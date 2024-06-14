Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 15–16 июня
13 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых историческая драма Карима Айнуза «Игра королевы» с Алисией Викандер и Джудом Лоу в главных ролях, а также анимационный фильм венгерского режиссера Арона Гаудера «Четыре души Койота». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Игра королевы
- Режиссер: Карим Айнуз
- В ролях: Алисия Викандер, Эдди Марсан, Джуд Лоу, Сэм Райли, Руби Бенталл, Саймон Расселл Бил
- Жанр: драма, история / Великобритания, США / 120 мин.
- Слоган: «У Генриха VIII было шесть жён. Но лишь одна его пережила»
- В прокате: с 13 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Наверное, даже людям, не сильно интересующимся историей Англии вообще и эпохой правления династии Тюдоров в частности, известно, что у короля Генриха VIII было шесть жен. Для их запоминания британские школьники даже сочинили считалку, отражающую незавидное положение женщин, в том числе благородного происхождения, при патриархате: развелся, казнил, умерла; развелся, казнил, пережила (divorced, beheaded and died, divorced, beheaded, survived). У литераторов и кинематографистов самой большой популярностью пользуется, конечно, жена №2 — Анна Болейн, ради брака с которой Генрих разошелся не только с первой супругой, но и с папским Римом, а потом, когда любовные восторги поутихли, отправил ее на плаху. Про остальных вспоминают реже, и благочестивая Екатерина Парр, та самая жена №6, которой удалось пережить жестокого венценосного мужа, обычно остается в тени, на вторых ролях в книгах и фильмах, посвященных ему самому или его дочери Елизавете.
Однако в последние годы, когда вырос спрос на сильных и независимых героинь, и их порой лепят даже из не слишком соответствующих этим характеристикам исторических личностей, поп-культура вспомнила и про Екатерину. Популярная писательница Филиппа Грегори, сочинившая целых девять книг о женщинах эпохи Тюдоров, сделала ее главной героиней романа "Укрощение королевы" (2015), а Элизабет Фримантл, разрабатывающая ту же богатую жилу, успела еще раньше: ее "Гамбит королевы" был опубликован в 2013 году.
В экранизации, съемки которой начались в 2022 году, королеву сначала должна была играть Мишель Уильямс, но затем ее сменила Алисия Викандер. Роль Генриха же с самого начала была предназначена Джуду Лоу, радостно ухватившемуся за возможность замаскировать свою зрелую привлекательность клочковатой седой бородой, "толстым костюмом" и весьма убедительного вида гниющими язвами, усилиями гримеров покрывающими больную королевскую ногу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В ноге правда есть».
Четыре души Койота
- Режиссер: Арон Гаудер
- В ролях: Янош Папп, Петер Божо, Тамаш Селеш, Герда Пикали, Балинт Вида, Сара Вида
- Жанр: мультфильм, боевик, драма / Венгрия / 103 мин.
- В прокате: с 13 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Уже в начальных титрах нам сообщают, что фильм вдохновлен "мифами коренных народов". И это вполне честное сообщение: легенды индейцев Северной Америки стали лишь основой для агитационной листовки, которую перед нами разворачивают в течение почти двух часов. Но это листовка, которая очень умно и хитро составлена, красиво отрисована и вполне динамична. Зрелище захватывает, и не сразу успеваешь сообразить, что в историю трикстера — Койота,— например, вплетена история Христа (смелый ход, согласитесь), и не удивляешься, когда бледнолицые захватчики-англичане, наступая на индейскую деревню, превращаются в захватчиков-американцев, тоже бледнолицых. Миф переработан под текущие политические задачи, но то, как устроены время мифа и пространство мифа, Гаудер чувствует отлично. И умело с этим играет, затягивая зрителя в собственную игру».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Агитационный миф».
Проклятие «Зов могилы»
- Режиссер: Чан Джэ Хён
- В ролях: Чхве Мин Сик, Ким Го Ын, Ю Хэ Джин, Ли До Хён, Ким Джэ Чхоль, Ким Мин Джун
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 134 мин.
