 20 лет.

Российские инвесторы, как и международные, проявляют повышенный интерес к фондам денежного рынка, но лишь с прошлого года, хотя существуют такие ПИФы два десятка лет. По оценке «Ъ-Денег», основанной на данных Investfunds, по итогам минувшего года чистые привлечения в такие фонды превысили 200 млрд руб., что более чем в 20 раз выше результата 2022 года. В итоге их активы выросли с 9 млрд до более чем 206 млрд руб. (16% всего рынка розничных фондов). Для наглядности, в фонды акций инвесторы вложили в минувшем году лишь 2,3 млрд руб., в фонды смешанных инвестиций — 21 млрд руб., при этом из фондов облигаций было выведено за год более 21 млрд руб.

Эволюция фондов

Разберемся в причинах того, почему раньше россияне не проявляли интереса к ПИФам денежного рынка, а сейчас скупают как горячие пирожки.

Первые фонды данного вида, как уже было написано выше, появились в начале нулевых. Согласно реестру ПИФов Банка России, дебютантом стал фонд «ТКБ БНП Париба — Фонд денежного рынка» под управлением УК «ТКБ БНП Париба», сформированный в октябре 2004 года. За последующие десять лет еще 12 управляющих компаний создали открытые фонды данного типа. Правда, интерес к ним частные инвесторы не проявляли, и к концу 2014 года активы всех подобных ОПИФов достигли лишь 1,2 млрд руб., менее 2% от суммарных активов всех розничных фондов.

Одной из причин низкой популярности этих фондов являлась невысокая финансовая грамотность инвесторов тех лет. В основном это были вчерашние вкладчики, которые впервые пришли на рынок коллективных инвестиций с целью заработать, а не минимизировать риски. Поэтому интересовались они в первую очередь более рискованными фондами акций и менее надежными ПИФами облигаций.

Вдобавок к этому тип фонда — открытый ПИФ — не лучшим образом подходит для низкодоходных стратегий из-за ограниченной ликвидности и высоких комиссионных расходов. Купить и продать паи таких фондов в те годы можно было только в офисе УК или агента, сейчас это можно сделать в дистанционных каналах продаж либо на бирже при условии, что они торгуются на ней. При покупке пая офлайн его цена увеличивается на величину надбавки, которая обычно составляет 0,5–2%. В случае его продажи обратно возникает скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость пая, она также составляла до 2% и напрямую зависит от срока владения им, то есть чем меньше срок, тем процент выше. Плюс к этому УК удержит еще вознаграждение за управление, величина которого в случае ОПИФов доходит до несколько процентных пунктов. В итоге краткосрочное размещение средств могло приводить к снижению первоначальной инвестиции. Неудивительно, что к настоящему времени не сохранился ни один фонд денежного рынка, созданный до 2014 года, со временем все они были ликвидированы.

Новую жизнь в продукт коллективного инвестирования вдохнуло появление в 2018 году в России нового типа фондов — биржевого ПИФа, который является аналогом иностранных Exchange-traded fund (ETF). Такие фонды обладают гораздо большей ликвидностью, чем ОПИФы и депозиты, так как купить и продать их паи можно в любой рабочий день на бирже, и при этом весь накопленный доход сохраняется. Работать деньги, поступившие в фонд, как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, начинают в течение нескольких часов после их поступления. В случае ОПИФов на это отводится несколько рабочих дней после покупки пая.

Вдобавок к этому УК взымают за доверительное управление такими фондами сравнительно низкое вознаграждение (0,1–0,2% годовых) и нет скидок и надбавок при их продаже, но есть брокерская комиссия, которая несравненно меньше. В данных фондах очень сильно работает эффект масштаба. «По мере роста объемов активов под управлением фонды начинают экономить на брокерских и инфраструктурных издержках»,— отмечает Андрей Русецкий. По данным Investfunds, в конце мая в топ-5 ПИФов по объему активов вошли сразу три БПИФа денежного рынка, год назад они же занимали лишь 19-е, 32-е и 104-е место. Он не исключает того, что в ближайшее время расходы крупнейших фондов могут сократиться, а вместе с ними и расходы инвесторов.

Чем богат рынок?

Всего на Московской бирже обращаются паи пяти БПИФов рублевого денежного рынка, свидетельствуют данные Investfunds, под управлением пяти УК («Альфа-Капитал», «Первая», «Тинькофф Капитал», «ВИМ Инвестиции», «Атон Менеджмент»). Четыре фонда входят в пятерку самых ликвидных розничных фондов, торгуемых на бирже. По итогам минувшей недели, закончившейся 14 июня, объем торгов самым торгуемым фондом «Ликвидность» под управлением УК «ВИМ-Инвестиции» составил 25 млрд руб., что сопоставимо с показателями самых торгуемых акций на бирже: Сбербанка (34,6 млрд руб.), «Газпрома» (31,8 млрд руб.), ЛУКОЙЛа (25,4 млрд руб.). Чем выше данный показатель, тем больший объем средств можно продать без существенного искажения цены.

