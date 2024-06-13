Ужас без выходных

В прокат выходит самый успешный с коммерческой точки зрения южнокорейский фильм «Проклятие "Зов могилы"» Чан Джэ Хёна. Посмотрев его, Михаил Трофименков усомнился в том, что эту страшную сказку о неупокоенных мертвецах, действие которой разворачивается на кладбищах, в моргах и крематориях, можно зачислить в категорию фильмов ужасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это не только и не столько фильм ужасов, сколько производственная драма о людях, практикующих редкие, опасные, но смертельно необходимые профессии

Фото: Кино.Арт.Про Это не только и не столько фильм ужасов, сколько производственная драма о людях, практикующих редкие, опасные, но смертельно необходимые профессии

Фото: Кино.Арт.Про

Нет, нет, нет: все, что положено фильму ужасов, в «Проклятии» присутствует. И рогатый средневековый генерал, восставший из могилы, чтобы добиться у героев ответа на вопрос, кто украл его печень: а им и ответить нечего, поскольку дело было пятьсот лет тому назад, и печень, очевидно, давно съели такие же генералы. И вращающаяся голова одной из жертв древнего проклятия. И выходец из могилы, с неизвестной науке целью кромсающий свиней и монахов на монастырском хоздворе. Но вся эта хтонь, заливающая экран в последнюю четверть фильма, кажется необязательным довеском.

«Проклятие» — не только и не столько фильм ужасов, сколько производственная драма о людях, практикующих редкие, опасные, но смертельно необходимые профессии.

Красавица Хварим (Ким Го Ын) — потомственная шаманка с международной репутацией, вынюхивающая злых духов, проводящая с помощью товарок ритуалы по их изгнанию. Честно говоря, возможно, это вызвано ее чрезмерной светскостью, она кажется наглой шарлатанкой. Представьте, что вы — заказчик, сидящий перед такой фифой, а она вдруг изрекает: «Черт, мимо меня только что прошел злой дух». Впрочем, опыт покажет, что Хварим действительно дельный борец с нелюдью.

Ким (Чхве Мин Сик) — потрепанный пожилой мужчина, напоминающий предпенсионных комиссаров полиции из классических нуаров. Только он никакой не «комиссар Мегрэ»: бери выше. Он — крупнейший в Корее геомант. То есть специалист по фэн-шую, безошибочно определяющий наилучшую геопозицию что для строительства торгового центра, что для захоронения. Беда в том, что в невеликой Корее все реально идеальные места для погребений давно расхватаны, вот и приходится немного лукавить, пряча взгляд за сигаретным дымом.

Они объединяют усилия для выполнения выгоднейшего заказа некоего богача, чья семья поражена наследственным проклятием. Делов-то: эксгумировать проклятого дедушку, да и сжечь вместе с гробом. Но это только непосвященным зрителям кажется, что с такой задачей за пару бутылок рисовой водки могла бы справиться бригада могильщиков. Нет — именно это дает основание говорить о «Проклятии» как о производственном фильме — работа героев подразумевает сотни нюансов.

Например, кремацию нельзя проводить, если на улице идет дождь. Если мертвецу в гробу придется переночевать в монастыре, куда дождь загнал шаманско-геомантную команду, гроб следует окружить кольцом из риса: здравствуй, дедушка Вий!

Но это еще пустяки. Если эксгумацию из опасной могилы — только не спрашивайте, почему опасной: герои чуют — придется проводить, потребуется серьезная подготовка. Надо подогнать пять рабочих, рожденных в год Свиньи, и пять свиных туш. Войдя в плясовой транс, шаманка будет кромсать ножами разнообразных форм и тушки, и саму себя, впрочем, никакого ущерба своей великолепной внешности не нанесет. За кадром — судьба бедолаг, рожденных в год Свиньи.

Но и это еще не главное измерение «Проклятия»: главное понятно только корейским зрителям и по меньшей мере провокационно. В мире никто не заметит, что шести главным и второстепенным борцам со Злом даны имена знаменитых героев борьбы за независимость Кореи от японских оккупантов. А корейско-американской ведьме, соответственно, имя известной коллаборантки 1940-х годов. И тот самый персонаж с вертящейся головой выкрикнет, одержимый дьяволом, милитаристский японский лозунг. Ну, и вишенка на торте: обнаружив главного упыря, Ким выдохнет: «Это же японский дух, он убивает без причин». Интересно, в Японии этот фильм смотрели?

Тот же главный упырь заколотил некогда в корейскую землю железный кол, предопределивший трагическое разделение страны. Товарищ Ким Чен Ын, примите к сведению, вытащите кол, и все будет хорошо.