- Слоган: «Оно достанет тебя из-под земли»
- В прокате: с 13 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все, что положено фильму ужасов, в "Проклятии" присутствует. И рогатый средневековый генерал, восставший из могилы, чтобы добиться у героев ответа на вопрос, кто украл его печень: а им и ответить нечего, поскольку дело было пятьсот лет тому назад, и печень, очевидно, давно съели такие же генералы. И вращающаяся голова одной из жертв древнего проклятия. И выходец из могилы, с неизвестной науке целью кромсающий свиней и монахов на монастырском хоздворе. Но вся эта хтонь, заливающая экран в последнюю четверть фильма, кажется необязательным довеском.
"Проклятие" — не только и не столько фильм ужасов, сколько производственная драма о людях, практикующих редкие, опасные, но смертельно необходимые профессии».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ужас без выходных».
Вторая жизнь Гарольда Фрая
- Режиссер: Хетти Макдональд
- В ролях: Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Эрл Кейв, Линда Бэссет, Джозеф Майделл, Моника Госсманн
- Жанр: драма / Великобритания / 108 мин.
- Слоган: «Невероятное путешествие. Необыкновенные открытия. Второе дыхание»
- В прокате: с 13 июня
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию... пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла и параллельно становится национальной знаменитостью. Ведь тихий героизм Гарольда вдохновляет людей никогда не сдаваться, быть полными надежд, великодушия и бесстрашия. Сам же Гарольд в этом своем путешествии к самому себе осознает, что получил второй шанс».
Бар «МоскваЧики»
- Режиссер: Анарио Мамедов
- В ролях: Яна Кошкина, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, DAVA (Давид Манукян), Екатерина Шкуро, Дмитрий Красилов
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 13 июня
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. "В нагрузку" к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто… Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу, или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?»
Шах и мат
- Режиссер: Начо Г. Велилья
- В ролях: Александра Хименес, Луис Кальехо, Росио Велайос, Пабло Луазель, Вероника Сенра, Кико Бена
- Жанр: комедия / Испания / 99 мин.
- В прокате: с 6 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Жанр духоподъемной спортивной комедии, основанной на реальных событиях, в последние годы пользуется в Испании большой популярностью. Например, картина Хавьера Фессера "Чемпионы" о команде по баскетболу, составленной из игроков с особенностями развития, которых тренирует спортсмен, приговоренный к общественным работам, стала в 2018 году лидером проката, в 2019-м получила главную национальную кинопремию "Гойя" как лучший фильм, а в 2023 году вышло ее продолжение. В основу сценария была положения история настоящей баскетбольной команды из Валенсии, а также биография американского тренера Роя Джонса.
Авторы "Шаха и мата" (сценарий фильма писал сам режиссер в соавторстве с Давидом Оливасом и Мартой Санчез) тоже вдохновлялись реальным человеком — учителем из Сарагосы, который открыл кружок по шахматам для неблагополучных учеников и превратил их в чемпионов Испании среди сверстников. Правда, стараниями авторов эта история значительно огламурилась, школьники стали постарше, а их преподаватель превратился в женщину».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Доска от безысходности».
Полночь с дьяволом
- Режиссеры: Камерон Кернс, Колин Кернс
- В ролях: Дэвид Дастмалчян, Лора Гордон, Иэн Блисс, Файссал Баззи, Ингрид Торелли, Рис Отери
- Жанр: ужасы / Австралия, США, ОАЭ / 93 мин.
- В прокате: с 6 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если самым модным хоррором прошлого года стал режиссерский дебют братьев-ютуберов из Австралии Дэнни и Майкла Филиппу "Два, три, демон, приди!" ("Talk to Me"), то сейчас на эту позицию претендует лента их соотечественников и тоже братьев — Кэмерона и Колина Кернсов. Ее одобрил сам Стивен Кинг, и, хотя его щедрость на похвалы несколько снижает ценность этой рекомендации, в данном случае она оправдана. Основной месседж "Полночи с дьяволом" оригинальным не назовешь: речь здесь идет буквально о продаже души ради денег и славы и последствиях такой сделки. Однако реализация этой идеи получилась, несмотря на откровенные приветы классике хоррора вроде "Изгоняющего дьявола" (1973), свежей и эффективной.
