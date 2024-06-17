Залогу определили налоговый период

Верховный суд (ВС) определил момент, с которого на залогового кредитора при банкротстве возлагаются расходы по имущественным налогам, уплачиваемым в приоритетном порядке. Закрепленная сразу в двух определениях ВС позиция предполагает, что отсчет начинается с появления у залогового кредитора возможности получать выгоду от своего статуса. Эксперты считают такой подход справедливым: сейчас суды часто идут по пути отнесения к подлежащим уплате в первоочередном порядке налогов за весь период банкротства, что лишает залог экономического смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Верховный суд разрешил два схожих спора о первоочередной уплате налогов, связанных с заложенным имуществом, за счет средств от его продажи. Поясним, залоговые кредиторы в рамках банкротства могут рассчитывать на 70–80% средств, вырученных от продажи предмета залога. Однако за счет этих денег до расчетов с самим кредитором должны быть сначала покрыты расходы на обеспечение сохранности залога и его реализацию на торгах, а также уплачены начисленные за время банкротства налоги в связи с заложенным имуществом (например, налог на имущество и землю).

Главный вопрос, который стоял перед ВС, с какого момента начинается начисление налогов, которые будут уплачиваться именно в таком порядке, а не за счет конкурсной массы.

Как следует из определений ВС, экономическое основание для возложения на залогового кредитора обязанности погасить такие налоги возникает с момента, когда у него появилось право обратить взыскание на предмет залога, то есть с передачей ему права «распоряжаться материальной базой, за счет которой ранее собственник нес бремя содержания имущества». Свою позицию ВС объяснил тем, что после открытия конкурсного производства заложенным имуществом распоряжается арбитражный управляющий — прежде всего в интересах залоговых кредиторов, которые «способны эффективно влиять на скорость решения вопроса и его реализации и тем самым избегать» накопления налоговой задолженности. При этом если продажа необоснованно затягивается по вине третьих лиц, то их можно обязать возместить имущественные потери залогового кредитора.

Сам момент, когда залоговый кредитор получает право обращения взыскания на имущество, не всегда наступает с даты открытия конкурсного производства. Так, «налоговый период» для залогового кредитора может начинаться со дня включения требований в реестр, если это произошло уже в период конкурсного производства, или с момента возбуждения дела о банкротстве, если выручка, например от аренды имущества, передавалась исключительно залоговому кредитору, а не распределялась между остальными.

При этом, подчеркнул ВС, пока арендные платежи от заложенного имущества поступают в конкурсную массу и распределяются между всеми кредиторами, нет оснований для возложения бремени уплаты имущественных налогов на залогового кредитора — речь идет, в частности, о процедуре наблюдения, в рамках которой не допускается обращение взыскания на предмет залога.

ВС поднял вопрос о том, где проходит «водораздел» между налогами, подлежащими удовлетворению за счет конкурсной массы и за счет выручки от продажи предмета залога, указывает старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Батурин. Дело в том, что с учетом прежних доводов ВС суды стали определять, что текущая налоговая задолженность по предмету залога за весь срок дела о банкротстве подлежит уплате до погашения залоговых требований, поясняет партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, и в итоге порой «экономический смысл залога утрачивался, поскольку кредитору не оставалось денег после уплаты налогов».

Предложенный ВС подход, по словам Антона Батурина, достаточно гибкий — «водораздел» зависит от поведения самого кредитора. В целом, полагает он, эта позиция справедлива, «с учетом того что суды будут отходить от общего порядка в случае злоупотреблений сторон, например долгой невозможности продажи залогового имущества из-за оспаривания кредиторами порядка продажи или договора залога». Новые определения ВС, соглашается Антон Бабенко, «устанавливают более сбалансированные правила с экономической точки зрения». При этом, отмечает он, перечисленные варианты не единственно возможные — «суды не должны механически применять выбранные ВС варианты в качестве лекала, а разрешать разногласия с учетом экономического смысла залога, поведения залогового кредитора и сумм».

Евгения Крючкова, Анна Занина