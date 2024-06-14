Агитационный миф

В российский прокат вышли «Четыре души Койота», полнометражный анимационный фильм венгерского режиссера Арона Гаудера. Оказывается, индейский миф можно превратить в левацкую агитку. А еще оказывается, что агитка может быть умной, интересной и даже захватывающей.

Текст: Иван Давыдов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cinemon Entertainment Фото: Cinemon Entertainment

Злые белые люди загадили все прерии. Теперь прерии, некогда цветущие,— это пустыня, через которую тянется огромная черная Труба. На пути у Трубы — гора, где Старец-Создатель отдыхал после того, как вместе с Братом Уткой создал из глины мир и все (ну или почти все), что в мире имеется. Но для белых ничего святого, конечно, нет, и огромные бульдозеры готовы срыть священную гору.

На горе у костра — индейцы. Мудрый дедушка рассказывает молодым историю сотворения мира, его рассказ — основное содержание полнометражного мультфильма венгерского режиссера Арона Гаудера «Четыре души Койота». И сам мудрый дедушка неотличим от Старца-Создателя. Разве что одежда у них разная — великий Старец бродит по земле, им же и порожденной, в красной набедренной повязке, дедушка предпочитает вещи более теплые.

Белые, кстати, разные. Есть начальство: омерзительная дама с вечно дребезжащим смартфоном в руке — живое воплощение жажды наживы, есть двое ее приспешников в дорогих костюмах, а есть простые работяги, которым жалко и гору, и прерии. Но куда деваться — губи мир, или тебя уволят. У белых выбора нет, они обязаны творить зло.

И ждешь, конечно, что сейчас все будет, как в советском детстве: индейцы сбросят чужие наряды, порвут футболки и джинсы, нанесут на мускулистые тела грозную боевую раскраску, оседлают верных коней и полетят в бульдозеры огненные стрелы. И вскинет Гойко Митич над головой верный томагавк.

Но Гойко Митич теперь — мирный пенсионер, перед нами не истерн из ГДР, а венгерская анимация, и современные индейцы, дослушав старинную сказку, выйдут к бульдозерам с плакатами «Сохраним природу» и «Вода — это жизнь».

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Фильм идеально вписан в модную левую повестку, и это не случайно, это именно та дорога, по которой давно идет Гаудер. Вы можете помнить другую его работу — «Восточный парк» (или «Восточный район»), посвященную сложным взаимоотношениям венгров, рома, арабов и китайцев в трущобах Будапешта. В 2005 году «Парк» получил приз за лучший полнометражный фильм на престижнейшем европейском фестивале анимации в Анси. «Четыре души Койота» — тоже не без наград, в том же Анси — приз жюри в 2023-м.

«Восточный район» еще и нарисован был замысловато — там сначала фотографировали актеров, фиксировали разные эмоции, а потом воспроизводили их средствами анимации. «Четыре души» в этом плане без инноваций, здесь все традиционно, но картинка — очень высокого качества, а кое-что придумано просто гениально: сцены сотворения животных, например, где Старец легкими движениями превращает мертвую глину в живую жизнь. И еще — сцены его кошмаров, содержательно тоже очень важные, пожалуй, даже ключевые в фильме. Создатель, кстати, все время хочет спать и просит Высшего Духа избавить его от сновидений, но Высший Дух смиренные просьбы не удовлетворяет. Ну да, Создатель мира в мире не главный, над ним есть невидимое начальство.

А еще у него есть враг — Койот с четырьмя душами, плод как раз одного из его кошмаров. Создатель творит все живое, кроме людей. Вернее — кроме индейцев. Индейцев создает Койот. Изначальный мир — веганский рай, где львы и зайцы мирно жуют траву, однако жадность Койота, взалкавшего плоти, приносит в мир осень и смерть. Но и любовь, между прочим, тоже.

С бледнолицыми отдельная песня. Их вообще не должно было быть. Они — плод творческой неудачи Койота и ошибки Создателя. Создатель видит их историю в одном из кошмаров, и это еще один гениальный момент в фильме. В пару минут уложены и библейская Книга Бытия, и все, что было после,— войны, рабство, зверства и кровопролития, а главное — неостановимая алчность. Все, что привело цивилизацию Запада к технократическим вершинам, к Трубе. И стоит, пожалуй, отметить, что пагоды и пирамиды в этом кошмаре — тоже часть цивилизации Запада. Все белые, кто не индейцы.

Уже в начальных титрах нам сообщают, что фильм вдохновлен «мифами коренных народов». И это вполне честное сообщение: легенды индейцев Северной Америки стали лишь основой для агитационной листовки, которую перед нами разворачивают в течение почти двух часов. Но это листовка, которая очень умно и хитро составлена, красиво отрисована и вполне динамична. Зрелище захватывает, и не сразу успеваешь сообразить, что в историю трикстера — Койота,— например, вплетена история Христа (смелый ход, согласитесь), и не удивляешься, когда бледнолицые захватчики-англичане, наступая на индейскую деревню, превращаются в захватчиков-американцев, тоже бледнолицых. Миф переработан под текущие политические задачи, но то, как устроены время мифа и пространство мифа, Гаудер чувствует отлично. И умело с этим играет, затягивая зрителя в собственную игру.

Конец вот, правда, у фильма настолько ожидаемый, слащавый и плоский, что даже и не веришь: разве после всех режиссерских хитростей могло все закончиться настолько банально? Раз уж Гойко Митич не пришел, то хотя бы Грету Тунберг могли нам показать, но нет. Она, конечно, тоже бледнолицая, но в финале мы как раз и узнаем, что бледнолицые — не все и не вовсе конченые, есть у них шанс попасть в рай к коренным народам и радикальным экологам, туда, где лев и агнец (или заяц) мирно едят вкусную травку.

Впрочем, к черту или к Койоту спойлеры. Скажем только, что Добро побеждает Зло.

Смотрите, завидуйте: оказывается, пропаганда может быть тонкой, умной и даже интересной. Талант не спрячешь за транспарант с надписью: «Спасем гору!». Но все-таки обратите внимание: даже у талантливых агитаторов есть проблемы с созданием убедительного финала.

Это вам не жизнь творить из глины, это, видимо, неразрешимая задача.

В прокате с 13 июня

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