Такие фонды доказали свою надежность, пройдя с прибылью кризисы последних лет. Например, в первом квартале 2022 года на фоне обвала индекса Московской биржи на 29% они заработали 2,2–2,4%. Схожая картина наблюдается и в мае текущего года, при падении рублевого индекса на 7,3% владельцы консервативных фондов заработали около 1,5% или 18% годовых, что выше ставок по менее ликвидным депозитам. В итоге в мае частные инвесторы вложили в такие БПИФы около 20 млрд руб., почти вдвое больше, чем в апреле.

Начинка БПИФа денежного рынка

Биржевые фонды денежного рынка зарабатывают в основном на краткосрочных инструментах денежного рынка, а именно на обратном репо с центральным контрагентом (ЦК), обеспеченным клиринговыми сертификатами участия. Суть операции заключается в том, что деньги фонда передаются на Московскую биржу в долг под процент другому участнику, взамен он получает в залог высоконадежные ценные бумаги. И чем выше ключевая ставка ЦБ, тем дороже будут стоит деньги ПИФа. Ключевым бенчмарком для них выступает RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемый Московской биржей на основании сделок и заявок на заключение операций репо с ЦК. «Значение ставки бенчмарка колеблется вокруг ключевой ставки в диапазоне плюс-минус 1% ставки привлечения и размещения самого ЦБ РФ»,— отмечает директор по инвестициям УК «Эра инвестиций» Иван Лавриненко. До заседания ЦБ 7 июня ставка однодневного RUSFAR была около 16%, к середине месяца опустилась до 15,5%. С учетом капитализации последняя ставка транслируется в эффективную доходность на уровне около 16,8% (до прочих расходов).

Зарабатывают такие фонды не только в рабочие, но и в выходные и праздничные дни, когда торги на бирже не проводятся. «Например, в пятницу операция обратного репо идет до понедельника, таким образом проценты будут начислены за три дня»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. Такие нюансы начинают понимать все большее число инвесторов, о чем говорят результаты привлечений в такие фонды в конце минувшего года. 29 декабря 2023 года, в последний торговый день, фонды денежного рынка привлекли более половины всего объема средств, инвестированных по итогам месяца во все розничные ПИФы (63,5 млрд руб.).

Такие вложения очень надежны, так как операции на денежном рынке гарантируются центральным контрагентом, функции которого выполняет Национальный клиринговый центр — ведущий центральный контрагент в России и один из крупнейших в Европе. Он входит в состав биржевого холдинга «Московская биржа», ключевым акционером которого выступает Банк России, поэтому риски неисполнения таких сделок минимальны. «В случае неисполнения обязательств тот, кто давал деньги, получает то обеспечение, которое он получил в репо с учетом дисконта (то есть даже больше по стоимости). За исключением репо с КСУ — там он получит примерно столько же»,— отмечает Иван Лавриненко.

Потенциал сохраняется

Однако инвесторы должны помнить, что на больших горизонтах инвестирования фонды денежного рынка по доходности могут уступать фондам не только акций, но и облигаций. Связано это с тем, что периоды подъема ключевой ставки Банком России и удержания ее на высоком уровне не длятся годами и рано или поздно заканчиваются снижением. Например, в 2014 и 2022 годах после резкого повышения регулятор переходил к снижению примерно через полтора месяца. В ответ на это происходило уменьшение доходности инструментов денежного рынка и облигаций, но последние при этом вырастали в цене, что положительно сказывается на стоимости паев фондов, на них ориентированных.

При этом чем длиннее облигации, тем выше чувствительность их цены к изменению ставки. Это обусловлено более высоким значением модифицированной дюрации — величины, показывающей, как изменится стоимость бумаги в процентах при изменении доходности к погашению на 1%. «У долгосрочных облигаций, например ОФЗ с датой погашения более десяти лет, модифицированная дюрация равна порядка 7. Соответственно, при снижении ставки на 1% рост стоимость ОФЗ составит около 7% и плюс купон»,— отмечает господин Русецкий. По его оценке, при снижении ключевой ставки на 3 процентных пункта на горизонте года долгосрочные облигации могут дать доходность больше 25%.

Однако пока участники рынка не видят предпосылок для снижения ставки ЦБ, более того, все большее их число не исключают ее подъема. На последнем заседании, состоявшемся 7 июня, совет директоров финансового регулятора сохранил ставку на уровне 16%, но рассматривались варианты ее повышения на 100 и 200 базисных пунктов. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Аналитики ФГ «Финам» оценивают вероятность повышения ставки до 17–18% на июльском заседании в более чем 50%. По их мнению, регулятор, скорее всего, перейдет к снижению лишь в будущем году. Следовательно, в ближайшие месяцы фонды денежного рынка останутся одними из востребованных на рынке.

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Виталий Гайдаев