Необеспеченные слои одолжения

Статус залогового кредитора в банкротстве наиболее ценен, так как обеспеченность долга имуществом позволяет получить в шесть раз больше, чем по необеспеченному долгу. В связи с этим в судах идет активная борьба за признание требований залоговыми, которая не всегда заканчивается успешно для кредитора. Наиболее распространенные основания для отказа — существующий только на бумаге долг и фактическое отсутствие предмета залога. Это следует из исследования компании «Арбитраж.ру», с которым ознакомился “Ъ”. По мнению юристов, первая причина связана с частыми попытками аффилированных с должником лиц забрать оставшиеся у него активы. Вторая же касается сложностей контроля за закладываемым движимым имуществом, которое может быть выведено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Юрфирма «Арбитраж.ру» подготовила обзор, посвященный теме залога в банкротстве. Важность вопроса объясняется тем, что залоговые кредиторы получают от банкрота значительно больше, чем обычные кредиторы, причем эта доля растет. Так, по подсчетам Федресурса, в банкротстве юрлиц процент погашения залоговых требований увеличился с 21,6% в 2020 году до 25,3% в 2022-м, в банкротстве граждан — с 19,9% до 27,7% соответственно. Доля же погашения обычных долгов составляет около 4%.

Впрочем, залоговым кредиторам тоже есть о чем волноваться — «Арбитраж.ру» отмечает «смещение баланса с конкуренции залоговых кредиторов и бюджета в пользу фискальных органов» как в практике Верховного, так и Конституционного судов.

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков подчеркивает, что залог — один из «наиболее защищенных способов обеспечения исполнения обязательств», «не требует несения активных расходов» и надежнее, чем «поручительство, которое обычно выдается аффилированными лицами, банкротящимися следом за основным заемщиком».

Обзор составлен на основе анализа 200 судебных актов кассационных инстанций (арбитражные суды округов) за 2022 год, в которых кредиторам банкрота было отказано в залоговом статусе. Больше всего отказов суды вынесли в Московском округе (62 дела), на втором месте Западно-Сибирский округ (30), на третьем — Северо-Кавказский (20). Меньше всего таких решений в Восточно-Сибирском (6 дел), Дальневосточном (8) и Центральном (9) округах.

Что касается Москвы — этот регион в принципе лидирует по количеству рассматриваемых арбитражных дел, включая банкротные. Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков также указывает, что споры по залогу в банкротстве чаще возникают в тех округах, где сосредоточен основной объем активов, выступающих предметом залога. Он уточняет, что, как правило, залогом обеспечиваются требования по кредитам и займам. Помимо банков залог недвижимости часто требуют крупные инвесторы, добавляет Павел Новиков.

Наиболее интересная часть обзора касается причин, по которым суды не признают требование кредитора обеспеченным залогом имущества должника.

Самые распространенные основания — пропуск срока на включение в реестр (17% решений) и недоказанность основного требования (17%).

Первую причину старший юрист практики коммерческих споров МЭФ Legal Марк Васьковский объясняет тем, что кредиторы не всегда успевают отслеживать банкротство своих должников, если те меняют адрес или таких должников у этого кредитора большое количество. Вторая причина, по сути, означает, что долг выдуман и существует только на бумаге. Авторы исследования отмечают, что отказы по недоказанности долга — «результат активной роли суда в противодействии злоупотреблениям в делах о банкротстве».

На третьем месте среди причин — отсутствие предмета залога (16,5%). Речь идет о движимом имуществе, например, ценном оборудовании или товаре в обороте. По мнению Олега Пермякова, это говорит о том, что должники часто «выводят или скрывают имущество, чтобы не допустить взыскания со стороны кредиторов». Помешать этому может регулярный контроль за предметом залога, но это довольно трудозатратно, признает господин Новиков.

Среди других популярных оснований для отказа — недействительность сделки (14,5%) и субординация (понижение в очередности) требования кредитора (9%). Марк Васьковский поясняет, что субординируют обычно требования аффилированных кредиторов, если те, например, предоставили компенсационное финансирование, что позволило должнику оттянуть банкротство и создать видимость хорошего финансового положения.

В целом, говорится в обзоре, большое число отказов в залоговом статусе связано с заинтересованностью кредиторов или «порочностью сделок», лежащих в основе требований, а также выводом заложенного имущества.

Это является «показателем высокого количества злоупотреблений» при банкротстве, в основном со стороны аффилированных с должником лиц. Кроме того, заключают авторы обзора, это говорит о том, что непрофессиональные кредиторы (не банки) недостаточно используют залог для обеспечения своих требований к бизнесу.

Анна Занина, Екатерина Волкова