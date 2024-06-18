В отрыве от «ключа»

На рынке началась волна очередного повышения ставок по вкладам — сегодня можно найти предложения по 20% годовых. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: регулятор снова не изменил ключевую ставку, однако банки настроены пессимистично и готовы предлагать высокие ставки по депозитам. Впрочем, сегодня ситуацию на рынке вкладов определяет отнюдь не только политика регулятора.

С начала июня более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1–2,5 процентного пункта (п. п.). 31 мая объявил о повышении ставки до 18% годовых «Сбер», затем повысили ставки ГПБ — до 19% годовых, Альфа-банк — до 18%, МКБ — до 20% (при открытии вклада на партнерской платформе), «Дом.РФ» — до 20,5%, Росбанк — до 18% (до 20% через финансовые маркетплейсы), Совкомбанк — до 16,6%, Абсолют-банк — до 19%, «Русский стандарт» — до 18%. ВТБ повысил ставку до 18%, а Альфа-банк — до 17% по накопительным счетам. Большинство банков дают максимальные ставки на короткие сроки (шесть-девять месяцев) и преимущественно на «новые деньги», под которыми имеют в виду средства вкладчика, которые до этого он не держал в банке. По накопительным счетам максимальная ставка действует два-три месяца как «приветственная», а далее ставка снижается на 2–4 п. п.

Рыночный парадокс

На рынке сейчас сложилась интересная и в чем-то парадоксальная ситуация со ставками по вкладам, считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. 7 июня Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако ведущие участники рынка начали повышать ставки по вкладам еще до решения регулятора. «Учитывая высокий уровень ключевой ставки и риторики ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), банки решили действовать на опережение и повысили ставку по ряду сберегательных продуктов еще в начале июня. ВТБ стремится поддерживать высокую доходность для наших клиентов, поэтому с 5 июня мы повысили максимальную ставку по накопительному счету до 18% годовых»,— пояснили в пресс-службе ВТБ.

Ключевая ставка для банков — это индикатор стоимости денег для рынка, именно поэтому ее изменение обычно напрямую отражается на доходности вкладов. А вот для самого ЦБ, судя по заявлениям регулятора, ключевая ставка — это в первую очередь инструмент удержания инфляции. Ориентируясь на ее уровень, участники рынка и ожидали неизбежного повышения ключевой ставки. Но, как оказалось, напрасно. «Тот факт, что ЦБ оставил ставку без изменений, стал сенсацией для многих участников рынка,— рассуждает гендиректор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов.— При этом ЦБ неоднократно говорил, что его главная цель — борьба с инфляцией, но пока мы видим, что эта борьба не очень успешна — инфляция не снижается». Между тем, по его словам, повышение ставок по вкладам может помочь регулятору достичь этой цели, так как высокие ставки стимулируют население сберегать, а не тратить, то есть не разгонять инфляцию. «Одновременно удержание ключевой ставки на текущем уровне позволяет банкам не увеличивать ставки по вкладам для бизнеса, а это тоже критичный момент для экономики»,— отмечает господин Грибанов.

Новые лимиты

Впрочем, на этот раз банкам пришлось учитывать не только фактор ключевой ставки, но и недавнее нововведение для клиентов — повышение с 1 мая 2024 года лимита перевода по системе быстрых платежей (СБП) до 30 млн руб. при переводах самому себе в другой банк. «Это знаковое для рынка событие, благодаря которому мобильность клиентских средств значительно повышается,— объясняет Павел Самиев.— Теперь клиент может легко переводить собственные средства без комиссии в любой банк, где он видит подходящие условия и привлекательную ставку. Поэтому банкам придется предпринимать более серьезные усилия для удержания вкладчиков».

Правда, сами банки утверждают, что повышение лимита переводов по СБП пока не оказало значимого влияния на рост ставок. Об этом, в частности, сообщили в Совкомбанке, отметив, что повышали ставки, «чтобы быть наиболее привлекательными для своих действующих и новых клиентов». В ВТБ уточнили, что отмена комиссии по СБП сыграла роль в увеличении доходности по сбережениям на рынке. «Но наши исследования показывают, что, выбирая сберегательный продукт, клиенты обращают внимание не только на ставку, но и на дополнительные сервисы, предоставляемые банком. Большинство клиентов не спешат делать резкие движения на рынке и переходить из банка в банк, как только ставка у конкурента меняется»,— добавили в банке.