Фильм Уильяма Фридкина вспоминается не случайно — "Полночь с дьяволом" отправляет зрителей прямиком в ту же эпоху, когда на американских телеэкранах царил легендарный телеведущий Джонни Карсон со своим ток-шоу "Сегодня вечером". Днем эти экраны захлестывали новости о расовых столкновениях, демонстрациях против войны во Вьетнаме, энергетическом кризисе, политических скандалах и всякого рода насилии, а поздно вечером Карсон и конкурирующие шоумены веселили почтеннейшую публику комедийными скетчами, интервью со звездами и историями о всякого рода паранормальных явлениях, участившихся на фоне общей нестабильности.
Главный герой "Полночи…" как раз один из таких конкурентов, ведущий вымышленного шоу "Ночные совы" Джек Делрой (Дэвид Дастмалчян). Пролог в начале фильма рассказывает о его стремительном карьерном взлете от диктора региональной радиостанции до телезвезды, второй по популярности после Карсона. Однако Джек так и остается вечно вторым, претендентом, но не чемпионом, отстающим от лидера на пару пунктов. На пятом сезоне «Ночных сов» внезапно умирает от рака его любимая жена Мэделин (Джорджина Хэйг). Взяв паузу в год, Делрой возвращается на экраны, но уже не может набрать прежнюю популярность, его рейтинги падают все ниже, а контракт вскоре истекает».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Паранормальные телеявления».
Асфальтовые джунгли
- Режиссер: Жан-Стефан Совер
- В ролях: Тай Шеридан, Шон Пенн, Гбенга Акиннагбе, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон, Майк Тайсон
- Жанр: триллер, драма / США / 125 мин.
- Слоган: «Спасая других, не потеряй себя»
- В прокате: с 6 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Молодой американский провинциал (Тай Шеридан) сидит в нью-йоркской неотложке. Он парамедик, это его первая смена, и голова уже идет кругом от красно-синих огней и тревожных сигналов. Под присмотром напарника (Шон Пенн), не один десяток лет откатавшего на скорой, ему предстоит погрузиться на самое дно мегаполиса — в надежде воскресить людей, чья реальность походит на ад. Какова ценность человеческой жизни? Можно ли спасти тех, кто не ищет спасения? И действительно ли смерть сильно хуже борьбы за выживание в бетонных лабиринтах гетто? Все эти вопросы, вызывающие головокружение уже совсем иного порядка, с неизбежностью встанут перед молодым идеалистом.
Режиссер "Асфальтовых джунглей" — француз Жан-Стефан Совер. Это его первый голливудский фильм — и первый, с которым он попал в основной конкурс Каннского фестиваля, где, правда, особых высот не достиг, несмотря на звездный актерский состав. В синефильских кругах больше резонанса вызвала его предыдущая работа "Бои без правил" (A Prayer Before Dawn) — о белом британском боксере в тайской тюрьме, кулаками зарабатывавшего себе право на жизнь и свободу. Фильм тоже был показан в Канне, но в программе внеконкурсной. То была честная тестостероновая драма о крови и поте, о безальтернативности жизни на низших этажах социальной реальности и — вопреки дурацкой русификации названия — о неизбежной адаптации к правилам этой жизни. Совер — из тех режиссеров, кто всю свою карьеру снимает одну и ту же картину, где бы ни разворачивалось ее действие: в Африке (его дебютный "Джонни — Бешеный Пес"), Азии, Франции ("Панк") или Нью-Йорке. И это определенно не добавляет интриги».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Мухи у нас».
Непослушники
- Режиссер: Владимир Котт
- В ролях: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин
- Жанр: комедия / Россия / 107 мин.
- В прокате: с 6 июня
Кинопрокатчик «КарроПрокат»: «Дима — уже не "Димонстр", а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских "непослушников": двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…»
Последний дракон
- Режиссеры: Сальвадор Симо, Ли Цзяньпин
- В ролях: Марио Гас, Лусия Перес, Нано Кастро, Карлос Де Луна, Джос Гомез, Сесар Диас
- Жанр: мультфильм, фэнтези / Испания, Китай / 98 мин.
- В прокате: с 6 июня
Кинопрокатчик «Вольга»: «Когда-то давно говорящие драконы жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Вместе со своенравным драконом они отправляются в полное опасностей путешествие, которое навсегда изменит их обоих».