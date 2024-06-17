Биржа в облаках

Тренд к выходу российских компания разных категорий бизнеса на IPO не обошел стороной и технологический сектор. Выйти не биржу в этом году планирует структура «Ростелекома» — сеть дата-центров РТК-ЦОД. По мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов, публичное размещение могут провести и другие центры обработки данных, например Selectel и МТС ЦОД. В целом рынок показывает устойчивый рост, несмотря на санкции и проблемы с оборудованием, поэтому подобные IPO могут быть успешны, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что ООО «Центр хранения данных» (РТК-ЦОД) выйдет на IPO осенью 2024 года, стало известно весной. Сейчас компания ожидает решения Центробанка в отношении минимального порога free float (доля акций в свободном обращении, доступная частным инвесторам) к торгам на бирже. По итогам 2023 года, по данным iKS-Consulting, РТК-ЦОД занимает лидирующую позицию по количеству введенных в эксплуатацию стойко-мест — 21,4 тыс. Далее идут DataPro с 6,5 тыс. стоек и IXcellerate (6,2 тыс. стоек). По проценту выручки в 2023 году на рынке IaaS (услуги провайдеров по сдаче в аренду вычислительных мощностей) РТК-ЦОД также лидирует — здесь она заняла 27,1% рынка. За ней следуют Cloud.ru (ранее SberCloud) c 19% и Selectel с 8,5%.

Остальные подоспеют не скоро

Опрошенные «Ъ-Review» финансовые аналитики предполагают, что следом на биржу могут выйти и другие участники рынка. «ЦОД — это хороший, устойчивый бизнес, который можно сравнить с коммерческими складами с дополнительными услугами. Это такая IT-недвижимость с арендным доходом на 100–200% выше, чем обычный склад или бизнес-центр»,— отмечает управляющий директор ИК «Финам» Алексей Курасов.

Управляющий активами и ведущий проекта «Вредный инвестор» Мурад Агаев считает, что IPO других компаний рынка дата-центров вполне возможно: «Основная причина — в целом рост числа IPO на бирже. Далее — рост рынка ЦОД и спроса на IT-решения». Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что осенью также вполне можно ждать новостей об IPO Selectel: «Это другой крупный игрок на рынке наряду с "Ростелекомом". Вполне можно прогнозировать его выход на IPO».

Алексей Курасов добавляет, что перспективы выхода на IPO есть у МТС ЦОД: «У МТС есть большой опыт по выводу активов на биржу со стороны материнской компании АФК "Система", но пока проект находится в инвестиционной фазе до конца 2024 года, и вряд ли стоит ждать его на бирже раньше 2026–2027 годов».

Перестроились под реалии

По данным iKS-Consulting, развитие и рост рынка ЦОД сегодня даже опережают некоторые прогнозы, особенно на фоне снижения ожиданий в 2022 году и проблем с поставками оборудования. К концу 2023 года количество стойко-мест увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 20,9% до 70,1 тыс. При этом, по прогнозам руководителя проектов компании ПСМ Антона Гущина, количество стойко-мест в России по итогам 2024 года составит уже 84 тыс.

«Пандемия с масштабным переходом на удаленный формат работы в 2020–2021 годах и уход крупных иностранных IT-вендоров в 2022 году с рынка дали большой толчок к развитию коммерческих дата-центров и облаков в стране. Но остались и более фундаментальные драйверы роста — глобальная тенденция по росту объема данных, общая цифровизация бизнеса и повседневной жизни пользователей»,— отметил директор по продуктам Selectel Константин Анисимов.

Однако 2022 год стал и испытанием для участников рынка. В Московском регионе, на который приходится до 70% российского рынка дата-центров, цены на аренду мест для владельцев оборудования после начала военных действий на Украине выросли на 25%. Строительство новых помещений осложняется отсутствием европейских комплектующих, в частности систем охлаждения. Операторы пытаются перейти на российское оборудование, но пока не удовлетворены его качеством и сроками поставок.

Сейчас рынок уже успел перестроиться, поэтому нехватки инфраструктурного или серверного оборудования нет, подчеркнул господин Анисимов. «Но появилась дополнительная нагрузка по отбору новых производителей. Необходимо тщательно проверять производства, изучать референсы и тестировать оборудование от компаний, которые недавно вышли на рынок. Несмотря на то что уже собралась база надежных поставщиков по основным направлениям, каждый квартал появляются новые компании со своими не менее интересными решениями»,— рассказывает он.

Перспективы отрасли

Руководитель развития бизнеса ОБИТ Кирилл Строганов обращает внимание, что, несмотря на решение вопроса с поставками, оборудование дорожает: «По качеству ЦОД ведь тоже бывают разные, и если мы говорим про максимально надежные и отказоустойчивые компоненты (ИБП, охлаждающие системы, дизель-генераторные установки), то теми же иностранными более дешевыми аналогами неэффективно решать данную проблему».

В недавно построенном компанией дата-центре 30–35% оборудования — импортозамещенное. Например, телекоммуникационные шкафы были привезены из Беларуси, говорит господин Строганов: «Главный вызов рынка дата-центров в России сейчас — сложность самих проектов, начиная с вопроса, где строить новые ЦОД и заканчивая необходимостью учитывать множество факторов: размер и спрос рынка в регионах, доступность инфраструктуры и электричества, инвестиционные затраты».

Дата-центры расширяются кластерно, и сейчас настал момент перенасыщения текущих ключевых кластеров, в первую очередь Москвы, продолжил господин Строганов: «На московском рынке есть значительный объем предложения, но вместе с тем оно сильно ограничено. В других регионах России реализуются лишь единичные проекты».

Доля региональных ЦОД не превышает 11%, что создает массу проблем, особенно принимая во внимание масштабы территории страны, замечает гендиректор ART Engineering Андрей Темченко. К примеру, отправленный из Москвы в Омск пакет данных приходит с задержкой 42 м/сек., а во Владивосток — с опозданием на 120 м/сек., отмечает он. «Такая задержка критична для некоторых задач, что становится одним из драйверов растущего спроса на строительство ЦОД в регионах»,— говорит господин Темченко.

Взрывной рост рынка ЦОД также связан с происходящими в IT-отрасли эволюционными изменениями, не имеющими отношения к политическим событиям последних лет, считает господин Темченко: «Среди них — постоянный рост объема вычислений, в числе прочего из-за бурного развития и широкого проникновения ИИ в различные сферы деятельности». С этой точки зрения 2023 год можно считать переломным, считает он.

Еще одним фактором растущего спроса стала необходимость реконструкции и модернизации многих ранее введенных в эксплуатацию ЦОД, активное строительство которых началось в России в начале 2000-х, полагает эксперт. Также наблюдаются качественные изменения структуры рынка, связанные с появлением профессиональных девелоперов, реализующих проекты ЦОД не с целью последующей эксплуатации, а для продажи или аренды, заключил Андрей Темченко.

Сейчас на рынке услуг ЦОД Selectel активнее всего растет спрос на аренду вычислительных ресурсов в облаке. Так, выручка сегмента «Приватные облака на базе выделенных серверов» Selectel в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличилась на 33% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов. Выручка сегмента «Публичные и приватные облака» выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в Selectel. Направление «Услуги дата-центров» (куда входит предоставление места в ЦОД в аренду) выросло на 21%, при этом выручка от него составляет 12% в общей структуре выручки компании, так как ключевыми продуктами для Selectel являются облачные инфраструктурные сервисы.

Карашаш Ногаева