Доска от безысходности

В прокат вышла комедия Начо Г. Велильи «Шах и мат» (Menudas piezas) о перевоспитании «неподдающихся» подростков с помощью доброго слова и шахмат. Педагогическая поэма по-испански показалась Юлии Шагельман не сильно оригинальной, но вполне симпатичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поначалу Кандела (Александра Хименес, в центре) выглядит среди юных подопечных совершенно чужой

Фото: «Централ Партнершип» Поначалу Кандела (Александра Хименес, в центре) выглядит среди юных подопечных совершенно чужой

Фото: «Централ Партнершип»

Жанр духоподъемной спортивной комедии, основанной на реальных событиях, в последние годы пользуется в Испании большой популярностью. Например, картина Хавьера Фессера «Чемпионы» о команде по баскетболу, составленной из игроков с особенностями развития, которых тренирует спортсмен, приговоренный к общественным работам, стала в 2018 году лидером проката, в 2019-м получила главную национальную кинопремию «Гойя» как лучший фильм, а в 2023 году вышло ее продолжение. В основу сценария была положения история настоящей баскетбольной команды из Валенсии, а также биография американского тренера Роя Джонса.

Авторы «Шаха и мата» (сценарий фильма писал сам режиссер в соавторстве с Давидом Оливасом и Мартой Санчез) тоже вдохновлялись реальным человеком — учителем из Сарагосы, который открыл кружок по шахматам для неблагополучных учеников и превратил их в чемпионов Испании среди сверстников. Правда, стараниями авторов эта история значительно огламурилась, школьники стали постарше, а их преподаватель превратился в женщину.

Кандела (Александра Хименес) преподает в престижной частной школе в Мадриде, за директором которой (Ален Эрнандес) она замужем. Благодаря хорошей зарплате и семейным деньгам супруга она нажила роскошный гардероб, коллекцию дизайнерских сумок, желтый кабриолет и совсем забыла о собственном скромном происхождении. Но ее безбедная жизнь рушится, когда она узнает об измене мужа и закатывает ему громкий скандал прямо на торжественном школьном мероприятии. Увольнение и развод следуют немедленно и одновременно, и Кандела вынуждена вернуться в родную Сарагосу, в рабочий квартал, где она росла, ставший за прошедшие годы еще более неблагополучным.

Ее отец (Франсеск Орелья), ослепший в результате несчастного случая, и сестра Вирхиния (Мария Аданес), работающая в обычной государственной школе, вовсе не рады возвращению блудной дочери и сестры. И уж совсем никто не приветствует желание Канделы устроиться на работу в ту самую школу, среди учеников и преподавателей которой она в своих «виттонах» выглядит инопланетянкой. Тем не менее бывший одноклассник, а ныне директор школы Лопе (Луис Кальехо) отдает ей внеклассные занятия с самыми проблемными учениками.

Ребята представляют собой набор типажей из стандартной школьной комедии. Тут есть красавчик, бунтарь и мелкий наркоторговец Диего (Пабло Луазель); секс-бомба Луна (Росио Велайос), в свои шестнадцать уже беременная неизвестно от кого; тихоня Ирия (Вероника Сенра), безнадежно отставшая по учебе из-за постоянных болезней в детстве; туповатый спортсмен-неудачник Кеко (Кико Бена), чье футбольное будущее оборвала травма, а других вариантов у него нет; и сын китайских иммигрантов Яо (Туосин Цю) — неглупый паренек, вынужденный постоянно пропускать занятия, чтобы стоять за прилавком в родительском магазине.

Разумеется, все их проблемы идут из семьи: родители, давно махнувшие на себя рукой (кто-то пьет, кто-то игроман, кто-то просто уже бесконечно устал от безденежья и тяжелой работы), убеждены, что и их детям, как всем, кому довелось уродиться в этом квартале, ничего не светит. Но Кандела, являющая собой живой пример того, что это не так, решает их переубедить. И тут она вспоминает про шахматы — когда-то с партий, разыгранных вместе с отцом, начался ее интерес к дальнейшему образованию и работе над собой. А сейчас они должны помочь ей не только наладить контакт с учениками, но и восстановить разрушенные связи с собственной семьей.

Фильм развивается совершенно предсказуемо, по всем законам оптимистичного «feel good movie». Социальный месседж тут подается даже не с ложкой сахара, а с целым стаканом, однако благодаря яркой динамичной картинке, обаянию исполнителей, оживляющих своих схематичных персонажей — как молодых, так и тех, кто постарше, немудреным, но часто удачным шуткам и даже неожиданным включениям испанского рэпа коктейль получается не приторным.