Кредиты тоже растут

Еще один интересный тренд на текущем рынке, который тоже влияет на политику банков в части привлечения клиентских средств,— это рост кредитования, несмотря на аномально высокие ставки. Вопреки ожиданиям участников рынка, да и самого регулятора, после небольшой паузы в начале года начался рост выдач во всех сегментах розничного кредитования. По предварительным данным, темп роста потребительского кредитования в апреле 2024 года сохранился на высоком уровне марта (1,8%). При этом в основном увеличивается сегмент кредитных карт, где ставки всегда были выше и поэтому менее чувствительными к изменению рыночных ставок, отмечается в отчете Банка России. По предварительным данным, рост ипотеки немного ускорился — до 1,4% в апреле после 1,2% в марте. Выдачи в рамках программ господдержки выросли на 7%. «Повышение ставок по кредитам и сохранение спроса на кредитные ресурсы могут говорить о том, что ужесточение ДКП пока не достигает своих целей»,— указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Это, конечно, вопрос, почему население берет кредиты по столь высоким ставкам, но тем не менее в марте и апреле мы видели существенный рост выдач, и в мае, очевидно, динамика будет такой же, отмечает Павел Самиев. «А для того, чтобы кредитовать, банкам нужно фондирование. Это тоже объясняет тот факт, что банки поднимают ставки по вкладам, хотя ключевая ставка не меняется»,— говорит он. По его мнению, этот тренд вряд ли будет долгосрочным, но в моменте банкам нужна ликвидность, для того чтобы обеспечивать текущий спрос. «Ставки — это самый эффективный инструмент для удержания существующих и привлечения новых клиентов»,— резюмирует он.

Гонка за вкладами

Есть и еще один немаловажный фактор, который влияет на ценовую политику основных игроков на рынке,— это активная борьба госбанков за деньги вкладчиков. Если раньше госбанки никогда не предлагали слишком высокие ставки, считая, что клиенты готовы терять проценты ради надежности, то сегодня ситуация изменилась. В гонку за вкладами активно включился «Сбер», который за прошедшие 15 лет снизил долю на рынке вкладов с почти 52% до 42,8% (на конец 2023 года). Не отстает от ближайшего конкурента и ВТБ, который планирует в ближайшие три года увеличить долю на рынке вкладов до 21% (на начало 2024 года составляла 16%). «Сегодня госбанки предлагают ставки по вкладам на уровне коммерческих, и последним приходится отыгрывать и это, увеличивая премию к ставкам госбанков. В итоге ценовая конкуренция становится жестче»,— отмечает Юрий Грибанов.

Главный вопрос, которым сегодня задается среднестатистический вкладчик: текущий уровень ставок — это уже максимум или рост продолжится? По мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталия Костюкевича, не исключено, что некоторые банки, наиболее значительно повысившие ставки по вкладам, будут пересматривать их в сторону снижения. «Ставки в диапазоне 18–20% неоправданны и не отвечают рыночным условиям»,— считает он. «В случае стабилизации ключевой ставки на уровне 16% действительно возможна некоторая корректировка ставок вниз»,— рассуждает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, однако уточняет, что пока данный сценарий представляется менее вероятным. Впрочем, по его мнению, если ключевая ставка пойдет вверх, то за этим последует рост ставок, но не такой значительный, так как многие банки уже заложили в текущую доходность сценарий повышений ключевой ставки.

Еще два месяца назад участники рынка ожидали, что ЦБ в обозримой перспективе перейдет к быстрому смягчению монетарной политики, однако сегодня все уверены, что текущий цикл вряд ли завершится до конца года. «Поэтому банки корректируют ставки, исходя из новых реалий,— считает Валерий Пивень.— Впрочем, делают это не по всей линейке вкладов, а по отдельным продуктам».

Юлия Иванова