Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Наверное, даже людям, не сильно интересующимся историей Англии вообще и эпохой правления династии Тюдоров в частности, известно, что у короля Генриха VIII было шесть жен. Для их запоминания британские школьники даже сочинили считалку, отражающую незавидное положение женщин, в том числе благородного происхождения, при патриархате: развелся, казнил, умерла; развелся, казнил, пережила (divorced, beheaded and died, divorced, beheaded, survived). У литераторов и кинематографистов самой большой популярностью пользуется, конечно, жена №2 — Анна Болейн, ради брака с которой Генрих разошелся не только с первой супругой, но и с папским Римом, а потом, когда любовные восторги поутихли, отправил ее на плаху. Про остальных вспоминают реже, и благочестивая Екатерина Парр, та самая жена №6, которой удалось пережить жестокого венценосного мужа, обычно остается в тени, на вторых ролях в книгах и фильмах, посвященных ему самому или его дочери Елизавете.

Однако в последние годы, когда вырос спрос на сильных и независимых героинь, и их порой лепят даже из не слишком соответствующих этим характеристикам исторических личностей, поп-культура вспомнила и про Екатерину. Популярная писательница Филиппа Грегори, сочинившая целых девять книг о женщинах эпохи Тюдоров, сделала ее главной героиней романа "Укрощение королевы" (2015), а Элизабет Фримантл, разрабатывающая ту же богатую жилу, успела еще раньше: ее "Гамбит королевы" был опубликован в 2013 году.

В экранизации, съемки которой начались в 2022 году, королеву сначала должна была играть Мишель Уильямс, но затем ее сменила Алисия Викандер. Роль Генриха же с самого начала была предназначена Джуду Лоу, радостно ухватившемуся за возможность замаскировать свою зрелую привлекательность клочковатой седой бородой, "толстым костюмом" и весьма убедительного вида гниющими язвами, усилиями гримеров покрывающими больную королевскую ногу».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В ноге правда есть».